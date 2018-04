FT België: Nóg een doelman voor de rest van het seizoen out bij Club - Hart vasthouden voor clash tussen Antwerp en Beerschot-Wilrijk De voetbalredactie

13 april 2018

14u35 1 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Nóg een doelman out bij Club: seizoen Hubert zit erop

Het seizoen van Guillaume Hubert zit erop. De 24-jarige doelman van Club Brugge werd geopereerd aan de heup en zal dus niet de vervanger worden van Kenneth Vermeer. Vladimir Gabulov en Ethan Horvath worden dus de nummers 1 en 2 onder de lat bij blauw-zwart. De jonge Brent Gabriel (19) maakt het seizoen vol als derde doelman.

Boli opnieuw in de gratie bij STVV

Spits Yohan Boli wordt na een disciplinaire maatregel opnieuw opgenomen in de kern die zondag afreist naar Oostende. Vermoedelijk start hij op de bank. De voetblessure, die hij in de beloftematch tegen Antwerp opliep, vormt blijkbaar geen hinderpaal. Een echo wees trouwens uit dat het maar om een kneuzing ging. Boli werd een paar weken geleden naar de B-kern verwezen omdat hij het te vaak niet eens was met coach Jonas De Roeck en dat ook nadrukkelijk liet blijken op training. Eens bij die B-kern gedroeg hij zich voorbeeldig en stelde hij zich ook heel professioneel op. Na een goed gesprek met de coach, begin van de week, trainde hij vanaf woensdag weer met de groep mee. Blijkbaar deed hij het zo goed, dat De Roeck besloot om hem meteen mee te nemen richting kust. Het is echter afwachten of hij ook in actie komt. (FKS)

Jan Van den Bergh alsnog geschorst voor derby

Bij Beerschot-Wilrijk is Jan Van den Bergh alsnog geschorst voor de derby tegen Antwerp. De verdediger pakte twee keer geel in de eerste wedstrijden van Play-off 2 en één in de tweede promotiematch tegen Cercle, wat ook meetelt. Daardoor komt Arjan Swinkels, die gisteren zijn transfer naar KV Mechelen bekend maakte, in de ploeg.

Belgisch Voetbal Vlaamse Zaalvoetballers zijn Europees kampioen

Heuglijk nieuws uit Spanje, daar is de selectie van de Vlaamse Zaalvoetbalbond zopas Europees kampioen geworden. Onze landgenoten wonnen in de finale met 4-2 van Tsjechië. Een officieuze titel, want op dit moment is Spanje de officiële Europese kampioen in het futsal. Het échte Europese kampioenschap waarbij ons land namens de KBVB een selectie afvaardigt, vindt dit jaar plaats in Slovenië.

Hart vasthouden voor clash tussen Antwerp en Beerschot-Wilrijk

Zondag beleeft Antwerpen de clash tussen Antwerp FC en Beerschot-Wilrijk. Deurne, waar de match wordt gespeeld, houdt zijn hart vast voor rellen.

"We leven tussen hoop en vrees", zegt Tjerk Sekeris (N-VA), districtsburgemeester van Deurne. De Antwerpse politie houdt zich klaar om in te grijpen bij het minste probleem. Vanmiddag worden de verschillende diensten gebrieft over hoeveel agenten er precies zullen worden ingezet. De wedstrijd is intussen volledig uitverkocht, er worden bijna 15.000 supporters verwacht. Het overgrote deel daarvan van de thuisploeg, maar ook een achthonderdtal van Beerschot-Wilrijk.

Volgens de Antwerpse politie is de kans reëel dat beide supportersclans hun rivaliteit niet alleen sportief willen botvieren. Het zou alvast niet de eerste keer zijn dat het tot rellen en mistoestanden komt. In augustus 2017 nog werd een supportersbus van Beerschot-Wilrijk aan een verkeerslicht in Mortsel met stenen bekogeld door fans van Antwerp met doeken voor hun gezicht.

