FT België. Mechele: “We maken te veel individuele fouten” - Europees avontuur van Anderlecht-youngsters voorbij - Genk-fans kunnen bekerduel in Charleroi gratis bijwonen

27 november 2018

Europees avontuur van Anderlecht-youngsters voorbij na nederlaag tegen Kiev

De U19 van RSC Anderlecht hebben zich niet kunnen plaatsen voor de barrages om door te stoten naar de achtste finales van de UEFA Youth League. De jonge Brusselaars verloren de terugwedstrijd op bezoek bij Dynamo Kiev met 2-1. De heenwedstrijd in België eindigde op 1-1.

Antoine Colassin (51.) knalde Anderlecht kort na de pauze op voorsprong, maar via Tsitaishvili (65.) kwam de thuisploeg vlug op gelijke hoogte. Paars-wit verloor in de slotfase Jakub Kiwior met rood, en Buletsa (83.) zorgde vervolgens op strafschop voor de 2-1. Anderlecht kreeg de kloof niet meer gedicht. Bij de bezoekers startte Jérémy Doku in de basis. De 16-jarige aanvaller maakte afgelopen weekend nog zijn debuut voor de hoofdmacht op het veld van Sint-Truiden (4-2). De 17-jarige Yari Verschaeren, die op STVV ook zijn eerste minuten kreeg, viel op het uur in.

Anderlecht grijpt dus naast een plek in de barrages, waar het een ticket kon verdienen voor de achtste finales van de Youth League. Paars-wit was actief in het pad voor de nationale kampioenen en moest twee voorrondes afwerken om de barrages te bereiken. Kiev treft nu in de barrages een ploeg die in het pad van de Champions League als tweede eindigt in zijn poule.

De winnaar van de barragematch neemt het in de achtste finales op tegen een van de groepswinnaars van het CL-pad. De U19 van Club Brugge komen uit in het CL-pad. Blauw-zwart staat na vier speeldagen op de derde plaats met vier punten en speelt woensdag bij Borussia Dortmund.

#UYL ⚽️ Dynamo Kyiv 2-1 #RSCA @ FULL TIME, our European campaign comes to an end 🙁 #InYouthWeTrust pic.twitter.com/23TqleidI1 RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Mechele: “Maken te veel individuele fouten”

Club Brugge is op wraak belust. Nadat het op Jan Breydel op de valreep onderuit ging tegen Borussia Dortmund -tegen de gang van het spel in - wil het morgen in het Signal Iduna Park revanche nemen. Op de traditionele persbabbel toonde Brandon Mechele zich strijdvaardig. Tegelijkertijd beseft de verdediger dat het een loodzware opdracht wordt. “Het wordt een andere wedstrijd dan thuis”, beseft Mechele. “Dortmund is nu beter dan toen en speelt voor eigen volk. Ze zijn meer ingespeeld geraakt. Ze hebben veel sterren, waar Alcacer er ook één van is”, verklaarde hij verder. Dat het de laatste weken minder loopt bij blauw-zwart, hoeft geen betoog. “We maken te veel individuele fouten. We hebben alles goed geanalyseerd en daaruit blijkt dat we vaak op dodelijke counters lopen. We moeten compacter staan. Dat zou het probleem kunnen oplossen.”

Genk-fans kunnen bekerduel in Charleroi gratis bijwonen

Supporters van Racing Genk die hun favoriete team willen aanmoedigen in het bekerduel op het veld van Charleroi, hoeven niet te betalen voor hun ticket. De Limburgse club krijgt duizend plaatsen ter beschikking en engageert zich om de toegangskaartjes zelf te betalen. Charleroi en Genk treffen elkaar volgende week woensdag (5 december) in het Stade du Pays van de Carolo’s.

“Geen evidente verplaatsing, op een weekdag, in een zeer drukke speelkalender”, stelt Genk in een persbericht. “We krijgen 1.000 plaatsen in het Stade du Pays de Charleroi, en die 1.000 plaatsen willen we vullen! Onze supportersclubs zorgen voor bussen en coördinatie. KRC Genk betaalt de tickets.” De kosten van de bus moeten de fans wel zelf dragen.

Volgende week woensdag, 1 wedstrijd, duizend kelen, WINNEN!! Ga je mee? 💪🙌🔵⚪ #krcgenk #samengenk https://t.co/jej38a7cHa KRC Genk(@ KRCGenkofficial) link

Lardot en Van Driessche fluiten toppers

Geen Sébastien Delferière en Bart Vertenten meer en dus mogen andere refs dit weekend Super Sunday in goede banen leiden. Zo werd Jonathan Lardot aangeduid voor de topper Club Brugge - Standard en trekt Bram Van Driessche naar Anderlecht voor de kraker tegen Racing Genk. Antwerp - STVV ten slotte, nog een wedstrijd in de top zes, wordt geleid door Bert Put.

Marc Rubens stopt als bondsprocureur

Marc Rubens stopt aan het einde van dit jaar als bondsprocureur. Rubens was 25 jaar actief voor de bond en beet zich al die tijd met bescheiden middelen vast in flink wat netelige dossiers. De opvolger van Rubens zal eerstdaags door de Pro League voorgedragen worden.

De bond gaat samenwerken met de KU Leuven om het bondsreglement, met inbegrip van de disciplinaire processen, te moderniseren. Dit proces zal tegen mei 2019 afgerond zijn. Op korte termijn zal ook een eerste voorzitter worden aangesteld binnen de Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal. “Deze voorzitter zal de algemene leiding nemen van deze onafhankelijke disciplinaire instantie en waken over de uniformiteit van de bondsrechtspraak”, aldus de bond. (RN)