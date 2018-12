FT België. Lommel wint inhaalmatch in Leuven - Piepjonge Fin is nieuwe aanwinst Genk - Twee speeldagen schorsing voor Bob Peeters De voetbalredactie

04 december 2018

22u56 0

Lommel wint inhaalwedstrijd in Leuven met 1-2

SK Lommel heeft op bezoek bij OH Leuven de inhaalwedstrijd van de tiende speeldag in de Proximus League (1B) gewonnen met 1-2. De Limburgers rukken in het algemene klassement op naar de vierde plek.

Julien Goris (30.) wiste in de eerste helft het Lommelse openingsdoelpunt van Leonardo Rocha (25.) nog uit, maar na de pauze trok de Portugese spits (66.) de bezoekers alsnog over de streep met zijn dertiende competitietreffer van het seizoen. Rocha is zo de nieuwe topschutter in 1B.

Voor de eerste periode heeft het resultaat van de wedstrijd geen gevolgen, maar wel voor het algemeen klassement. Daarin springt Lommel (25 ptn) over Westerlo (23 ptn) naar de vierde plaats. Niet onbelangrijk dus, want op het einde van het seizoen speelt de tweede tot de vierde play-off 2. OH Leuven liet wat dat betreft een goede kans liggen om de aansluiting te maken. Nigel Pearson en de zijnen bezetten met 18 punten de zesde plaats.

De wedstrijd tussen OHL en Lommel stond aanvankelijk gepland voor 31 oktober, maar werd op verzoek van de Leuvenaars verplaatst na het overlijden van de Thaise voorzitter Vichai Srivaddhanaprabha. Die liet op 27 oktober het leven na een helikoptercrash.

Twee speeldagen schorsing voor Bob Peeters (Westerlo)

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft beslist om Bob Peeters voor twee wedstrijden te schorsen. Die sanctie krijgt de coach van Westerlo wegens zijn scheldtirade aan het adres van ref Vermeiren na de thuismatch tegen Beerschot Wilrijk (1-2). Peeters krijgt ook een boete van 1.000 euro.

Peeters maakte zich boos omwille van een strafschop die Beerschot Wilrijk kreeg tijdens die bewuste wedstrijd in het Kuipje. Scheidsrechter Vermeiren legde het leer op de stip na handspel van Biset. “Het is altijd hetzelfde met die ref”, zei Peeters na de match van 18 november. “We hebben hem al drie keer proberen te wraken. Dit was een aangeschoten bal en dus absoluut geen strafschop.”

Ref Vermeiren meldde Peeters daarop fijntjes dat hij een verslag zou opmaken van zijn scheldtirade en voegde de daad bij het woord. Het Bondsparket leidde de disciplinaire procedure in. Procureur Gilles Blondeau vroeg drie matchen schorsing, maar de Geschillencommissie toonde zich iets clementer. “Gelet op het bijzonder gunstige disciplinaire verleden. Zowel Westerlo als de trainer zijn er zich van bewust dat de houding een brug te ver is. Het gaat volgens hen om een ‘accident de parcours’.”

De T1 van de Kemphanen moet tijdens de competitieduels tegen Tubeke (15 december, uit) en OHL (23 december, thuis) in de tribunes plaatsnemen. De schorsing treedt immers pas vanaf 12 december in werking. Westerlo kan nog in beroep gaan.

Videoref en scheidsrechter scoren 0 op 4 op speeldag 17

De videorefs en de scheidsrechters kenden op de zeventiende speeldag in de Jupiler Pro League geen al te best weekend. Van de vier VAR-situaties resulteerde geen enkele in een correcte beslissing, zo bleek uit de evaluatie die scheidsrechtersbaas Johan Verbist maakte.

Tijdens de wedstrijd tussen Lokeren en AA Gent (2-2) greep de videoref wel nog terecht in, maar scheidsrechter Dierick beoordeelde de fase verkeerd. Daardoor werd de gelijkmaker van Dylan Bronn onterecht goedgekeurd. “Bij het opzetten van de aanval wordt er een fout gemaakt op Miric. Hij wordt vastgehouden en kan daardoor niet in duel gaan voor de bal. De scheidsrechter laat doorspelen en Bronn maakt de gelijkmaker. Er is een correcte VAR-tussenkomst maar na het zien van de beelden geeft de scheidsrechter toch doelpunt”, aldus Verbist. Nog later in de wedstrijd had AA Gent een strafschop kunnen krijgen voor handspel van Diaby. De VAR wees Dierick er terecht op, maar opnieuw gebaarde de ref van krommenaas en kende enkel een hoekschop toe.

In twee andere gevallen had de videoref moeten tussenkomen, maar deed die dat niet. Beide fases deden zich voor in de partij tussen Antwerp en STVV (1-3). Zo had Sinan Bolat voor de slag in het gezicht van De Sart altijd rood moeten krijgen, vindt scheidsrechtersbaas Verbist. De doelman ontsnapte met geel. Ook bij de gelijkmaker van Antwerp werd scheidsrechter Bert Put in de steek gelaten door de VAR. “In de opbouw van het doelpunt wordt Bezus tegen de grond geduwd. De scheidsrechter liet doorspelen en hier had de VAR de scheidsrechter naar het scherm moeten roepen om hem de fase te laten zien”, aldus Verbist.

Pro League stelt CSR-manager Stijn Van Bever aan als woordvoerder

De Pro League heeft Stijn Van Bever benoemd als woordvoerder van de belangenvereniging van de profclubs. Dat gebeurde met unanieme instemming van de raad van bestuur. De Mechelaar was de voorbije zes jaar CSR- en eventmanager van de Pro League. Eerstdaags zal een nieuwe medewerker voor de communitywerking aangesteld worden.

