FT België. Makarenko (eindelijk) terug - Nieuwe trainer voor Halle-Gooik - Moeder ex-Gentenaar vrijgelaten door ontvoerders

FT België.

05 maart 2019

15u00

Bron: Eigen berichtgeving, Belga

Moeder Samuel Kalu ontvoerd, maar weer vrijgelaten

Paniek bij Bordeaux-middenvelder Samuel Kalu (ex-AA Gent). De moeder van de Nigeriaan werd ontvoerd in het stadje Abia - in het Zuid-Westen van Nigeria. De kidnappers vragen omgerekend 43.600 euro losgeld. Kalu zelf heeft om hulp gevraagd en uitleg gegeven. “We hebben 7.000 euro betaald, de hele nacht gewacht, maar ze werd niet vrijgelaten.”

Enkele uren later is er nu blijkbaar toch goed nieuws. Volgens de autoriteiten is de moder van Kalu vrijgelaten door haar ontvoerders.

Fernandao is nieuwe trainer Halle-Gooik

Fernando Maciel Goncalves, beter bekend als Fernandao, is de nieuwe coach van zaalvoetbalkampioen FP Halle-Gooik. Dat maakte de club zopas bekend. Vier maanden geleden zwaaide hij nog af als speler bij de Pajotters, maar nu keert hij dus terug als oefenmeester. Albert Conejos Sobregues is zijn assistent en vandaag al zullen ze samen een eerste keer de trainingen leiden. Ze tekenden een overeenkomst voor 1,5 jaar en debuteren vrijdag op het veld van Morlanwelz.

Red Flames strijden tegen Oostenrijk om het brons

De Belgische voetbalvrouwen spelen op de Cyprus Cup tegen Oostenrijk de troostfinale om het brons. Beide landen troffen mekaar tijdens het toernooi al in de groepsfase. Toen eindigde het duel op 0-0. De Red Flames finishten in hun poule op de tweede plaats, met hetzelfde aantal punten (7) en doelsaldo (+4) als Oostenrijk maar met een gemaakte goal minder. België is de beste tweede (op drie poules) en neemt het op tegen de slechtste poulewinnaar, Oostenrijk. Noord-Korea en Italië, die elk hun groep wonnen met het maximum der punten, spelen de finale. Beide partijen staan in het GSZ Stadium in Larnaca op de planning. De Flames trappen de troostfinale om 14u lokale tijd (13u in België) af.

Het is voor de Red Flames de vierde deelname aan de Cyprus Cup. De eerste keer was in 2015, daarnaast waren ze ook van de partij in 2017 en 2018. Vorig jaar zetten ze met een vijfde plaats hun beste prestatie neer in Cyprus. Deze editie zullen ze die vijfde stek dus zeker toppen.

Makarenko is (eindelijk) terug

Daar is ‘m. Yevhen Makarenko (27) heeft eindelijk de groepstrainingen hervat. Dat deed de Oekraïnse Anderlecht-middenvelder, die maanden out was als gevolg van een longontsteking en enkele kleine kwaaltjes, wel goed ingeduffeld - met nekverwarmer en regenjas. Die laatste kon hij gebruiken, want het regende enorm tijdens de sessie met de spelers die tijdens de 1-2-winst op Lokeren niet of nauwelijks minuten maakten. Het slechte weer had overigens geen invloed op de sfeer: die was ontspannen, getuige ook de brede glimlach bij coach Fred Rutten. (PJC)

Kiest David Henen voor België of Togo?

Johan Walem heeft David Henen (22) voor het eerst opgenomen in de preselectie van de nationale U21 voor de oefeninterland van 20/3 tegen Denemarken. De middenvelder, die via zijn moeder ook de Togolese nationaliteit bezit, maakt echter ook kans om door bondscoach Claude Le Roy te worden geselecteerd voor Benin - Togo van 22/3, die beslissend zal zijn voor deelname aan de eindronde van het Afrikaans landenkampioenschap 2019. (AR)

Beerschot-Wilrijk begint finale 1B thuis

De exacte data voor de promotiefinales in 1B werden vastgelegd. Nu zaterdag ontvangt Beerschot-Wilrijk KV Mechelen om 20.30 uur. De zaterdag daarna staat in Mechelen de return op het programma. Die wedstrijd wordt al om 16 uur afgetrapt. KV Mechelen moet Peyre (26) missen in de heenwedstrijd. De Franse verdediger is voor één week geschorst na zijn rode kaart tegen Lommel. Ook linksachter Bijker is geschorst na zijn vijfde gele kaart. (KDC/ABD)