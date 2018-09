FT België: Lestienne vijf weken out, ook Lombaerts in de lappenmand - Drie topclubs nooit zo vroeg uitgeschakeld in beker De voetbalredactie

28 september 2018

14u15 5 Belgisch Voetbal Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? Wie moet toekijken vanop het strafbankje? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Lestienne vijf weken out door spierscheur

Standard zal het een tijdje zonder Maxime Lestienne moeten stellen. De aanvallende middenvelder heeft een spierscheur in de dij opgelopen en zal zo'n vijf weken uit de roulatie zijn. Daarnaast nog slecht nieuws voor de Rouches: derde keeper Arnaud Bodart heeft zijn hand gebroken. (KDZ)

Lombaerts drie weken out

Pech voor Nicolas Lombaerts, die na zijn goeie prestatie in de beker op het veld van Hoogstraten een drietal weken moet toekijken. De Bruggeling liep in de slotfase van de met 1-3 gewonnen match een spierblessure op in de hamstring. Verder onderzoek gaf een scheurtje van ongeveer één centimeter weer, waardoor Lombaerts voor de interlandbreak niet meer in actie zal komen. Met ook De Bock en Tomasevic die kampen met blessures valt het ongemak voor Lombaerts op een slecht moment. Nog bij Oostende onderging Ndenbe een operatie aan de knie. Het jonge talent staat een poosje opzij.

Primeur in bekervoetbal: drie topclubs nooit zo vroeg uitgeschakeld

Het verlies van Anderlecht zorgt voor een primeur in het Belgische bekervoetbal. Sinds de start in het seizoen 1911-1912 werden nog nooit eerder de grote drie traditionele topclubs - Anderlecht, Club Brugge en Standard - vóór de achtste finales uitgeschakeld. Ook is het al meer dan tien jaar geleden, van het seizoen 2007-2008, dat zes eersteklassers de 1/16de finales niet overleefden. In de bekerhistorie is het ook pas de elfde keer dat Anderlecht als eersteklasser de boot ingaat tegen een team uit een lagere reeks.