FT België. Markovic richt zich tot Anderlecht: "Geld was niet het probleem" - Wesley verlengt contract bij Club Brugge tot 2023

03 september 2018

Lazar Markovic: "Bedankt Anderlecht, maar geld was niet het probleem"

Ei zo na liep Lazar Markovic weer rond in het Astridpark, maar op de allerlaatste dag van de zomermercato sprong de deal af. "Het is enkel te wijten aan Markovic dat de deal niet is doorgegaan. De club wilde zeer ver gaan. Zó ver zelfs dat de voorzitter bereid was om zotte dingen te doen", vertelde Hein Vanhaezebrouck daar nog over. De Liverpool-speler heeft zich nu ook uitgelaten over de misgelopen transfer. "Bedankt om zo'n grote inspanning te doen om me terug bij de club te krijgen", schreef hij op Twitter. "Geld was echter niet het probleem. Veel geluk in de toekomst."

Nelson Azevedo tekent bij Standard

De 20-jarige Nelson Azevedo zet zijn weg verder bij Standard. Het contract van de Belg met Portugese roots liep dit seizoen af zodat hij een nieuwe verbintenis kon aangaan met de club uit Luik. "Gelukkig en fier om Standard te vervoegen. Er begint een nieuwe etappe", schreef hij op Twitter.

Wesley verlengt contract bij Club Brugge tot 2023

Goed nieuws voor de fans van Club Brugge. Spits nummer één Wesley heeft vandaag namelijk zijn krabbel gezet onder een nieuw contract bij blauw-zwart. Eén dat hem tot 2023 bindt aan de Belgische landskampioen. Wesley vertelde de boodschap in hoogst eigen persoon en wel in het Nederlands/West-Vlaams. Het leverde onderstaand hilarisch filmpje op. "Dag supporter, ik ben Wesley Moraes. Ik ben blij jullie te kunnen vertellen dat ik heb bijgetekend tot 2023, bluvngoan", vertelde de 21-jarige spits in het West-Vlaams. Club Brugge nam Wesley in januari 2016 over van het Slovaakse AS Trencin. Dat had hem een half jaar eerder bij zijn jeugdclub Itabuna weggeplukt.

Raspentino verlaat Eupen voor Franse tweedeklasser Valenciennes

De 29-jarige Fransman Florian Raspentino heeft een contract voor één seizoen bij Valenciennes getekend. Dat maakte de Franse tweedeklasser vandaag bekend. Afgelopen vrijdag werd het contract van de winger bij Eupen ontbonden, zodat hij transfervrij kon overstappen.

Raspentino speelde pas sinds december voor Eupen. Met vier doelpunten in 19 wedstrijden hielp hij mee aan het behoud. Dit seizoen mocht hij op de eerste vier speeldagen invallen.

Anderlecht laat twee youngsters vertrekken

Milan Corryn (19) en Kobe Cools (21) hebben Anderlecht volgens paars-wit "op de valreep van de mercato" verlaten. Corryn trekt definitief naar AS Trencin terwijl Cools uitgeleend wordt aan RWDM. "Paars-wit wenst beide talenten veel succes!", klinkt het.

Bölöni krijgt schorsingsvoorstel van twee speeldagen

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een schorsingsvoorstel van twee speeldagen en een boete van 2.000 euro gevorderd voor Antwerp-coach Laszlo Bölöni, die zondagnamiddag tijdens de klassieker tegen Anderlecht al in de eerste helft naar de tribunes werd verwezen na een verhitte discussie met scheidsrechter Wim Smet.

Als Antwerp niet akkoord gaat met het schorsingsvoorstel, moet Bölöni eerstdaags voor de Geschillencommissie verschijnen.

Daarnaast vorderde het parket een schorsing van vijf speeldagen en een boete van 2.500 euro voor Tubeke-aanvaller Banou Diawara. De Burkinees werd zondag uitgesloten in het duel tegen KV Mechelen op de vierde speeldag in de Proximus League. Diawara deelde daarin een slag uit aan Lucas Bijker, terwijl de bal niet in het spel was. Het bondsparket vorderde vier speeldagen voor de overtreding en één speeldag voor zijn gedrag na de uitsluiting. Als Malinwa en Diawara niet akkoord gaan met het voorstel, moeten ze eerstdaags voor de Geschillencommissie verschijnen.

Odjidja na interlandbreak weer fit

Yves Vanderhaeghe moest het gisteren doen zonder Vadis Odjidja, die in Bordeaux een lichte contractuur opliep. Odjidja volgt een individueel programma, maar zal na de interlandbreak weer beschikbaar zijn voor de thuismatch tegen Sint-Truiden. De spelers van AA Gent krijgen vandaag en morgen vrijaf, maar een tiental spelers vertrekt vandaag al voor interlandverplichtingen. (RN)

Malinovskyi geschorst tegen Anderlecht

RC Genk moet het over twee weken tegen Anderlecht zonder draaischijf en topschutter Ruslan Malinovskyi doen. Hij werd in de slotfase van het duel tegen Kortrijk uitgesloten voor natrappen op Kagelmacher. "Daarom heb ik de voorbije weken zo veel geroteerd", zei Clement. "Wie de vervanger ook wordt, ik weet dat die klaar zal zijn." Het zal deze week rustig zijn in Genk. 18 van de 27 kernspelers zijn weg met interlandverplichtingen. (KDZ)