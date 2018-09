FT België. Moeskroen-eigenaar wil helft aandelen verkopen - Bornauw wellicht out voor Genk De voetbalredactie

13 september 2018

Moeskroen-eigenaar wil helft aandelen verkopen

Hebt u er altijd van gedroomd een Belgische voetbalclub te bezitten? Dit is uw kans! Moeskroen-eigenaar Pairoj Piempongsant wil snel af van de helft van zijn aandelen.

Negentig procent. Dat is het percentage van Moeskroen dat Pairoj Piempongsant in handen heeft. De Thaise zakenman kocht de aandelen in maart van het Maltese Latimer, dat gelinkt was aan de Israëlische supermakelaar Pini Zahavi, wat in principe verboden is. Toen Piempongsant aan het hoofd van Moeskroen kwam, konden alle twijfels evenwel overboord, maar nu is de Thai zijn speeltje na nauwelijks zes maanden beu. Hij wil de helft van zijn aandelen kwijt. Wat de vraagprijs is, is niet bekend. Het spreekt voor zich dat Piempongsant zijn investering wil terugverdienen.

Dat is evenwel makkelijker gezegd dan gedaan. Door de slechte competitiestart (0/18 en al een trainerswissel achter de rug) zijn er nauwelijks geïnteresseerden om in Moeskroen te investeren. Het risico op degradatie en daaraan gelinkt kapitaalsverlies is simpelweg te groot. Omdat Piempongsant de deal voor eind september hoopt af te ronden - hij heeft dringend kapitaal nodig om in zijn nieuwe Griekse club Panathinaikos te pompen, zo valt te horen op Le Canonnier -, bestaat de kans dat hij onder de waarde moet verkopen.

Moeskroen maakt zich voorlopig geen zorgen om de toekomst van de club. Het plaatselijke bestuur, aangevuurd door voorzitter Patrick Declerck, maakt zich sterk dat er niks aan de lokale verankering en de dagelijkse werking zal veranderen. Ook klinkt het dat "extra partners voor een financiële injectie kunnen zorgen". Laat net die centen - waar ze dan ook vandaan komen - welkom zijn tijdens de wintermercato, wanneer Moeskroen wellicht vers bloed zal moeten aantrekken om het behoud te verzekeren. (PJC)

Bornauw wellicht out voor Genk

Sebastiaan Bornauw blijft op de sukkel. Nadat de Anderlecht-verdediger al forfait moest geven tegen Antwerp en voor de interlands met de nationale beloften, moet hij wellicht ook passen voor Genk. Bornauw ondervindt nog te veel pijn aan zijn enkel. (PJC)