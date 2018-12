FT België. Loonsvoorwaarden bemoeilijken speurtocht naar Anderlechtcoach - Trossard out voor Eupen - Club plant warm onthaal voor Refaelov

22 december 2018

Loonsvoorwaarden bemoeilijken speurtocht naar Anderlechtcoach

Nog geen witte rook in de zoektocht naar een nieuwe T1 bij Anderlecht. De inhoudelijke gesprekken mogen met een aantal kandidaten vlot zijn verlopen, wanneer het over de loonsvoorwaarden gaat, loopt het allemaal toch wat stroever. Niet vergeten dat door het ontslag van Hein Vanhaezebrouck en de daaraan gebonden ontslagvergoeding, paars-wit de komende zes maanden twee trainers zal moeten betalen. Gisterenavond leek het dan onwaarschijnlijk dat er nog voor komende week een wit konijn uit de hoed van Michael Verschueren en Frank Arnesen zal komen. (MJR)

Club plant warm onthaal voor Refaelov

Lior Refaelov mag een warm onthaal verwachten bij zijn terugkeer in Jan Breydel. In de achtste minuut van de wedstrijd hebben de fans een eerbetoon voorzien: “Dit verdient de voetballer en de mens ‘Rafa’”, zei Ivan Leko gisteren. “Na zoveel wedstrijden voor Club... Of we hem nog hadden kunnen gebruiken? Dat is altijd de vraag. Vorig seizoen heb ik de keuze gemaakt voor Vormer en Vanaken. Alle drie in één ploeg is te veel van het goede. Nu toont hij bij Antwerp hoe belangrijk hij kan zijn voor een topclub. Misschien is hij even belangrijk voor hen als Vanaken voor ons.” Leko mist Denswil en Vormer wegens schorsing. Amrabat en Decarli trainden deze week gedeeltelijk met de groep, afwachten of zij in actie kunnen komen. Diatta is op de terugweg, maar zal net als Vossen, Rezaei, Vlietinck en Danjuma voor Nieuwjaar niet meer in actie komen. Club organiseert zondag een kerstmarkt ten voordele van ‘De Warmste Week’. (TTV)

Dury: “Hartzeer als ik Osimhen zie spelen”

Het is de periode van de kerstlijstjes. En ook Francky Dury heeft het zijne voor de wintermercato al klaar. “Ik weet wat we nodig hebben - alleen moeten we het ook kunnen binnenhalen. Het wordt trouwens niet de kunst om veel te investeren, maar om dat goed te doen.” Hopelijk heeft Zulte Waregem lessen getrokken uit de zomertransfers, die veelal teleurstelden. Bovendien stuurde Essevee toen Victor Osimhen door na een testperiode. De Nigeriaan maakt nu furore bij tegenstander Charleroi. Dury verduidelijkt de beslissing: “Op de beelden liet hij een sterke indruk na. Alleen waren zijn medische en fysieke testen hier niet goed. Hij was in april geopereerd aan de schouder, sukkelde met de knieën en werd eerder getroffen door malaria. Op dat moment zochten we, door kleine kwaaltjes bij Harbaoui, iemand die meteen inzetbaar was. Al doet het mij nu hartzeer als ik Victor zie spelen. (blaast) Heb je zijn goal gezien tegen Gent? Hij doet me denken aan Olayinka: een complete spits die hard werkt.” (VDVJ)

Trossard out voor Eupen, Malinovskyi twijfelachtig

Racing Genk leed niet enkel morele schade tegen Union, ook lichamelijke. Zo is Leandro Trossard zeker out voor de trip naar Eupen, hij heeft last van een spierblessure. Achter de naam van Ruslan Malinovskyi staat dan weer een groot vraagteken. De Oekraïner sukkelt met de enkel en moest al verstek geven voor de bekerwedstrijd tegen Union. Heynen en Paintsil lijken de grootste kanshebbers om hun plaatsen in te nemen. (KDZ)

Chakvetadze out met knieblessure

Geen Giorgi Chakvetadze gisteravond bij AA Gent. De jonge Georgiër raakte op het einde van de bekermatch op STVV geblesseerd na een hard contact. Onderzoek wees uit dat de ligamenten van de knie lichtjes geraakt zijn. Het zou niet om een zware blessure gaan, maar toch ziet het ernaar uit dat AA Gent het ook volgende week woensdag op Racing Genk zonder zijn smaakmaker zal moeten doen. (RN)