De Pro League streeft ernaar haar interne en externe communicatiebeleid verder uit te bouwen. In dat kader van professionalisering werd voor het eerst een woordvoerder aangeduid. Tot nu stond Pierre François, CEO van de Pro league, in voor de communicatie.

Stijn Van Bever behaalde een Master in Geschiedenis en Conflict & Development aan de UGent en startte in mei 2012 zijn loopbaan bij de Pro League. Voordien was Van Bever actief in de sector van de ontwikkelingssamenwerking. De voorbije zes jaar bouwde hij het sociale beleid van de Pro League en de clubs mee uit. Hij zette onder meer de partnerschappen met Damiaanactie en de Belgian Homeless Cup op, realiseerde mee de Pro League+ Awards en Labels voor de maatschappelijke werking van de profclubs, en coördineerde verschillende sensibiliseringscampagnes. Hij nam onder meer het initiatief voor het actieplan tegen kwetsende en discriminerende spreekkoren en daden dat de Pro League in februari 2018 invoerde.

“De voorbije jaren heb ik samen met de clubs, onze partners en overheden meegewerkt aan de uitbouw van het maatschappelijk beleid van onze sport, een opdracht die ik met veel overtuiging en plezier vervuld heb en ook niet helemaal loslaat. Een maatschappelijk betrokken profvoetbal is immers gunstig voor zowel de clubs als de samenleving”, reageert Van Bever zelf. “Ik kijk ernaar uit om in een sfeer van samenwerking, vertrouwen en openheid met alle betrokken partijen te bouwen aan het communicatiebeleid van de Pro League.”

“Het Belgisch voetbal beleeft vandaag moeilijke momenten. In de huidige context is het dan ook belangrijk om onze werking in het algemeen en ons communicatie- en mediabeleid in het bijzonder te versterken”, verklaart CEO Pierre François. “Naar het voorbeeld van de grote Europese liga’s zal de Pro League in de toekomst voor haar communicatie beroep doen op haar woordvoerder. Dit gaat verder dan louter de persconferenties. Vanuit zijn functie zal hij verantwoordelijk zijn voor de communicatie van onze projecten, activiteiten en beslissingen, via onze verschillende communicatiekanalen.”

De Pro League zal eerstdaags een nieuwe communitymedewerker aanstellen. “Deze wijziging in het organigram betekent immers niet dat de Pro League haar sociaal engagement vermindert”, aldus François.

Racing Genk legt jonge Fin vast

Racing Genk heeft de jonge Fin Marius Könkkölä vastgelegd. De middenvelder maakt in januari 2020, wanneer hij 16 is, de overstap van Helsinki naar de Luminus Arena. Dat melden de Limburgers op de clubwebsite.

Könkkölä is een “offensieve speler die een sterke linkervoet combineert met snelheid en vista”, zo klinkt het bij de huidige competitieleider. “Marius kon rekenen op heel wat interesse van Europese topclubs. KRC Genk is trots dat hij kiest voor de Genkse jeugdacademie en kijkt uit naar zijn volgende stappen binnen de club.”

Welkom Marius en succes! 👏👍 #krcgenk #samengenk https://t.co/TqKTmZxOa0 KRC Genk(@ KRCGenkofficial) link

WK leverde Belgische clubs bijna vier miljoen euro op

Het WK in Rusland heeft de Belgische clubs die spelers uitstuurden naar de WK-eindronde 3.859.463 euro opgeleverd. Dat maakte de Wereldvoetbalbond (FIFA) bekend. Anderlecht ontvangt met 1.191.491 euro het hoogste bedrag. Paars-wit was met zes spelers actief in Rusland: Leander Dendoncker (België), Kara Mbodji (Senegal), Uros Spajic (Servië), Lukasz Teodorczyk (Polen), Trezeguet (Egypte, door Anderlecht destijds verhuurd aan Kasimpasa) en Isaac Kiese Thelin (Zweden, door Anderlecht destijds verhuurd aan Waasland-Beveren). Naast Anderlecht krijgen ook Cercle Brugge (104.344 euro), Club Brugge (254.027 euro), AA Gent (867.046 euro), Eupen (186.328 euro), RC Genk (208.687 euro), Lokeren (243.469 euro), Oostende (134.156 euro), Waasland-Beveren (169.559 euro), Moeskroen (50.309 euro), Standard (286.945 euro) en Zulte Waregem (163.969 euro) een compensatie van de FIFA.

De FIFA verdeelde in totaal 183 miljoen euro over 416 clubs uit 63 verschillende landen. Manchester City ontving het hoogste bedrag, bijna 4,4 miljoen euro. De vergoeding is niet alleen gebaseerd op het aantal spelers dat een club moet afstaan, maar ook hoe lang ze actief waren op het WK.

In januari nieuwe grasmat op Anderlecht

Slimme zet. Anderlecht zal in januari een nieuwe grasmat leggen in het Constant Vanden Stockstadion. Een noodzakelijke ingreep, want het huidige terrein maakt goed voetbal onmogelijk. Spelers en trainers deden afgelopen weekend nog hun beklag over de erbarmelijke staat van het veld. Aangezien de werken pas na Nieuwjaar starten, zullen de Anderlecht-spelers wel nog even op hun tanden moeten bijten. Ook tegen Charleroi en Waasland-Beveren moeten zij ballen incalculeren die door een oneffenheid kunnen opspringen, pas nadien zal het probleem van de baan zijn. (PJC)