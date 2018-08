FT België. Nakamba langer out - Kunnen Buffalo's rekenen op WK-ganger? Saief volgende week fit - Spierscheur houdt Lestienne maand aan de kant De voetbalredactie

11 augustus 2018

09u08 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? Wie moet toekijken vanop het strafbankje? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Saief volgende week fit

"Het gaat de goeie kant uit." Woorden van Hein Vanhaezebrouck die van toepassing zijn op Sven Kums en Kenny Saief. Die eerste heeft na een kuitblessure de looptrainingen hervat. Saief, op de sukkel met verschillende kwaaltjes, zou dan weer binnen de week op het oefenveld moeten staan. De match tegen Charleroi komt evenwel te vroeg. Dat geldt ook voor Sowah, Najar, Kara en Teodorczyk. (PJC)

Blessure voor Cools?

Mogelijk smetje op de ruime zege van Club gisteren is een eventuele blessure voor Dion Cools. De vleugelspeler kreeg voor het eerst dit seizoen de voorkeur op de rechterflank, maar moest halverwege de tweede helft met hinder naar de kant. Cools had pijn aan de lies en werd uit voorzorg vervangen. Afwachten of hij maandag de trainingen kan hervatten. (TTV)

Nakamba langer out, geen operatie

Eergisteren hoopte Ivan Leko nog dat Marvelous Nakamba volgende week op de Bosuil zijn rentree zou vieren, maar dat zal niet zo zijn. Hoewel de aan de knie geblesseerde middenvelder een terugval kent, is er geen sprake van een operatie. Een tweetal weken extra rust zouden moeten volstaan voor de Zimbabwaan. Club Brugge zoekt intussen nog steeds een extra defensieve middenvelder. Op zich heeft dit weinig met de blessure van Nakamba te maken. (TTV/NP)

Verhulst geslachtofferd bij Lokeren

Komt dat nog wel goed? Geen Davino Verhulst vanavond tussen de Lokerse palen tegen STVV. De doelman wordt door Peter Maes geslachtofferd voor de recente 0 op 6 en de 7 tegengoals. Verhulst - duidelijk enorm ontgoocheld - verliet gisteren vroegtijdig de training. In de plaats van Verhulst start de jonge Ortwin De Wolf.

Nieuw is dit niet voor Verhulst, want ook in 2015 - na twee speeldagen, door Bob Peeters - en in 2016 - na vier speeldagen, onder Georges Leekens - moest de doelman vroeg op het seizoen plaatsruimen. Telkens voor Copa. Die ervaringen zullen wat nu gebeurt alleen maar pijnlijker maken voor de 30-jarige doelman, die zijn manager meteen de opdracht gaf uit te kijken naar een andere club. (MVS)

Antwerp met tijdelijke zittribune

Antwerp liet een tijdelijke zittribune rechttrekken voor tribune 4 die momenteel niet in gebruik is. Het Schepencollege van de stad Antwerpen gaf alvast zijn goedkeuring om de 750 extra zitplaatsen in gebruik te nemen. Als begin september ook de ordediensten het licht op groen zetten, beschikt de Bosuil over een capaciteit van 16.144. (SJH)

Kalinic morgen opnieuw in doel?

AA Gent keerde gisteren na een lange trip naar Bialystok - met onder meer 3 uur bus - terug naar België en trainde in de namiddag nog in Oostakker. "Ik vrees toch wat vermoeidheid bij sommige spelers", zegt Yves Vanderhaeghe, die hoopt dat Lovre Kalinic zich tegen morgen klaar voelt om te spelen tegen Waasland Beveren. Esiti ziet Levante voorlopig afhaken en behoort zondag wellicht opnieuw tot de selectie. (RN)

Spierscheur stelt debuut Lestienne maand uit

Maxime Lestienne (26) blesseerde zich vorige zaterdag op training. "Het gaat om een spierscheur (in de hamstrings red.) en een vrij serieuze. De ene speler doet er vier weken over om daarvan te herstellen, de andere zes. Het wordt afwachten hoe het bij Max evolueert", wist Michel Preud'homme.

Het elftal van de Rouches zou er wel eens vertekend kunnen uitzien. "Het gaat me niet zozeer om enkele jongens rust te gunnen, want dat zou impliceren dat ik al aan de volgende match denk. Ik heb al eens gezegd dat ik niet over 11, maar over 17 of 18 titularissen beschik. Als er wijzigingen worden doorgevoerd, heeft dat niets met Ajax te maken." (SJH)

Clement en Verheyen: 238x samen, nu voor het eerst tegen elkaar

Samen met Genk kijkt Clement zijn goede vrienden Gert Verheyen en Franky Van der Elst in de ogen. "Mijn spelers mogen daar geen rekening mee houden, maar voor mij wordt dit een aparte partij. Dat is zoals een spelletje spelen onder familieleden, dat wil je extra graag winnen."

In 228 wedstrijden voor Club Brugge stonden Clement en Verheyen samen op het veld. Bij de Rode Duivels speelden ze 10 keer samen. Clement verwacht een uiterst gemotiveerd KVO. "Je ziet aan de manier van voetballen dat er tijdens de voorbereiding goed gewerkt is. Tot tien minuten voor tijd zat het tegen Anderlecht nog altijd in de wedstrijd. We zullen top moeten zijn." Ingvartsen en Paintsil trainen voluit, maar een selectie komt te vroeg. (KDZ/GLA)