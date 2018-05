FT België: Net als Anderlecht en Standard wil ook Club Brugge Chancel Memba De voetbalredactie

Ook Club Brugge zet zinnen op Mbemba

Chancel Mbemba (23) is grof wild op de Belgische transfermarkt. De interesse van Anderlecht en Standard is concreet - voor beide clubs is de Congolese centrale verdediger de topprioriteit. Maar ook Club Brugge heeft zich gemeld. Club zoekt een linksvoetige centrale verdediger en is van oordeel dat de rechtsvoetige Mbemba perfect ook op die positie kan worden uitgespeeld.

Bij Anderlecht willen ze van Mbemba dé patron van de defensie maken. Paars-wit biedt de verdediger een contract van vier of vijf jaar aan en wil met Newcastle een 'package deal' sluiten met Matz Sels inbegrepen. Newcastle vraagt zo'n 6 miljoen pond (6.850.000 euro) voor Mbemba.

Ook Michel Preud'homme wil Mbemba er heel graag bij op Sclessin. Standard wil de speler eveneens voor vier of vijf jaar vastleggen. Vraag is of de Rouches aan de looneisen van Mbemba kunnen tegemoet komen. Leuk detail: Mpoku, kapitein van Standard, is de schoonbroer van Mbemba. Hun beider vrouwen zijn zussen. (MJR)

Jonathan Bolingi verkast van Standard naar Antwerp

Antwerp neemt de Congolese international Jonathan Bolingi over van Standard Luik. Dat maakte de Great Old op zijn website bekend. De 23-jarige centrumspits tekende een contract voor vier jaar.

Standard plukte Bolingi in januari 2017 weg bij TP Mazembe. Afgelopen seizoen werd hij aan Moeskroen uitgeleend. Bij de Henegouwers kende hij een spectaculair seizoensbegin, met zes doelpunten in acht wedstrijden. Daarna deemsterde hij net als zijn club weg en scoorde hij nog maar één keer.

TRANSFERNIEUWS: Bolingi tekent contract voor vier jaar! We heten Jonathan van harte welkom in onze Rood-Witte familie en wensen hem veel succes. Lees meer: https://t.co/540ybVvPc5 #COYR pic.twitter.com/tXQIzQZqrL Royal Antwerp FC(@ official_rafc) link