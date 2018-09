FT België. KV Oostende blundert met Sander Coopman - Lommel tweede na stuntzege bij Beerschot-Wilrijk De voetbalredactie

22 september 2018

17u57 1 Belgisch Voetbal Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? Wie moet toekijken vanop het strafbankje? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Sander Coopman niet speelgerechtigd

Administratieve blunder bij KV Oostende. Sander Coopman, de aanvallende middenvelder van Club Brugge die na lang getouwtrek helemaal op het einde van de mercato voor de kustploeg koos, is niet speelgerechtigd voor de match van KVO vanavond in Eupen. Coopman kampte met een fysieke achterstand, waardoor hij vrijdag pas voor het eerst deel uitmaakte van de selectie. Maar vandaag stelden ze bij Oostende vast dat de papieren van Coopman niet in orde zijn, waardoor de speler alweer op de terugweg is van Eupen naar huis.

Ook Laurens De Bock, nog een ex-speler van Club Brugge, ontbreekt. Hij blesseerde zich vrijdag op training aan de enkel en bleek vandaag niet fit. (TTV)

Lommel opnieuw tweede na stuntzege bij Beerschot-Wilrijk

SK Lommel heeft op de zevende speeldag in de Proximus League (1B) een 1-3 overwinning geboekt op het veld van Beerschot-Wilrijk. De promovendus blijft zo in het spoor van leider Westerlo. Beerschot-Wilrijk doet een slechte zaak in de strijd om de periodetitel.

Tegen de gang van het spel in kwamen de Limburgers op voorsprong. Na een splijtende doorsteekbal van Henkens legde Laurens Vermijl (9.) de 0-1 koelbloedig binnen. Beerschot-Wilrijk nam duidelijk het initiatief, maar slaagde er niet in gevaarlijk te zijn. In de tweede helft voetbalde Lommel beter mee, met twee doelpunten tot gevolg. Rocha (59.) kopte het leer onhoudbaar binnen. Invaller Jorn Vancamp (66.) deed hetzelfde, maar dan in eigen doel en zette Lommel zo op rozen. Dante Vanzeir (71.) bracht de thuisploeg met een knap schot op het scorebord, maar verder dan de 1-3 kwam Beerschot-Wilrijk niet meer.

Dankzij de belangrijke uitzege rukken de troepen van coach Tom Van Imschoot op naar de tweede plaats. Met 12 punten verzamelde Lommel er eentje minder dan leider Westerlo, dat morgen nog op bezoek gaat bij KV Mechelen. De Kemphanen doen bij winst Achter de Kazerne een gooi naar de eersteperiodetitel. Beerschot-Wilrijk staat op de vierde plaats met 9 punten.

Verheyen laat Lombaerts thuis

Het gaat van kwaad naar erger met Nicolas Lombaerts bij KV Oostende. Nadat hij eerder steevast op de bank zat en niet aan spelen toekwam, viel de ex-Rode Duivel nu naast de selectie van Gert Verheyen. Naar verluidt een sportieve keuze van de KVO-coach, die de voorkeur geeft aan andere jongens op andere posities. (TTV)

Leko: "Roteren? Daar geloof ik niet in"

Vergeet Borussia Dortmund: zondag moet AA Gent voor de bijl. Dat was de teneur de voorbije dagen bij Club Brugge, dat vorig seizoen twee keer onderuit ging in de Ghelamco Arena. De Slag om Vlaanderen is voor Ivan Leko een levensbelangrijke wedstrijd. "Dortmund is voorbij. We hebben er nog twee woorden over gezegd en dan de focus verlegd naar de match in Gent. Dit is misschien wel de meest cruciale wedstrijd van het seizoen voor ons. Hoe sterk kunnen we voor de dag komen na een Europese match? Het zal nog gebeuren dat we tijdens de week teleurgesteld zijn, maar direct daarna een topmatch moeten spelen." Onder Preud'homme haalde Club in 2016 14 op 18 na de Champions League-nederlagen - een puntenaantal waar Leko voor zou tekenen. Net als vorig seizoen - al was het toen een pak minder druk - is Leko niet van plan om te roteren. Toen stuurde hij in de bekermatch in Roeselare zijn beste elf de wei in, exact wat hij ook straks zo lang mogelijk wil doen. "In Gent en ook woensdag in Deinze zal mijn beste ploeg op het veld staan. Ik geloof niet in wisselen en zal niet roteren om te roteren. En dat we veel matchen hebben, zal nooit een excuus zijn." (TTV)

