FT België. KV Mechelen speelt voor uitverkocht stadion, maar moet nog een steunpilaar missen in titelmatch Redactie

16 maart 2019

13u36 0

Vol huis Achter de Kazerne

Een vol huis straks Achter de Kazerne. Voor de titelmatch tussen KV Mechelen en Beerschot-Wilrijk werden 16.298 tickets verkocht. Straks wordt het toeschouwersrecord in de Proximus League dus hoogstwaarschijnlijk verbroken. Het vorige record stond op 15.241 supporters tijdens... KV Mechelen-Beerschot-Wilrijk (3-0) op 21 oktober vorig jaar. De aanhang van de thuisploeg zal straks voor de wedstrijd uitpakken met een tifo. (ABD)

Mechelen moet nog basispilaar missen in titelmatch

Geen Lucas Bijker (26) bij KV Mechelen in de titelmatch. De linksachter moest in extremis afhaken met buikgriep, Corryn maakt zich op om na de heenmatch ook de terugmatch te spelen. Vrancken kan ook niet rekenen op zijn geblesseerde topschutter De Camargo. “Het is tijd voor andere jongens om op te staan. Ik denk aan Cornet of Togui. Mij maakt het niet uit wie voor de goals zorgt, zolang we maar winnen”, vertelt de trainer van Malinwa. Beerschot trok na de vrijdagtraining op afzondering. Op het Kiel wordt de finale uitgezonden op grote schermen. (ABD/KDC)

Gent rekent op voltallige selectie tegen STVV, beloning wacht bij winst

Op Philip Azango na stond iedereen gisteren bij AA Gent op het trainingsveld. “Iedereen is fit”, zei Thorup, “maar ik wil afwachten hoe Giorgi Chakvetadze en Thibault De Smet reageren, ik neem pas zaterdag een beslissing over de selectie.” Onze prognose: De Smet (kuit) reist mee naar Haspengouw, Chakvetadze (knie) moet wellicht nog verstek geven. Jess Thorup stelt zijn spelers ook een beloning in het verschiet als AA Gent play-off 1 haalt. “Ik ben een coach die graag iets teruggeeft aan de spelers als zij iets aan de club geven”, zegt Thorup. “Als we zondag samen iets bereiken, zullen ze daarvoor iets terugkrijgen.” Thorup wil niet precies zeggen wat. Een paar dagen vrijaf misschien? (RN)

Afwezigen bij Standard door interlandverplichtingen

“Play-off 1 begint nu.” Geen verslapping bij Michel Preud’homme. Hij wil vol vertrouwen starten aan het tweede luik van de competitie. Dat betekent met winst tegen Waasland-Beveren morgenavond. “Bij een overwinning blijven we zeker derde. Misschien verspelen onze concurrenten punten - dat weet je niet.”

Minpunt bij de Rouches: de vele afwezigen door interlandverplichtingen. “Er ontbreken inderdaad veel spelers. A-internationals, Belgische beloften, Balikwisha die naar Congo gaat. Jongens als Ochoa, Marin en Laifis spelen in principe zelfs twee interlands. We gaan slechts één of twee dagen met een volledige groep kunnen trainen. Daar kan je helaas niets aan veranderen.”

Anderlecht pakt uit met ‘Train the trainer’

Als het maar opbrengt. Anderlecht begint met een nieuw programma: ‘Train the trainer’. RSCA lanceert het concept om, vanuit de eigen filosofie, wereldwijd clubs, federaties en academies te helpen om hun jeugdopleiding te verbeteren. Twaalf maanden lang zullen maximaal vijftig actieve coaches Neerpede twee dagen per maand bezoeken voor theoretische en praktische sessies die hen vertrouwd maken met het Anderlecht-DNA. Het idee kadert in de filosofie van Anderlecht om de jeugdopleiding ten gelde te maken. (PJC)