FT België: Moeskroen haalt eerste zomerversterking - Bölöni moet voor Geschillencommissie verschijnen De voetbalredactie

26 februari 2018

17u46 1 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Halle-Gooik is eerste finalist in Belgische beker zaalvoetbal

In de Belgische beker van het zaalvoetbal heeft Halle-Gooik zich als eerste finalist geplaatst na een 10-3-overwinning tegen Real Noordwijk. Halle-Gooik komt in de finale uit tegen de winnaar van het duel tussen Proost Lierse en La Squadra Mouscron.

Vrijdag uitspraak verwacht in dossiers rond supportersgedrag

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zal vrijdag 2 maart een uitspraak doen over een aantal lopende dossiers omtrent het wangedrag van supporters. Dat bevestigde de KBVB. Met name Club Brugge wacht op het vonnis over racistische spreekkoren.

Blauw-zwart moest zich de voorbije twee vrijdagen verantwoorden voor oerwoudgeluiden naar Francis N'Ganga (Charleroi) en Paul-José Mpoku (Standard) en ook voor anti-Waalse gezangen. Vrijdag zal de sanctie voor die discriminerende spreekkoren wellicht nog niet bekend zijn. De Geschillencommissie Hoger Beroep, die in eerste aanleg bevoegd is voor dergelijke materie, moet zich eerst uitspreken over een procedurekwestie. Club Brugge pleitte via advocaat Walter Van Steenbrugge in beide dossiers voor de onontvankelijkheid van de dagvaarding. Het Bondsparket ging in de fout, oordeelde de raadsman.

Ook Lokeren verscheen voor de Geschillencommissie Hoger Beroep voor kwetsende spreekkoren en het werpen van projectielen naar een assistent-scheidsrechter in de thuismatch tegen Standard (3 februari). De Waaslanders riskeren een boete van 2.000 euro. De vervolging werd ingesteld op basis van de verslagen van ref Alexandre Boucaut en match delegate Fernand Meese, maar Lokeren trok die verklaringen in twijfel. Vrijdag kent de club zijn sanctie.

De Geschillencommissie Hoger Beroep moet zich ook nog buigen over de ongeregeldheden tijdens de streekderby tussen Lierse en Beerschot Wilrijk (6 januari), nadat het Bondsparket in beroep was gegaan tegen het eerste vonnis. Een definitief oordeel kan vrijdag 2 maart al vallen, maar wellicht heeft de commissie een weekje langer nodig.

De Geschillencommissie velt vrijdag in eerste aanleg ook het oordeel over de sancties voor KV Kortrijk en Moeskroen, na incidenten in hun onderlinge duel van 23 januari. Antwerp mag dan weer een boete verwachten voor vuurpijlen in Charleroi.

Moeskroen heeft eerste zomertransfer beet

We zijn amper februari, maar Moeskroen maakt nu al zijn huiswerk voor volgend seizoen. De Henegouwers hebben zich immers versterkt met Luca Napoleone. De 24-jarige offensieve middenvelder komt over van amateurclub Heist, waar hij dit seizoen 14 keer raak schoot. Hij tekent een contract voor één seizoen met een optie op een extra jaar.

Bienvenue à Lucas Napoleone qui vient de s'engager avec nous ! 🔴⚪️



Plus d'infos ➡️ https://t.co/hBNmXSEYfO pic.twitter.com/C3KW68pAtr Royal Excel Mouscron(@ ExcelMouscron) link

Antwerp-coach Bölöni moet voor Geschillencommissie verschijnen

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft beslist dat Antwerp-coach Laszlo Bölöni zich voor zijn gedrag tijdens de competitiewedstrijd van vrijdag in Genk moet verantwoorden op de bondszetel.