Rezaei krijgt nog rust

Nog geen Rezaei in de selectie. De Iraniër krijgt nog wat rust na zijn knie- en dijblessure. Woensdag moet hij ook niet in Deinze verwacht worden. Goed nieuws is dat Nakamba opnieuw voluit meetraint. Net als voor Mata komt de match in Gent nog te vroeg. (TTV)

Dompé weer in de gratie, Odjidja en Souquet paraat

Souquet lijkt voldoende hersteld van zijn enkelblessure, ook Odjidja is weer fit. "Als we te stereotiep spelen, is Vadis iemand die dat met zijn creativiteit en ideeën kan doorbreken", aldus Vanderhaeghe. Dompé komt wellicht terug bij de groep. "Hij heeft een volwassen wedstrijd gespeeld met de beloften, maar het is wel iemand die moet opgeladen worden om de juiste mentaliteit te tonen op training. We hebben al positieve dingen gezien, alleen heeft hij met het vallen van de bladeren misschien wat minder goesting. Maar hij heeft kwaliteiten." (RN)

Milic en Bakkali onzeker

't Wordt puzzelen voor Hein Vanhaezebrouck. Ognjen Vranjes, degelijk in Trnava, zit in de competitie zijn laatste schorsingsdag uit en moet dus vervangen worden, Antonio Milic heeft last aan de knieën. De Kroatische verdediger is onzeker. Dat geldt eveneens voor Zakkaria Bakkali, die met de heup sukkelt, en James Lawrence (hersenschudding). Vanhaezebrouck recupeert wel Sebastiaan Bornauw, opnieuw fit na een blessure aan de enkel. Yevhen Makarenko (tandpijn) kan wellicht spelen. (PJC)

50ste thuiszege tegen Standard?

Anderlecht zou het kunnen gebruiken. Paars-wit kan zondag in eigen huis voor de vijftigste keer Standard verslaan. In totaal komen de rivalen uit Luik al voor de 95ste keer in de competitie op bezoek, Anderlecht kon 49 keer de punten thuishouden en scoorde 177 keer. Evident wordt het evenwel niet: vorig seizoen kon RSCA weliswaar winnen (1-0 na een treffer van Henry Onyekuru, in de play-offs werd het 1-3), maar voor de vorige driepunter in de reguliere competitie moeten we terug naar 2011-2012, toen het 5-0 werd. (JSe/PJC)

Bruno Versavel geeft de aftrap

Het kan maar helpen. Anderlecht heeft oud-speler Bruno Versavel (51) uitgenodigd om de aftrap te geven. De voormalige linkerflank was een publiekslieveling in het Constant Vanden Stockstadion, ondanks zijn vele blessures. Versavel speelde tussen 1992 en 1997 voor paars-wit en trok nadien naar Italië. Hij was meermaals Rode Duivel. (PJC)

Angella (Charleroi) minstens acht weken out

Gabriele Angella ontwrichtte eergisteren op training zijn knie en de echoscopie wees uit dat de ligamenten zwaar geraakt zijn. De verdediger van Charleroi is minstens acht weken out en zijn afwezigheid zou nog veel langer kunnen aanslepen indien blijkt dat een heelkundige ingreep nodig is. Zijn plaats in de wedstrijdkern voor de match op Waasland-Beveren wordt ingenomen door Dervite. Henen behoort voor het eerst tot de kern. (AR)

Extra maatregelen na 'epidemie' bij STVV-spelers

Op Stayen verliep de voorbereiding op de match tegen Antwerp niet vlekkeloos. Want meerdere spelers kregen te maken met kleine ziektekwaaltjes. "Het is vlak voor de match tegen AA Gent begonnen toen De Norre ziek werd", vertelt coach Marc Brys. "Daarna volgden onder meer Acolatse, Teixeira, Pirard en Legear. Intussen gaat het toch om een tiental spelers die afgelopen week één of meerdere trainingen moesten missen. Nu lijken ze, op Legear na, allemaal weer fit. Maar we kunnen zo'n 'epidemie' natuurlijk missen als de pest. Vandaar dat wel enkele voorzorgsmaatregelen hebben genomen. Zo is er overal ontsmettingsmiddel aanwezig, worden er geen handen meer geschud en zijn ook in de keuken extra leefregels van tel. Het risico op overdracht kan je natuurlijk nooit helemaal uitsluiten." (FKS)