155 stewards

Tijdens de wedstrijd houden de stewards een oogje in het zeil. Beerschot-Wilrijk stuurt er een 25-tal mee, van wie de helft ook meegaat met de bus. Antwerp heeft er 130 in het stadion zitten. Eveneens aanwezig in de tribunes: politie-inspecteurs in burger, 'spotters'. Zij kunnen meteen melden als het uit de hand dreigt te lopen. Na afloop worden de Beerschot-supporters zo snel mogelijk weer naar het Kiel gebracht, per bus. (RW)

Spajic wil Standard halen

't Zou een mirakel zijn, maar volgens Uros Spajic is het niet onmogelijk: fit geraken voor Standard. De Serviër, die zich tegen Charleroi blesseerde aan de enkel, werkt momenteel individueel aan zijn herstel en denkt eerstdaags de groepstrainingen te kunnen hervatten. Als dat effectief lukt, is het niet uitgesloten dat hij woensdag aantreedt op Sclessin. Voor dit weekend moet Hein Vanhaezebrouck wel op zoek naar een vervanger: Josué Sá en Olivier Deschacht zijn de opties. (PJC)

Vermeer vandaag onder het mes

Zoals aangekondigd zit het seizoen van Kenneth Vermeer (32) er op. De Brugse doelman wordt vandaag geopereerd nadat hij in de slotfase van de uitmatch in Gent een spierscheur in zijn bovenbeen opliep. Door de operatie staat de Nederlander een paar maanden aan de kant. Dat Club de aankoopoptie licht, lijkt nu onwaarschijnlijk. Gabulov wordt de nieuwe nummer één voor de rest van de play-offs, met als doublure Horvath of Hubert. Het trio Refaelov, Denswil en Cools traint nog individueel, maar raakt normaal zonder problemen speelklaar voor zondag. (WDK/TTV)

"Geen tien open kansen krijgen"

Philippe Clement (44) hoopt vanavond op Mambourg de vierde plek van de Carolo's af te snoepen. Al is hij daar naar eigen zeggen nog niet echt mee bezig. "We gaan pas naar het klassement kijken na negen speeldagen. Tot dan heeft dat geen enkele zin. Ik wil niet meegaan in het verhaal dat je in één week van de hemel naar de hel gaat. Het is nog veel te vroeg om te rekenen." Charleroi is sinds de winterstop op de sukkel, maar Clement is wel degelijk op zijn hoede. "Tegen Anderlecht vond ik hen de betere ploeg. In de reguliere competitie hadden ze de beste verdediging. We kunnen dus al stellen dat we geen tien open kansen zullen krijgen. Ze moeten het van hun kracht en snelheid hebben. Al een heel seizoen staan ze op een Europese plaats en die willen ze echt niet afstaan. Dat zou voor hen een ontgoocheling zijn." (SJH)

Vanhamel en Dutoit krijgen beurtrol

Geen William Dutoit, wél Mike Vanhamel in doel zondag tegen STVV. Net als volgende week tegen Beerschot-Wilrijk krijgt de doelman de kans om zich te bewijzen. Dutoit is dan wel de vaste nummer één, aan de hand van een beurtrol in de play-offs zal technisch directeur Hugo Broos uitmaken wie van beiden moet uitkijken naar een andere club. KVO wil immers niet verder met beide doelmannen en dus moet één van beiden vertrekken. Vanhamel staat de komende twee matchen onder de lat. Daarna is het opnieuw twee keer aan Dutoit. (TTV)

KORT NIEUWS

Antwerp

Yatabaré (enkel) en Susic (adductoren) trainden niet. Oulare ontbrak. Hij wacht op instructies van Watford over de aanpak van zijn blessure. Samir Beloufa vervoegt de technische staf als T3. (SJH)

Genk

Ingvartsen en Nastic trainden opnieuw voluit, maar Charleroi komt nog te vroeg. Colley is weer fit, maar een twijfelgeval voor vanavond. Brabec zit als alternatief in de selectie. (SJH)

KV Kortrijk

De Boeck was misnoegd na de slappe prestatie in Moeskroen. "Ik wou een reactie zien op training dinsdag, maar die was er niet. Daarom stuurde ik iedereen 's middags naar huis. Ze waren verrast. Sinds woensdag zit de mentaliteit weer goed." Attal (scheur mediale band knie) mist de rest van het seizoen. Van Loo en Azouni sloten aan. (ESK)

Lierse

De leden van de A-kern kregen één maand achterstallig loon uitbetaald. Op de lonen en premies van maart blijft het voorlopig wachten. Door alvast een deel te betalen vermijdt Lierse dat de spelers over enkele dagen hun vrijheid kunnen bekomen. (KDC)

KVO

Tomasevic is speelklaar. Musona (adductoren) trainde deels met de groep. Bossaerts, Jali en Jonckheere blijven voorlopig onbeschikbaar. (TTV)

Standard

Mpoku en Luyindama kwamen nog niet opnieuw aan trainen toe. (SJH)

STVV

Teixeira, Legear en Charisis zijn opnieuw inzetbaar. Ceballos blijft uit tot einde seizoen. (FKS)