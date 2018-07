FT België: Nakamba traint opnieuw voluit bij Club, ook Diatta weer op het veld na zware botsing Voetbalredactie

31 juli 2018

11u56 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Nakamba traint voluit, ook Diatta weer op het veld

Goed nieuws uit de ziekenboeg van Club Brugge: Marvelous Nakamba traint weer voluit. De 24-jarige Zimbabwaan liep eind vorig seizoen in de titelmatch tegen Standard een knieblessure op, maar daar is de verdedigende middenvelder dus helemaal van verlost. De wedstrijd tegen Moeskroen komt zo goed als zeker nog te vroeg, maar voor de match nadien tegen KV Kortrijk is hij wellicht beschikbaar. En ook Krépin Diatta stond vanmorgen alweer op het Brugse trainingsveld, zij het met een brace rond zijn geteisterde pols. Diatta liep in de Supercup tegen Standard een polsbreuk en een zware hersenschudding op bij een stevige botsing met Collins Fai. Ook voor Diatta komt de clash met Moeskroen wellicht nog te vroeg. (TTV)

Ondanks degradatie verkoopt KV Mechelen recordaantal abonnementen

KV Mechelen heeft laten weten al 10.000 abonnementen voor het nieuwe seizoen aan de man te hebben gebracht, een clubrecord. Malinwa degradeerde vorig seizoen uit de Jupiler Pro League. De verkoop loopt bovendien nog verder.

Het seizoen in 1B opent voor Mechelen zaterdag (om 17u00) met een verplaatsing naar OH Leuven. De eerste thuiswedstrijd staat op vrijdag 17 augustus op het programma tegen promovendus Lommel SK.