FT België. Na Nieuwjaar nieuw veld op Anderlecht

04 december 2018

In januari nieuwe grasmat op Anderlecht

Slimme zet. Anderlecht zal in januari een nieuwe grasmat leggen in het Constant Vanden Stockstadion. Een noodzakelijke ingreep, want het huidige terrein maakt goed voetbal onmogelijk. Spelers en trainers deden afgelopen weekend nog hun beklag over de erbarmelijke staat van het veld. Aangezien de werken pas na Nieuwjaar starten, zullen de Anderlecht-spelers wel nog even op hun tanden moeten bijten. Ook tegen Charleroi en Waasland-Beveren moeten zij ballen incalculeren die door een oneffenheid kunnen opspringen, pas nadien zal het probleem van de baan zijn. (PJC)