FT België. Lokeren praatte vorige week al met Jonas De Roeck, maar die weigerde - Grijpt Leko terug naar Horvath? De voetbalredactie

29 oktober 2018

Lokeren praatte al met De Roeck

Winst tegen KV Oostende, anders zou hij Peter Maes ontslaan. Roger Lambrecht hield woord. Lokeren raakte niet verder dan 0-0, Maes mocht z'n boeltje pakken. Blijkbaar had de Lokeren-voorzitter er op voorhand weinig vertrouwen in, want vorige week al - nog voor bekend raakte dat Maes betrokken was in het voetbalschandaal - sprak Lokeren in het grootste geheim met Jonas De Roeck. De huidige beloftetrainer van Anderlecht ging daar echter niet op in. Meer nog: De Roeck vond het deontologisch niet correct van Lokeren en lichtte Maes in van het gesprek. Echt verrast was Maes dus niet zaterdagavond.

Geen De Roeck dus op Daknam, maar wie dan wel? Trond Sollied woonde zaterdagavond de wedstrijd bij, ex-Lokeren-speler Chris Janssens - vorig jaar bij Dender, waar z'n contract niet verlengd werd - stelde zich kandidaat. De vaak geciteerde Yves Vanderhaeghe hoorde niets van Lokeren en vertrok gisteren op vakantie. Opmerkelijk, en illustratief voor de wanhoop en besluiteloosheid bij Roger Lambrecht: zaterdagavond voor de wedstrijd tegen KV Oostende beloofde hij de Lokerse kleedkamer nog een driedubbele winstpremie... (MVS)

Horvath morgenavond in doel bij Club?

De flater te veel. Het krediet van Karlo Letica (21) lijkt op - hij zit morgenavond tegen KV Oostende meer dan waarschijnlijk op de bank. De doelman van Club miskeek zich zaterdag in Sint-Truiden op een strak schot. Niet zijn eerste mistasten. Letica was eerder dit seizoen al verantwoordelijk voor het late gelijkspel tegen Antwerp en tussendoor maakte hij evenmin een zekere indruk tegen Atlético, Standard en AS Monaco. “Karlo is een toptalent, maar bij een topclub moet je presteren. Zo simpel is het”, weet Ivan Leko, die terloops meegaf dat Ethan Horvath (23) de jongste weken “heel goed aan het trainen is.” De Amerikaan verloor een jaar geleden zijn basisplek bij Club en veroorzaakte zo een ongeziene keeperscarrousel. Nu moet uitgerekend hij voor meer zekerheid zorgen... Leko stelde vorig seizoen uiteindelijk vijf verschillende doelmannen op. Zo’n vaart zal het nu wel niet lopen, zeker? (NP)