Vrijdagavond werd Bölöni naar de tribunes van de Luminus Arena verwezen door scheidsrechter Wim Smet. De Roemeense trainer was niet te spreken over de manier waarop het openingsdoelpunt van Ruslan Malinovskyi tot stand kwam en verloor bij een gele kaart voor Obbi Oulare, die nochtans geen tegenstander raakte, helemaal de controle. Smet was zijn "aanhoudende kritiek" beu en verwijderde hem na amper een kwartier uit de Antwerpse dug-out. Daar hield het echter niet mee op. Bölöni liet zich tijdens de rust opnieuw zien in de kleedkamers van de Great Old en trad zijn tribuneverwijzing dus met de voeten. Ook zouden tv-beelden suggereren dat de Roemeense coach vanuit de tribunes gebeld heeft met zijn assistent Wim De Decker, al ontkent Bölöni dat.

Het Bondsparket roept Bölöni om deze drie redenen op. De procureur stelt geen minnelijke schikking voor en laat de Geschillencommissie dinsdagmiddag (vanaf 14u00) beslissen over een sanctie. Dat doet het parket, omdat er nog een voorwaardelijke boete van 500 euro openstaat. Bovendien is het al de tweede keer dit seizoen dat Bölöni in opspraak komt.

Eind oktober kreeg Bölöni het in de thuismatch tegen Standard ook al aan de stok met ref Bram Van Driessche. Nadat hij een tweede bal op het terrein had getrapt, mocht de Roemeen in de tribunes plaatsnemen. Na die wedstrijd haalde hij uit naar de wedstrijdleiding, wat hem een intussen dik disciplinair dossier opleverde.

Voor de feiten in Genk riskeert Bölöni als recidivist ook een boete van 10.000 euro bij de Pro League. Zijn uitsluiting tegen Standard kostte hem al 5.000 euro.

Batubinsika riskeert drie speeldagen schorsing

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft drie speeldagen schorsing en een boete van 800 euro gevorderd tegen Dylan Batubinsika. De verdediger van Antwerp pakte in de partij op het veld van KRC Genk uit met een gevaarlijke tackle.

Afgelopen vrijdag tackelde Batubinsika met gestrekt been en studs vooruit Genk-aanvaller Dieumerci Ndongala onderuit. Scheidsrechter Wim Smet trok meteen de rode kaart. De Great Old moest nog meer dan 50 minuten met een man minder afwerken, Genk won uiteindelijk met 4-0.

Indien Antwerp de strafvordering aanvaardt, mist Batubinsika de laatste twee wedstrijden van de reguliere competitie tegen Eupen (3 maart) en Anderlecht (11 maart), maar ook de eerste speeldag van de play-offs.

Broos: “Ik denk niet dat ik nog kans maak om coach te worden in België”

Het avontuur van Hugo Broos als bondscoach van Kameroen is afgelopen. Wat met de toekomst? “Er zijn momenteel drie projecten die lopen. Ik verwacht de volgende weken ergens een doorbraak”, aldus Broos in Sports Late Night. “En dan heb ik het niet over Belgische clubs. Ik denk niet dat ik nog kans maak om coach te worden in België. Al is er in het verleden wel nog contact geweest.” Niet in België dus. Heeft hij dan contacten met clubs in andere Europese landen, of opnieuw in Afrika? “Ook in Afrika”, verklapt Broos. Wordt vervolgd.

Nieuwe sanctie voor Mpoku?

Na het laatste fluitsignaal op Sclessin werd scheidsrechter Boucaut omstuwd door Standardspelers die hun onvrede uitten over de Brugse gelijkmaker. Onder hen ook Paul-José Mpoku en die moet nu vrezen voor een nieuwe sanctie. Mpoku is volgende week geschorst tegen KV Mechelen, maar heeft ook nog een voorwaardelijke sanctie achter zijn naam staan. Als scheidsrechter Boucaut een verslag opstelt, wordt die voorwaardelijke straf mogelijk omgezet in een effectieve schorsing. (FDZ)

Genk-spelers gaan bowlen met fans

De spelers van Racing Genk ruilen vanavond hun voetbalschoenen voor bowlingschoenen. Het OSV organiseert vanavond immers de traditionele bowlingavond met de Genkse spelerskern. Zo'n 200 fans zakken af naar Diepenbeek voor een etentje en enkele spelletjes bowling. (KDZ)