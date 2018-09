FT België. Nakamba traint weer mee met de groep - Red Flames willen record verbreken - Anderlecht-talent naar NEC Redactie

11 september 2018

08u37 1 Belgisch Voetbal Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? Wie moet toekijken vanop het strafbankje? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Anderlecht-talent Trésor naar NEC

NEC Nijmegen: dat wordt de nieuwe bestemming van de 19-jarige Belg Mike Trésor. De aanvaller komt over van Anderlecht, waar Marc Coucke hem erg graag wilde houden. Er was ook interesse van Liverpool en andere Belgische clubs, maar Trésor tekent dus voor NEC, dat hem een driejarig contract biedt. (PJC)

📝 #RSCA-talent Trésor tekent vandaag voor 3 jaar bij #NEC



👀 Ook #LFC wilde de aanvaller graag, net als zowat gans België



👉🏻 Meer op https://t.co/gaOltY5BIF. @HLNinEngeland Pieter-Jan Calcoen(@ PJCalcoen) link

Nakamba traint weer mee

Goed nieuws voor Club Brugge en Marvelous Nakamba, die dicht bij zijn terugkeer staat. De sterkhouder sukkelde sinds de titelmatch in Luik met de knie en traint sinds deze week opnieuw gedeeltelijk met de groep. Verwacht wordt dat hij binnen afzienbare tijd zijn rentree zal vieren, al komen de Champions League-match tegen Dortmund van volgende week en de topper tegen AA Gent (23 september) wellicht nog te vroeg. Rezaei (overbelasting) volgt een individueel schema en is twijfelachtig voor vrijdag. Dennis (spierblessure) raakt wellicht fit voor de komst van Lokeren. (TTV)

Red Flames willen record verbreken

Op vrijdag 5 oktober spelen de Red Flames hun eerste barrageduel met het oog op het WK 2019 in Frankrijk tegen Zwitserland. De nationale vrouwenploeg hoopt in Leuven het toeschouwersrecord van meer dan 7.000 aanwezige fans tegen Portugal te verbreken en deed daartoe een oproep via Facebook. Tickets voor de interland kosten 5 euro via de online voorverkoop. Aan de loketten betalen de fans op de wedstrijddag 8 euro.

De Boeck krijgt ex-videoanalist Hasi als assistent

Bart Meert is de nieuwe assistent-trainer bij KV Kortrijk. Hij vervangt er Wouter Vrancken die naar KV Mechelen trok. Meert was bij diverse clubs videoanalist voor Besnik Hasi.

Bart Meert (49) zag nog net het einde van de training van zijn nieuwe club nadat hij even tevoren had getekend bij KVK. De Oost-Vlaming, onderwijzer van opleiding, was van 2006 tot 2016 videoanalist bij Anderlecht en volgde de ontslagen Hasi naar Legia Warschau en Olympiakos. Hasi liet een voorstel uit China liggen, toen bleek dat zijn assistenten Meert en Vanharen het Aziatische aanbod afsloegen. Hij traint nu het Saoedische Al-Raed. Meert wordt bij KVK samen met Chris O'Loughlin en keeperstrainer Berthelin assistent van Glen De Boeck. (ESK)