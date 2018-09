FT België. KV Mechelen vecht drie matchen schorsing voor Bijker en Vanderbiest niet aan



12 september 2018

KV Mechelen vecht schorsingen Bijker en Vanderbiest niet aan

KV Mechelen gaat niet in beroep tegen de drie speeldagen schorsing en de 1.500 euro boete die de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) dinsdag oplegde aan verdediger Lucas Bijker en assistent-coach Fred Vanderbiest.

Beiden werden geschorst na de tumultueuze slotfase in de wedstrijd op het veld van Union (2-2). Bijker revancheerde zich, Vanderbiest verliet zijn technische zone en mengde zich in het daaropvolgende tumult. Union maakte gewag van racisme, maar dat ontkende de Mechelse T2.

"Tijdens de zitting bij de voetbalbond meldde ook de vierde official dat hij geen racistische beledigingen van Frederik Vanderbiest hoorde aan het adres van de assistent-trainer van Union. KV Mechelen is dan ook tevreden dat de naam van Frederik Vanderbiest gezuiverd is", klinkt het op de clubwebsite. "Als club staan we immers voor een familiale en passionele beleving van het voetbal waar sportieve waarden primeren en racisme en geweld geen plaats kennen. Daarom willen we deze zaak nu afsluiten en ons terug volledig focussen op het sportieve."

Bijker en Vanderbiest zijn geschorst voor de competitiewedstrijden tegen Beerschot-Wilrijk (14 september) en Westerlo (23 september) en de bekerwedstrijd tegen Antwerp (26 september).