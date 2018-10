FT België. Nederlandse ref voor Mechelen - Beerschot-Wilrijk - Genk moet Berge missen tegen Eupen

Genk zonder Berge tegen Eupen

Racing Genk kan komende zaterdagavond (om 20u30) in de thuiswedstrijd tegen Eupen geen beroep doen op middenvelder Sander Berge. De Noor keerde door een knieblessure vervroegd terug van zijn stage met de nationale ploeg.

“Sander was vermoeid, uit verder onderzoek blijkt nu dat hij in Noorwegen een verrekking opliep in de kniekuil. Door deze blessure moet Sander al zeker afhaken voor de thuiswedstrijd aanstaande zaterdag tegen Eupen”, communiceerden de Limburgers op hun website. De Noor kwam niet in actie in de door Noorwegen gewonnen thuiswedstrijden in de Nations League tegen Slovenië (1-0) en Bulgarije (1-0).

De twintigjarige Berge is een vaste pion op het middenveld van coach Philippe Clement. De elfvoudig international kwam dit seizoen al tot vijftien officiële duels voor Genk. Vorig seizoen was hij door een spierscheur out tussen oktober 2017 en mei 2018.

Voor de Limburgers is het uitvallen van Berge een nieuwe opdoffer. Genk moet immers ook nog steeds goudhaantje Leandro Trossard missen met een schouderblessure.

Nederlandse ref fluit KV Mechelen-Beerschot Wilrijk

De Nederlandse scheidsrechter Sander van der Eijk zal komende zondag op de tiende speeldag in de Proximus League (1B) de wedstrijd van KV Mechelen tegen Beerschot Wilrijk leiden. Dat bevestigde de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vandaag.

Vorige week dropte het federaal parket een bom op het Belgisch voetbal, door een grootschalig onderzoek naar witwaspraktijken, fraude en matchfixing aan te kondigen. Daarin werden enkele bestuursleden van KV Mechelen genoemd. Zij zouden via spelersmakelaar Dejan Veljkovic geprobeerd hebben om scheidsrechter Bart Vertenten te beïnvloeden.

Als gevolg daarvan besliste de Pro League om de vorige speeldag in de Proximus League uit te stellen. Maar komend weekend wordt er dus wel gewoon gevoetbald in 1B, met de topper tussen KV Mechelen en Beerschot Wilrijk als afsluiter.

Van der Eijk krijgt in het AFAS-stadion het gezelschap van zijn landgenoten Nils van Kampen en Steven van der Vrande. Met Ben Mesotten werd er wel een Belgische vierde official aangeduid.

De KBVB en de KNVB zijn al sinds vorig seizoen bezig met een uitwisselingsproject voor scheidsrechters in de tweede afdeling. Of de aanduiding van Van der Eijk toevallig gebeurde of niet, is onduidelijk.

Bedia mag met Zulte Waregem spelen tegen moederclub Charleroi

Zulte Waregem kan zondag in de afsluitende match van de elfde speeldag tegen Charleroi rekenen op Chris Bedia, die door de Karolo’s uitgeleend wordt aan Essevee. Dat heeft de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vandaag beslist. Bedia verlengde afgelopen zomer zijn contract bij Charlerloi tot medio 2022, maar de Ivoriaanse aanvaller werd met aankoopoptie uitgeleend aan Zulte Waregem.

Een uitgeleende speler mag tegen zijn moederclub in actie komen als de huurder bovenop het huurbedrag ook nog het volledige loon betaalt. Die duidelijke regeling trad in het begin van het lopende seizoen in werking. De Licentiecommissie achtte het voldoende bewezen dat Zulte Waregem het loon van Bedia op zich neemt, waardoor niets de speelgerechtigdheid van de Ivoriaan komende zondag nog in de weg staat.

Coucke praat met clubs uit 1B over competitiehervorming

Pro League-voorzitter Marc Coucke sprak gisteren met de clubs uit 1B over de competitiehervorming. Niet over makelaars of scheidsrechters, dus. Dat komt omdat de afspraak al even vast lag. Vandaag staat er wel een Raad van Bestuur op het programma van de Pro League over de Belgische voetbalcrisis.

Gisteren luisterde Coucke vooral naar de wensen en bezorgdheden van de tweedeklassers over het competitieformat. Het voorstel dat het meeste leeft, is die van een 2x12- plus 3x8-formule. Kort samengevat: er wordt een voorcompetitie gespeeld in een ‘eerste klasse’ en een ‘tweede klasse’ met twaalf clubs per reeks. De eerste acht van de eerste klasse spelen daarna play-off 1, de laatste vier van eerste klasse spelen tegen de eerste vier van tweede klasse in play-off 2. De laatste acht spelen tegen elkaar.

Dat sluit niet aan bij de denkpiste die de topclubs meer genegen zijn. Het plan dat het nadrukkelijkste naar voren geschoven wordt, is dat van één profcompetitie van 20 ploegen. Alleen is de vraag: welke van de huidige 24 profclubs degraderen dan? De clubs uit 1B willen in dat scenario een faire kans om zich te redden. Een overgangsjaar (met 24 eersteklassers?) dringt zich op. (NVK)

Vukotic langer bij Waasland-Beveren

Op de Freethiel maakte Waasland-Beveren bekend dat Aleksander Vukotic een verlengd en verbeterd contract heeft ondertekend. De Serviër lag al onder contract tot 2021, maar tekent nu dus bij tot 2023. De centrale verdediger kwam deze zomer aan in België. In zijn eerste seizoen kan hij de clubleiding dus meteen bekoren. De boomlange Serviër (2m02) groeide in het elftal van Yannick Ferrera meteen uit tot een sterkhouder in de defensie. Zo miste hij nog geen enkele minuut in 1A. Tegen AA Gent (4-1 nederlaag) pikte hij bovendien een doelpuntje mee.

“Ik ben blij dat ik langer in deze club kan blijven. De club toont heel veel vertrouwen in mij en dat is belangrijk. Bovendien hou ik ongelofelijk veel van de supporters. Ik hoop snel iets terug te kunnen doen voor deze prachtige club!”, zegt Vukotic, die rugnummer 26 heeft op de Freethiel.

