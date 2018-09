FT België. Nationale Loterij partner RSCA, maar een 'Lotto-stadion'? "Niet voor meteen" De voetbalredactie

21 september 2018

Pro League gaat op zoek naar naamsponsor voor uniforme wedstrijdbal

Pro League heeft vandaag de tenderprocedure opgestart voor een officiële naamsponsor van de uniforme wedstrijdbal die vanaf 2020-2021 in de Jupiler Pro League, de Proximus League, de Croky Cup en de Supercup zal worden gebruikt.

Momenteel worden de wedstrijden in de Belgische competities afgewerkt met een bal gekozen door de thuisploeg. Vanaf het seizoen 2020-2021 - wanneer het nieuwe tv-contract ook in voege treedt - zullen alle duels met een uniforme bal worden gespeeld. Dat wordt nu al gedaan in de grotere Europese competities, zoals de Engelse Premier League, de Spaanse Primera Division of de Duitse Bundesliga.

De Pro League ziet er een uitstekende manier in om extra inkomsten te genereren voor haar 24 profclubs. "De strategie van de officiële wedstrijdbal voor alle competities is gebaseerd op sportieve motieven, namelijk het streven naar de uniformisering van de wedstrijdomstandigheden. Maar ook commerciële motieven, met name het verstevigen van de merknaam van de Pro League en haar competities en het verzekeren van de inkomsten, spelen een rol."

En daarom is de keuze voor een ballenpartner cruciaal. De bal van de gekozen ontwikkelaar zal zichtbaar in beeld komen tijdens de wedstrijden, matchinterviews en persconferenties. Bovendien zou de Pro League-bal op termijn ook verkocht kunnen worden aan de amateurvoetballer. "Dit partnerschap betekent voor de officiële ballenpartner de opportuniteit om een complete package van marketing- en licentierechten te vergaren die hem de kans bieden om zijn naambekendheid en marktinvloed te versterken", klinkt het in een persbericht van de Pro League. Kandidaten kunnen zich tot en met 30 oktober aanmelden bij de Pro League.

Nationale Loterij partner RSCA, maar een 'Lotto-stadion'? "Niet voor meteen"

Is het een Win for Life? Toch zeker voor minstens vijf jaar. Anderlecht heeft een samenwerkingsakkoord gesloten met de Nationale Loterij, de financiële voorwaarden zijn niet gekend. Sommigen zagen in de deal een eerste stap richting een 'Lotto-stadion', maar beide partijen laten weten dat een naamsverandering "niet voor meteen" is. Ook shirtsponsoring komt er in eerste instantie niet. Liever zet Lotto in op een betere fanbeleving in en rond het Astridpark. Het overheidsbedrijf is met RSCA niet aan zijn proefstuk toe: het werkte al samen met Charleroi, Club Brugge en de Belgische voetbalbond en is ook aanwezig in het wielrennen, basketbal en volleybal. (PJC)

Algemeen manager Schroyens verlaat Lokeren eind oktober

Sporting Lokeren moet op zoek naar een nieuwe algemeen manager. Frederic Schroyens verlaat Daknam eind oktober, zo bevestigt de eersteklasser.

Schroyens werd twee jaar geleden algemeen manager bij de Waaslanders. "Hij zette onder andere belangrijke stappen richting automatisering en digitalisering binnen de club", luidt het.

Schroyens gaat nu aan de slag bij Energy Lab, dochterbedrijf van Golazo.

Wie Schroyens vervangt, is nog afwachten. "De komende weken zullen nu worden gebruikt om de club en haar werking volledig door te lichten. De uitkomst van dat onderzoek zal mede helpen bepalen welke weg Sporting Lokeren in de nabije toekomst het best kan bewandelen", laat de club weten. "Wij zijn uitermate tevreden dat Frederic ruim op voorhand zijn vertrek aankondigt, zodat de club in alle rust de toekomst kan voorbereiden. We zijn er trouwens van overtuigd dat hij zich de volgende weken zal blijven inzetten voor Sporting."

Frederic Schroyens verlaat eind oktober Sporting Lokeren, wij wensen hem uiteraard veel succes met zijn nieuwe uitdaging!

Meer info 👉 https://t.co/R2rlhDamzm 👈 pic.twitter.com/9vut8JRpgp Sporting Lokeren(@ KSCLokeren) link

Anderlecht traint vandaag nog in Slovakije



De laatste uren van Anderlecht op Slovaakse bodem zullen gepaard gaan met zweetverlies. Hein Vanhaezebrouck verkoos na de late wedstrijd namelijk om niet te vroeg terug te reizen, hij plant vanochtend nog een oefensessie in Slovakije in. Die is er in het bijzonder voor de spelers die niet in actie kwamen gisteren, zij moeten klaargestoomd voor de topper tegen Standard op zondagavond. De basispionnen wacht een hersteltraining. Pas nadien vliegt Anderlecht terug naar Brussel. Omstreeks 16 uur landt de delegatie op Zaventem. (PJC)

Genk evenaart clubrecord

RC Genk bleef voor de achttiende match op rij ongeslagen. Daarmee evenaren de Limburgers hun clubrecord uit het seizoen 2001-2002: start op 26 augustus 2001 (5-1 tegen La Louvière) en einde op 15 januari 2002 (5-2 na verlengingen in de kwartfinales Beker van België tegen Moeskroen). De huidige reeks van RC Genk begon op 10 mei 2018 met een 1-1-gelijkspel tegen AA Gent. Zondag niet verliezen op Cercle Brugge en er staat een nieuw record in de boeken.