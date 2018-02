FT België: Mpoku moet vrezen voor nieuwe sanctie - Broos: "Denk niet dat ik nog kans maak om coach te worden in België” De voetbalredactie

26 februari 2018

07u18 1 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Batubinsika riskeert drie speeldagen schorsing

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft drie speeldagen schorsing en een boete van 800 euro gevorderd tegen Dylan Batubinsika. De verdediger van Antwerp pakte in de partij op het veld van KRC Genk uit met een gevaarlijke tackle.

Afgelopen vrijdag tackelde Batubinsika met gestrekt been en studs vooruit Genk-aanvaller Dieumerci Ndongala onderuit. Scheidsrechter Wim Smet trok meteen de rode kaart. De Great Old moest nog meer dan 50 minuten met een man minder afwerken, Genk won uiteindelijk met 4-0.

Indien Antwerp de strafvordering aanvaardt, mist Batubinsika de laatste twee wedstrijden van de reguliere competitie tegen Eupen (3 maart) en Anderlecht (11 maart), maar ook de eerste speeldag van de play-offs.

Broos: “Ik denk niet dat ik nog kans maak om coach te worden in België”

Het avontuur van Hugo Broos als bondscoach van Kameroen is afgelopen. Wat met de toekomst? “Er zijn momenteel drie projecten die lopen. Ik verwacht de volgende weken ergens een doorbraak”, aldus Broos in Sports Late Night. “En dan heb ik het niet over Belgische clubs. Ik denk niet dat ik nog kans maak om coach te worden in België. Al is er in het verleden wel nog contact geweest.” Niet in België dus. Heeft hij dan contacten met clubs in andere Europese landen, of opnieuw in Afrika? “Ook in Afrika”, verklapt Broos. Wordt vervolgd.

Nieuwe sanctie voor Mpoku?

Na het laatste fluitsignaal op Sclessin werd scheidsrechter Boucaut omstuwd door Standardspelers die hun onvrede uitten over de Brugse gelijkmaker. Onder hen ook Paul-José Mpoku en die moet nu vrezen voor een nieuwe sanctie. Mpoku is volgende week geschorst tegen KV Mechelen, maar heeft ook nog een voorwaardelijke sanctie achter zijn naam staan. Als scheidsrechter Boucaut een verslag opstelt, wordt die voorwaardelijke straf mogelijk omgezet in een effectieve schorsing. (FDZ)

Genk-spelers gaan bowlen met fans

De spelers van Racing Genk ruilen vanavond hun voetbalschoenen voor bowlingschoenen. Het OSV organiseert vanavond immers de traditionele bowlingavond met de Genkse spelerskern. Zo'n 200 fans zakken af naar Diepenbeek voor een etentje en enkele spelletjes bowling. (KDZ)