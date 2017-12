FT België: Mitrovic geen optie voor Hein - Vormer verkouden voor topper - Genk zet spoed achter nieuwe coach De voetbalredactie

Mitrovic geen optie voor Hein

't Is nogmaals bewezen: Hein Vanhaezebroucks wil is wet op Anderlecht. Aleksandar Mitrovic (23) stond te springen om in januari terug te keren naar zijn ex-club, maar Vanhaezebrouck heeft dat idee afgeschoten. Voor Hein bezit de Servische international, die aan amper 89 minuten zit bij Newcastle, niet het juiste profiel. Hetzelfde geldt voor Richmond Boakye (24) van Rode Ster Belgrado. De plannen om een nieuwe spits te halen, blijven wel behouden. "Sommige jongens missen vertrouwen, vooral in het offensieve compartiment. We zullen bekijken of we daaraan iets kunnen doen", liet Herman Van Holsbeeck al optekenen. (PJC)

Vormer verkouden, veld herademt

Club hervatte gisteren de training, daags na de uitgestelde wedstrijd tegen Charleroi. Blauw-zwart deed dat zonder Vormer. De Nederlander is verkouden en bleef binnen. Als hij vandaag kan hervatten, stelt zich geen enkel probleem voor zondag. Vossen (knie en enkel) heeft de individuele training hernomen. Als de spits vandaag of morgen met de groep kan trainen, is de kans groot dat hij zondag op de bank zit.

Ondanks dat er in de nacht van woensdag op donderdag nog behoorlijk wat regen uit de lucht viel, kon het veld in het Jan Breydelstadion gisteren herademen. De wind in combinatie met wat zon deden het terrein duidelijk deugd. De grootste watermassa is nu verdwenen, wat bij Club het geloof sterkt dat de topper tegen Anderlecht gewoon kan doorgaan. Enkel als het de komende dagen opnieuw zwaar gaat regenen, zou de match nog in het gedrang kunnen komen. (TTV/WDK)

Racing Genk zet spoed achter nieuwe coach

Racing Genk wil zijn nieuwe coach zo snel mogelijk voorstellen, maar gisteren was er nog geen witte rook in het trainersdossier. "De gesprekken lopen", luidde de officiële uitleg in de Luminus Arena. Volgens onze informatie is er een shortlist met vier kandidaten. Daarbij zeker Philippe Clement, de trainer van Waasland-Beveren, helemaal bovenaan. Opmerkelijk: op de Freethiel viel gisteren te noteren dat Racing Genk met hen nog geen contact had opgenomen. Waasland-Beveren neemt het dit weekend op tegen de buren uit Lokeren, Racing Genk trekt naar Charleroi. (KDZ/MVS

