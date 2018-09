FT België. Logan Bailly zit op een dood spoor bij Moeskroen - Eupen heeft aanvaller van Charleroi beet Redactie

05 september 2018

17u47

Moeskroen zet Logan Bailly terug naar beloften

Logan Bailly zit bij Moeskroen op een dood spoor. De 32-jarige doelman moet sinds woensdag met de U21 meetrainen.

Bailly tekende in juli 2017 bij Les Hurlus en heeft er nog een verbintenis tot het einde van het seizoen. Het clubbestuur had hem verzocht deze zomer een nieuwe ploeg te vinden, maar een transfer bleef uit.

Vorig seizoen stond Bailly in negentien competitieduels tussen de palen bij Moeskroen. De achtvoudige international droeg in zijn carrière ook het shirt van onder meer Heusden-Zolder, KRC Genk, Borussia Mönchengladbach, Neuchâtel Xamax, OHL en Celtic.

Mamadou Fall wil zich tonen bij Eupen

Mamadou Fall zet zijn carrière dit seizoen voort bij KAS Eupen. Vandaag werd hij officieel voorgesteld bij de Panda's aan de Kehrweg. "Ik heb geen seconde getwijfeld toen Mehdi Bayat me vertelde dat Eupen interesse in mij had", vertelde de Senegalese winger, die voor een seizoen wordt uitgeleend door Charleroi. Fall vervoegde Eupen op 31 augustus in de laatste uren van de zomermercato. "Bij Charleroi kende ik een vrij moeilijke periode en nu kijk ik heel erg uit naar deze nieuwe uitdaging bij KAS Eupen", ging hij verder.

Eupen staat voorlopig op een meer dan behoorlijke elfde plaats in de Jupiler Pro League. Fall gelooft in de kwaliteiten van zijn nieuwe ploeg. "Er zijn sterke middenvelders aanwezig die weten hoe ze de spitsen moeten bedienen. Voor mij is dat uiteraard interessant en belangrijk. Ik hoop de ploeg te kunnen helpen met mijn snelheid en creativiteit."