FT België: Leko kan weer rekenen op Decarli - goed nieuws voor Foket DMM

Gent met Andrijasevic, goed nieuws voor Foket

Vanderhaeghe neemt Andrijasevic (op Club Brugge nog gepasseerd door interim Balette) en Matton op in zijn eerste wedstrijdselectie. Ook Sylla, die pas deze week bij de groep aansloot, is wedstrijdfit. Alle internationals keerden blessurevrij terug. Thomas Foket heeft groen licht gekregen om maandag op Antwerp een volledige wedstrijd met de beloften te spelen. (LUVM)

Decarli weer fit

Benoît Poulain is dan wel out tot december met een schouderblessure, toch is er ook goed nieuws voor Club Brugge. Saulo Decarli, die tegen AA Gent geblesseerd aan de kant bleef, is opnieuw honderd procent fit. De Zwitser hernam begin deze week de trainingen en ervaart geen verdere hinder. Daardoor kan hij zijn plaats na zijn afwezigheid opnieuw innemen in de typeploeg van Leko: "Het wegvallen van Poulain is heel jammer, want hij heeft personaliteit én kwaliteit", aldus de Kroaat gisteren.

"We kunnen excuses zoeken en wenen, maar liever probeer ik met de anderen voort te doen. Decarli heeft voor de break enkele goeie matchen gespeeld en andere jongens op die positie, zoals German Mera, worden elke dag beter." Naast Poulain is ook Clasie nog steeds onbeschikbaar. De Nederlander sukkelt met de knie en blijft tot nader order aan de kant. Limbombe ten slotte speelt zondag zijn honderdste wedstrijd in de Belgische competitie.

Zulte Waregem wacht nog iets langer op De Sart

Julien De Sart is nog steeds niet helemaal de oude na de zware hersenschudding die hij eind september opliep tegen AA Gent. De match van zondag tegen Antwerp halen, wordt nipt. (VDVJ)

STVV recupereert goalgetter Boli

Terwijl Boli terugkeert uit blessure, zijn nu Vetokele en Bezus out. Acolatse zit voor het eerst in de kern. Gueye en Ceballos sloten nog altijd niet aan bij de groep. (FKS)