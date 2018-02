FT België: Morioka zet eerste pasjes als Anderlecht-speler - Dejaegere verlengt contract bij Gent tot 2022 De voetbalredactie

02 februari 2018

16u16 3 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Brecht Dejaegere verlengt contract bij AA Gent tot 2022

Brecht Dejaegere heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij AA Gent. De West-Vlaming tekende een nieuwe verbintenis tot 2022. Dejaegere komt al sinds 2013 uit voor de Buffalo’s, voordien verdedigde hij de clubkleuren van KV Kortrijk. Dit seizoen is de middenvelder goed voor twee treffers en evenveel assists in 22 Jupiler Pro League-wedstrijden.

BREAKING:



📝 @BDejaegere heeft zijn contract bij @KAAGent verlengd tot 2022! pic.twitter.com/uCLwrdVaGf Niels Poissonnier(@ niels_27) link

Pro League steunt Week tegen Pesten

De Pro League, die de 24 Belgische profclubs in het voetbal vertegenwoordigt, doet mee aan de sensibiliseringsweek tegen pesterijen, georganiseerd door het Netwerk tegen Pesten en jongerenzender Ketnet. "Onze clubs keuren elke vorm van pesten volmondig af", klinkt het in een persbericht.

"Voetbal is de teamsport bij uitstek. Dit betekent een gans seizoen in een positieve sfeer werken met een groep, om samen doelen te bereiken. Een positief klimaat waarin iedereen de kans heeft om zichzelf te zijn, zorgt voor samenhorigheid op en naast het veld. Zonder goeie sfeer, geen sportieve resultaten. Daarom is pesten nooit oké", aldus de Pro League.

Spelers uit de Jupiler Pro League en Proximus League zullen de komende dagen het 'Manipest' van Ketnet ondertekenen en met de vier stippen op de hand, het symbool van de Week tegen Pesten (2-9 februari), op de foto gaan. "De Pro League ondersteunt de inspanningen binnen de sportsector om in te zetten op een positieve, veilige en ethische sportomgeving waarin kinderen en jongeren zich op persoonlijk en sportief vlak ten volle kunnen ontwikkelen en ontplooien", verklaarde de Pro League.

Akpom meteen bij kern, Ceballos langer out

De Engelse aanwinst en spits Chuba Akpom (22) van Arsenal behoort onmiddellijk tot de kern van achttien die het morgen met STVV opneemt tegen KV Kortrijk. Dat maakte coach Jonas De Roeck bekend tijdens zijn wekelijkse persconferentie. “Het is nog te vroeg om hem al aan de aftrap te brengen. We moeten nog aan elkaar wennen. Maar een invalbeurt behoort zeker tot de mogelijkheden.” Voor het overige weinig nieuws bij de Kanaries. Alleen, het gaat niet goed met Christian Ceballos. Een nieuwe scan wees uit dat hij kampt met een probleem van botdichtheid. Via baxters moeten nu mineralen worden toegediend die hopelijk voor herstel kunnen zorgen. “Het belangrijkste is niet wanneer hij fit geraakt maar dat hij fit geraakt”, verklapte De Roeck ons. “Bovendien heeft hij nog altijd last en pijn van zijn oude blessure.” Met Gueye, Charisis en Tomiyasu gaat het gelukkig wel de goede kant uit. “Gueye en Charisis kunnen komende week normaliter starten met oefeningen op het veld. Tomiyasu, die nog steeds last heeft van vocht in de enkel, moet normaliter over twee weken die oefeningen kunnen opstarten.”

⚽👊 @cakpom komt over van @Arsenal en speelt tot het einde van het seizoen voor #STVV!



➡️ Meer info via https://t.co/Knl3pAVVuR#yellowbluearmy pic.twitter.com/CKLCfR9Tzm STVV(@ stvv) link

Eerste training Morioka

De kop is eraf. Ryota Morioka heeft gisteren voor het eerst getraind met Anderlecht. De Japanner, gehaald bij Waasland-Beveren, maakte kennis met zijn ploegmaats. Onder hen Leander Dendoncker: de middenvelder tekende gewoon present na zijn afgesprongen overgang naar de Premier League. Wellicht krijgt hij een transferclausule in zijn contract, waardoor hij in de zomer voor een vastgelegd bedrag kan vertrekken. Lukasz Teodorczyk kreeg Morioka trouwens niet te zien. De Pool was nog steeds ziek en is erg twijfelachtig voor KV Mechelen. Binnen Anderlecht twijfelen sommigen aan Teo's ziekte - de aanvaller is ontgoocheld door de (vergeefse) intenties van Anderlecht om een extra concurrent aan te trekken -, maar in zijn entourage valt te horen dat de speler echt te grieperig is om te voetballen. (PJC)

Wijkt KV Mechelen weer uit naar Den Dreef?

