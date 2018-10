FT België. Marc Coucke spreekt met 1B over competitiehervorming - Serviër verlengt bij Waasland-Beveren Redactie

17 oktober 2018

Coucke praat met clubs uit 1B over competitiehervorming

Pro League-voorzitter Marc Coucke sprak gisteren met de clubs uit 1B over de competitiehervorming. Niet over makelaars of scheidsrechters, dus. Dat komt omdat de afspraak al even vast lag. Vandaag staat er wel een Raad van Bestuur op het programma van de Pro League over de Belgische voetbalcrisis.

Gisteren luisterde Coucke vooral naar de wensen en bezorgdheden van de tweedeklassers over het competitieformat. Het voorstel dat het meeste leeft, is die van een 2x12- plus 3x8-formule. Kort samengevat: er wordt een voorcompetitie gespeeld in een ‘eerste klasse’ en een ‘tweede klasse’ met twaalf clubs per reeks. De eerste acht van de eerste klasse spelen daarna play-off 1, de laatste vier van eerste klasse spelen tegen de eerste vier van tweede klasse in play-off 2. De laatste acht spelen tegen elkaar.

Dat sluit niet aan bij de denkpiste die de topclubs meer genegen zijn. Het plan dat het nadrukkelijkste naar voren geschoven wordt, is dat van één profcompetitie van 20 ploegen. Alleen is de vraag: welke van de huidige 24 profclubs degraderen dan? De clubs uit 1B willen in dat scenario een faire kans om zich te redden. Een overgangsjaar (met 24 eersteklassers?) dringt zich op. (NVK)

Vukotic langer bij Waasland-Beveren

Op de Freethiel maakte Waasland-Beveren bekend dat Aleksander Vukotic een verlengd en verbeterd contract heeft ondertekend. De Serviër lag al onder contract tot 2021, maar tekent nu dus bij tot 2023. De centrale verdediger kwam deze zomer aan in België. In zijn eerste seizoen kan hij de clubleiding dus meteen overtuigen.

