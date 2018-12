FT België. Mata, Dennis en Diatta trainen weer mee bij Club Brugge, waar zomeraankoop Luan Peres al mag vertrekken - “Partizan wil Obradovic” De voetbalredactie

10 december 2018

11u26 0

Mata, Diatta en Dennis weer op training Club Brugge, ook Vossen hervat looptraining

Raken de personeelsproblemen van Ivan Leko op de flank stilaan opgelost? Vandaag sluiten Clinton Mata, Krépin Diatta en Emmanuel Dennis alvast weer aan op training van Club Brugge. Al zal het allicht enkel bij lopen blijven voor de flankspelers die terug komen uit blessure. Mata en Dennis vielen tegen Standard uit met een spierblessure en bleven tegen Waasland-Beveren aan de kant. Diatta liep dan weer tegen Monaco een spierblessure op. Vandaag traint blauw-zwart een laatste keer voor hun laatste groepswedstrijd in de Champions League tegen Atlético Madrid. De training is tien minuten open voor de pers, waarna er getraind wordt achter gesloten deuren. Ook Jelle Vossen, Thibaut Vlietinck en Dion Cools hebben de looptraining hervat. Al trainden ze wel nog individueel en zijn ze dus ook nog niet beschikbaar. Alleen Rezaei trainde nog niet.

Luan Peres die in de zomer arriveerde mag al vertrekken bij Club Brugge

De 24-jarige Luan Peres mag Club Brugge in de winterstop alweer verlaten. Blauw-zwart gaat samen met de overbodige Braziliaan, die pas deze zomer arriveerde, op zoek naar een oplossing. Peres kwam in juli over van het Braziliaanse Ituano in ruil voor 500.000 euro. Hij moest als back-up de concurrentie aangaan met Denswil, maar dat lukte allesbehalve. Sedert hij in het bekerduel in Deinze door de mand viel, kwam hij niet meer aan spelen toe en viel hij vaak naast de selectie. Peres moet in principe worden uitgeleend, maar dat staat bij Club in 99 procent van de gevallen gelijk aan een definitief vertrek. Nog in Brugge is men op zoek naar een oplossing voor Ivan Tomecak. De Kroaat traint apart of met de B-kern en moet in de winterstop elders onderdak vinden. (TTV)

“Partizan wil Obradovic”

U was hem wellicht al vergeten: Ivan Obradovic. De 30-jarige linksachter verkommert in de B-kern van Anderlecht, nadat hij afgelopen zomer een transfer naar Turkije geweigerd had. Mogelijk biedt Partizan Belgrado nu een reddingsboei. Servische media menen dat de topclub Obradovic in januari wil overnemen. Anderlecht wil de international hoe dan ook kwijt. De makelaar van Obradovic was, voor het uitbarsten van het omkoopschandaal... Dejan Veljkovic. (PJC)

Cercle Brugge met nooddefensie tegen Anderlecht

Cercle moet volgend weekend Anderlecht partij geven met een nooddefensie. Na het uitvallen - voor vier maanden - van kapitein Lambot, die vandaag aan de hamstring wordt geopereerd, blijkt ook de hielblessure van Taravel voor een afwezigheid van op zijn minst nog twee matchen te zullen zorgen. In het beste geval wordt Taravel gerecupereerd voor de slotmatch van 2018 tegen Eupen. Lloyd Palun van zijn kant pakte tegen Antwerp zijn vijfde gele kaart en is dus geschorst tegen Anderlecht. (LUVM)