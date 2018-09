FT België: Lestienne vijf weken out, ook Lombaerts in de lappenmand - Perbet krijgt strafvermindering De voetbalredactie

28 september 2018

14u15 5 Belgisch Voetbal Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? Wie moet toekijken vanop het strafbankje? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Vreven (Beerschot Wilrijk) geschorst voor competitieduel tegen Union

Tijdens de verplaatsing van zijn club Beerschot Wilrijk naar Union op speeldag 10 in 1B moet Stijn Vreven plaatsnemen in de tribunes. De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) legde de coach van de Ratten een schorsing op van 8 oktober tot en met 14 oktober.

Vreven moet ook 1.000 euro boete ophoesten. Die sanctie is het gevolg van zijn gedrag ten aanzien van de scheidsrechter Wesley Alen in het duel bij OH Leuven van 19 augustus. Zowel na het affluiten van de eerste helft als na het eindsignaal ging Vreven verhaal halen bij de ref. Met woord en gevaar zou de T1 van Beerschot Wilrijk duidelijk gemaakt hebben dat hij het niet eens was met beslissingen.

Toen Vreven hoorde dat Alen een verslag van zijn "vijandig gedrag" zou opstellen, ging de coach ook nog eens de kleedkamer van de ref binnen. Daar zouden nog verwijten gevallen zijn. Vreven en Alen zouden bijna hoofd aan hoofd gestaan hebben.

Ilaimaharitra vangt bot, strafvermindering voor Perbet

Het beroep van Charleroi-middenvelder Marco Ilaimaharitra tegen zijn drie speeldagen en 3.000 euro boete schorsing heeft niets opgeleverd. De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) bevestigde de strafmaat. Zijn ploegmaat Jérémy Perbet zag zijn sanctie gereduceerd tot twee speeldagen schorsing en 2.000 euro boete.

De Franse aanvaller van de Karolo's werd in eerste aanleg nog gestraft met vier speeldagen schorsing, waarvan één met uitstel, en 4.000 euro boete. Maar het beroep van Charleroi leverde een stevige strafvermindering op. Perbet mist zo enkel de competitieduels tegen Lokeren (29 september) en Cercle Brugge (5 oktober).

Ilaimaharitra kon op minder clementie rekenen van de driekoppige Geschillencommissie Hoger Beroep. Hij kreeg dezelfde sanctie als dinsdag en zit ook tegen Zulte Waregem (21 oktober) nog op het strafbankje.

Beide spelers werden zaterdag op het veld van Waasland-Beveren (1-1) met een rode kaart van het veld gestuurd. laimaharitra ging door op de enkel van Boljevic en kreeg daar rood voor, waardoor Charleroi nagenoeg een volledige tweede helft met een man minder stond. Perbet werd in de 91e minuut ingebracht, maar werd twee minuten later alweer van het veld gestuurd. Bij een duel met Floriano Vanzo maakte hij een trappende beweging naar zijn tegenstrever.

Lestienne vijf weken out door spierscheur

Standard zal het een tijdje zonder Maxime Lestienne moeten stellen. De aanvallende middenvelder heeft een spierscheur in de dij opgelopen en zal zo'n vijf weken uit de roulatie zijn. Daarnaast nog slecht nieuws voor de Rouches: derde keeper Arnaud Bodart heeft zijn hand gebroken. (KDZ)

Lombaerts drie weken out

Pech voor Nicolas Lombaerts, die na zijn goeie prestatie in de beker op het veld van Hoogstraten een drietal weken moet toekijken. De Bruggeling liep in de slotfase van de met 1-3 gewonnen match een spierblessure op in de hamstring. Verder onderzoek gaf een scheurtje van ongeveer één centimeter weer, waardoor Lombaerts voor de interlandbreak niet meer in actie zal komen. Met ook De Bock en Tomasevic die kampen met blessures valt het ongemak voor Lombaerts op een slecht moment. Nog bij Oostende onderging Ndenbe een operatie aan de knie. Het jonge talent staat een poosje opzij.

Primeur in bekervoetbal: drie topclubs nooit zo vroeg uitgeschakeld

Het verlies van Anderlecht zorgt voor een primeur in het Belgische bekervoetbal. Sinds de start in het seizoen 1911-1912 werden nog nooit eerder de grote drie traditionele topclubs - Anderlecht, Club Brugge en Standard - vóór de achtste finales uitgeschakeld. Ook is het al meer dan tien jaar geleden, van het seizoen 2007-2008, dat zes eersteklassers de 1/16de finales niet overleefden. In de bekerhistorie is het ook pas de elfde keer dat Anderlecht als eersteklasser de boot ingaat tegen een team uit een lagere reeks.