FT België. Lierse Kempenzonen moet nieuwe coach zoeken - Bayat belooft nieuw stadion voor Charleroi in 2023

23 maart 2019

Urbain Spaenhoven is niet langer (co-)trainer van Lierse Kempenzonen. De club uit de eerste amateurklasse moest Spaenhoven ontslaan op bevel van de licentiecommissie omdat de ervaren coach niet over het vereiste Uefa A diploma beschikt. Spaenhoven stond de voorbije maanden op het wedstrijdblad als assistent van zijn vaste ‘running mate’ Dave De Herdt, maar de licentiecommissie is van oordeel dat de echte rolverdeling omgekeerd was. Verder gaan met Spaenhoven zou Lierse de licentie kunnen kosten. De Antwerpenaar zat vanavond al niet meer op de bank tijdens de wedstrijd tegen competitieleider Thes Sport (die overigens met 0-1 werd gewonnen door Lierse).

Bayat wil nieuw stadion voor Charleroi

Mehdi Bayat begrijpt dat hij met Sporting Charleroi stilaan tegen de limiet aanstoot. “Charleroi staat vandaag waar AA Gent stond voor de Ghelamco Arena”, aldus de algemeen directeur. “Zelfde toeschouwersaantal, soortgelijke infrastructuur. Gent is in een andere context gekomen dankzij hun nieuw stadion. Ze beenden Racing Genk bij en kietelden zelfs even Club Brugge. Als ik met Charleroi de volgende stap wil zetten, moet ik naar een nieuw stadion. Ik heb er een goed oog in dat we dat kunnen realiseren in 2023, misschien zelfs vroeger. Stad en overheid willen meewerken aan die timing.”

Intussen is er de eerste tegenkanting tegen de Golden Generation Arena, het renovatieplan op de Heizel. “Zijn twee gelijkaardige projecten op enkele kilometers afstand van mekaar wel haalbaar?”, vroeg Brussels minister Guy Vanhengel (Open Vld) zich gisteren af. “Ook Anderlecht is immers nog op zoek naar een grotere infrastructuur...” (SK)