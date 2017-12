FT België: Mechelse revelatie mag niet weg deze winter - Vanhaezebrouck twijfelt aan target Boakye De voetbalredactie

Bandé mag niet weg in de wintermercato

De fans van KV Mechelen kunnen met een gerust gemoed de kerstperiode aanvatten. Hassane Bandé (19) is ook na de winterstop nog een speler van Mechelen. Dat bevestigen voorzitter Timmermans en de nieuwe investeerder - Olivier Somers. "We hebben meer middelen om in zulke dossiers rustiger te zijn", klinkt het. "Bandé zal niet vertrekken, daar zijn we 100% zeker van." De jonge Burkinese aanvaller maakte indruk bij KV Mechelen in het begin van de competitie. Hij scoorde al acht keer en is daarmee topschutter van Malinwa en medetopschutter van de competitie. Bandé geniet al een tijdje interesse uit binnen- en buitenland. Zo zat Marcel Brands van PSV onlangs zelf in de tribune om de publiekslieveling te bekijken. Bandé zag zijn goede seizoensstart een paar weken geleden beloond met een eerste cap voor de nationale ploeg van Burkina Faso. (FDZ)

Vanhaezebrouck niet overtuigd van Boakye

Herman Van Holsbeeck stuurde al verschillende scouts naar Rode Ster om de Ghanese spits Richmond Boakye te volgen en de scoutingsverslagen waren unaniem positief. Alleen lijkt Hein Vanhaezebrouck te twijfelen aan Boakye. Ondanks zijn nog jonge leeftijd (24) kwam Boakye al voor 8 verschillende clubs uit. Bij Rode Ster lijkt de Ghanese spits echter helemaal open te bloeien en wekt hij de belangstelling van heel wat Europese clubs. Heeft Vanhaezebrouck andere pistes achter de hand? Zeker is dat HVH meer inspraak vraagt en krijgt in het transferbeleid dan zijn voorganger Weiler. (MJR)

Andrijasevic out tot volgend jaar

Franko Andrijasevic kon de verwachtingen tot nu toe niet inlossen bij AA Gent, maar de Kroaat wordt ook niet gediend door het geluk. Na eerdere blessures is nu een gebroken rib vastgesteld bij de Gentse recordaankoop, een gevolg van een ongelukkig contact op training. Andrijasevic moet rekenen op meerdere weken herstel en zich richten op 2018. Tijdens de winterstage in het Spaanse Oliva - van 5 tot en met 11 januari - zou hij weer kunnen aanpikken bij de groep. (RN)

Vossen mist duel met Eupen

De kans dat Jelle Vossen zondag meereist naar Eupen is heel klein. De spits verdraaide de knie én de enkel en zal vermoedelijk forfait moeten geven voor de uitwedstrijd op Eupen. Vossen scoorde gisteren pas zijn tweede veldgoal van het seizoen, nadat hij ook in de vorige ronde van de beker raak trof in Roeselare. (TTV)

