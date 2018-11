FT België. Mpoku reist mee af naar Krasnodar, Pocognoli niet - Hoofd medische staf Anderlecht dient ontslag in na aanhoudende strubbelingen De voetbalredactie

06 november 2018

11u57 0

Mpoku reist mee af naar Krasnodar, Pocognoli niet

Na de nederlaag tegen Antwerp ligt de focus bij Standard alweer op Krasnodar. Donderdag kruisen de Rouches in de Europa League al de degens met de Russen die ze thuis met 2-1 klopten. Michel Preud’homme reist wel zonder Sebastien Pocognoli af naar Rusland. De linksachter kampt met last aan de adductoren. Paul-José Mpoku is wel weer fit en stapt dan ook de vlieger op.

Hoofd medische staf Anderlecht dient ontslag in

Einde van een tijdperk. Jochen De Coene (44) is niet langer hoofd van de medische staf van Anderlecht. Sinds 2009 was De Coene, die voor zijn komst bij RSCA in China werkte, aan de slag op Neerpede, maar gisteren diende hij zijn ontslag in. Reden voor die opmerkelijke beslissing waren de aanhoudende strubbelingen binnen de medische staf de laatste weken. Sinds de komst van Coucke-vertrouweling Chris Goossens was de macht van De Coene afgenomen en kwam het vaak tot (medische) discussies. De voorbije dagen escaleerden die, een laatste gesprek zorgde er niet voor dat de spanningen verdwenen, waarna De Coene de eer aan zichzelf hield. Het is niet duidelijk of hij vervangen zal worden. De Coene was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. (MJR/PJC)