Mocht KV Mechelen als winnaar uit de degradatiestrijd komen, dan hoopt de club om zijn wedstrijden in play-off 2 aan Den Dreef in Leuven af te werken. De gesprekken tussen beide clubs zijn daarover gestart. Malinwa wil zo snel mogelijk na het reguliere seizoen beginnen aan de verbouwingen van de hoofdtribune. Ook in 2015 week KV Mechelen uit naar het veld van OH Leuven toen er werken waren aan het stadion. (FDZ)

Geen groepsgesprek gisteren, wel debriefing bij Club

Daags na de pandoering in Luik verzamelde Ivan Leko gisterochtend zijn troepen op Jan Breydel. Niet voor een crisisgesprek, wel voor een uitgebreide debriefing voorafgaand aan de uitlooptraining. Aan de hand van de gebruikelijke videobeelden werden spelers individueel en meer dan anders op hun fouten gewezen. Daarbij leek de ganse groep te beseffen dat het zo niet verder kan. Hoewel Ruud Vormer kort na de match op Standard een groepsgesprek aankondigde, was het niet zo dat de spelers in afwezigheid van de technische staf de koppen bijeen hebben gestoken. De groepssfeer is allesbehalve aangetast en verder dan sportieve problemen reikt de dip van blauw-zwart niet. Na de uitlooptraining kon er bij het verlaten van Olympia bij velen al een glimlach af. Het bewijs dat blauw-zwart ondanks de vele tegengoals en slechte prestaties niet in zak en as zit. Intussen werd Decarli succesvol geopereerd aan de achillespees. De Zwitser mag hopen op een terugkeer in de play-offs. Brodic werd voor zes maanden verhuurd aan het Italiaanse Catania. (TTV/WDK)

De Boeck op het matje bij voetbalbond

Glen De Boeck staat voor een opmerkelijke primeur: "Voor het eerst in mijn carrière als speler én als trainer moet ik voor een strafzaak naar de voetbalbond", zegt de KVK-trainer. Hij komt vanmiddag zijn zaak bepleiten, nadat het bondsparket één wedstrijddag schorsing had voorgesteld. De Boeck werd tijdens het bekerduel met Genk naar de tribune verwezen, maar hij vindt dat ze hem in vergelijking met coaches als Sá Pinto weinig kunnen aanwrijven. "Ik trapte tegen een kussen dat niet wegvloog of op het veld terechtkwam. Ikzelf ben ook niet op het veld gevallen." De Boeck riskeert een schorsing voor het duel morgen op STVV, maar ook daartegen zou Kortrijk in beroep gaan. (ESK)

82% van de inkomende transfers is buitenlands

De wintermercato heeft voor een nieuwe toeloop van buitenlanders in eerste klasse gezorgd. Van alle inkomende transfers is 82% niet-Belg. De zestien clubs uit eerste klasse haalden samen 66 nieuwe spelers binnen, waaronder sommigen op huurbasis. Slechts 12 van die 66 spelers hebben de Belgische nationaliteit. Dat is amper 18%. 54 van de 66 inkomende transfers is buitenlander: 82%. KV Mechelen schiet de hoofdvogel af: de 9 inkomende transfers zijn allemaal buitenlanders. Aan het andere eind van het spectrum situeert zich Waasland-Beveren: 3 van de 4 nieuwkomers zijn (jonge) Belgen. Maar daarmee zijn de Waaslanders de absolute uitzondering op de regel.

Leggen we de uitgaande transfers van de voorbije maand daarnaast, dan stellen we vast dat 17 van de 60 verkochte of verhuurde spelers Belgen zijn. Dat is 28%. Met andere woorden: het aantal inkomende buitenlanders ligt 10% hoger dan het aantal uitgaande. (RN)

Einde seizoen voor Cools? Terugkeer Van Damme

Geen plaats voor Jens Cools (27) in de selectie van Waasland-Beveren. Opmerkelijk, want de middenvelder scoorde vorig weekend nog de 2-2 tegen Zulte Waregem. Wat is er aan de hand? Cools moet geopereerd worden aan het middenvoetsbeentje. Het seizoen van Cools zit er meteen op. De Kempenaar is einde contract bij Waasland-Beveren. De optie die hij had, wordt niet gelicht, maar de club heeft wel beloofd hem eerstdaags een nieuw voorstel te doen.

Twee jaar en tien dagen nadat hij voor het laatst aan de slag was in de Jupiler Pro League, is het vanavond mogelijk eindelijk weer zover voor Joachim Van Damme (26). Na een positieve cocaïneplas mocht hij twee jaar geen wedstrijd spelen. Van Damme zat z'n tijd uit en werkte naarstig aan de comeback. Die komt er mogelijk vanavond, want de middenvelder is opgenomen in de 20-koppige selectie van Sven Vermant. (MVS)

Kort clubnieuws

Goed nieuws voor Nikos Karelis. De Griekse spits van Racing Genk onderging gisteren een controlescan aan de longen en mag vanaf vandaag opnieuw met de groep trainen. Karelis werd op winterstage in Benidorm opgenomen in het ziekenhuis met een longembolie. (KDZ)

Lepoint heeft weer last aan de geopereerde enkel en is morgen op STVV niet inzetbaar. Dinsdag op Genk dan weer wel. (ESK)

Overmeire werd gisteren vader van een derde zoontje. Louic en Odil kregen er met Edgard een broertje bij. (MVS)

Lombaerts (maag) bleef binnen. Ndenbe en Jali staakten de training. Gano trainde individueel, maar raakt fit. Musona trainde nog niet en is twijfelachtig. Voor Capon (hamstring) komt de match te vroeg. (TTV)

Antwerp rondde woensdag de transfers van Sébastien Siani en Tino Susic af, maar de twee nieuwe middenvelders waren gisteren nog niet speelgerechtigd. De club doet alles om vandaag alsnog het nodige papierwerk in orde te brengen om de twee vanavond toch nog te kunnen inzetten. (SJH)