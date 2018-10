FT België. Letica ontbreekt in selectie Club Brugge voor competitiematch tegen KV Oostende De voetbalredactie

29 oktober 2018

17u20 4

AA Gent recupereert Lovre Kalinic voor duel met Moeskroen

AA Gent-coach Jess Thorup kan morgen (20u30) op bezoek bij Excel Moeskroen opnieuw rekenen op Lovre Kalinic. De eerste doelman van de Buffalo’s was drie weken out met een knieblessure.

Op 7 oktober viel de 28-jarige Kroaat geblesseerd uit in de met 1-5 verloren competitiematch tegen KRC Genk. Hij was zo in de tribunes getuige van de 6 op 6 onder nieuwe coach Thorup. Tegen KV Oostende (0-4) en Charleroi (2-1) stond Yannick Thoelen tussen de palen. Kalinic moest tevens verstek laten gaan voor de interlands met de Kroatische nationale ploeg tegen Engeland (Nations League, 0-0) en Jordanië (vriendschappelijk, 2-1 zege).

Letica niet in Club-selectie voor KV Oostende

Karlo Letica ontbreekt in de selectie van Club Brugge voor het competitieduel tegen KV Oostende (morgen 20u30). Geblesseerd, klinkt het op de clubwebsite. Letica kreeg op Stayen een trap tegen de borstkas. Feit is wel dat zijn krediet op leek na de flater tegen STVV. De doelman van Club miskeek zich op een strak schot. Niet zijn eerste mistasten. Letica was eerder dit seizoen al verantwoordelijk voor het late gelijkspel tegen Antwerp en tussendoor maakte hij evenmin een zekere indruk tegen Atlético, Standard en AS Monaco.

“Karlo is een toptalent, maar bij een topclub moet je presteren. Zo simpel is het”, weet Ivan Leko, die terloops meegaf dat Ethan Horvath (23) de jongste weken “heel goed aan het trainen is.” De Amerikaan verloor een jaar geleden zijn basisplek bij Club en veroorzaakte zo een ongeziene keeperscarrousel. Nu moet uitgerekend hij voor meer zekerheid zorgen... Leko stelde vorig seizoen uiteindelijk vijf verschillende doelmannen op. Zo’n vaart zal het nu wel niet lopen, zeker?

Geen terugkeer naar Club voor Lombaerts

Een leuke terugkeer naar Jan Breydel zit er alvast niet in voor Nicolas Lombaerts, die de jeugdreeksen van Club Brugge doorliep en opgroeide in de schaduw van het Jan Breydelstadion. Net als eerder dit seizoen in Eupen maakt de ex-international geen deel uit van de selectie van KV Oostende, dat morgen de korte trip naar Brugge maakt. Lombaerts behoort niet tot de 18 namen en zit nu zelfs niet meer op de bank. Dit seizoen mocht hij enkel tegen Racing Genk invallen. Voor de verdediger is het aftellen naar de winterstop, al valt te betwijfelen of er dan wel een oplossing uit de bus zal komen. (TTV)

Reviewcommissie roept Selemani (Union) op het matje

De Reviewcommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft op basis van de tv-beelden van Union-Tubeke (3-2) op de twaalfde speeldag in de Proximus League (1B) beslist om Union-middenvelder Faiz Selemani te laten vervolgen door het Bondsparket.

De commissieleden merkten vlak voor de 0-2 van Weymans een overtreding op die niet werd beoordeeld door de scheidsrechter. Daarvoor moet Selemani zich dinsdagnamiddag gaan verantwoorden in het bondsgebouw. Een eventuele schorsing gaat pas komend weekend in. De thuismatch tegen Beerschot Wilrijk van dinsdagavond, in het kader van een inhaalspeeldag, komt niet in het gedrang.