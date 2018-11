FT België. KV Mechelen pakt volle buit in Westerlo en mag dromen van periodetitel Redactie

04 november 2018

22u11

Bron: Belga 0

In het slotduel van de 13e speeldag van de eerste klasse B is KV Mechelen vanavond met 0-3 gaan winnen op bezoek bij Westerlo. KV Mechelen zit zo op schema om vrijdag de periodetitel binnen te halen. Een vroeg doelpunt van Igor de Camargo (10.) en een owngoal van Maxime Biset (18.) stelden de drie punten veilig voor de bezoekers. Rob Schoofs zette in de 78e minuut de eindcijfers op het bord.

Op de laatste speeldag van de eerste periode ontvangt leider KV Mechelen (27 punten) eerste achtervolger Union Saint-Gilloise. De Brusselaars mogen hun hoop op de periodetitel stilaan begraven. Union kan zich namelijk enkel tot periodekampioen kronen als het achter de Kazerne met minstens vijf doelpunten verschil gaat winnen.

Portugese ref voor Club Brugge

De Portugees Artur Dias moet dinsdag het Champions Leagueduel tussen AS Monaco en Club Brugge in goede banen leiden. Dat maakte de Europese voetbalbond UEFA bekend.

De 49-jarige Dias was vorige maand (op 16 oktober) nog scheidsrechter in het oefenduel tussen de Rode Duivels en Nederland. Die partij in het Koning Boudewijnstadion eindigde op 1-1.

Club Brugge en Monaco tellen na drie speeldagen in groep A allebei 1 punt. Anderhalve week geleden eindigde een eerste onderlinge duel in Jan Breydel op 1-1. Met nog een verplaatsing naar Borussia Dortmund en een thuismatch tegen Atletico Madrid voor de boeg, moet blauw-zwart best winnen in het Stade Louis II om nog kans te maken op Europese overwintering.

Zulte Waregem weigert schikkingsvoorstel voor Sylla

Zulte Waregem gaat niet akkoord met het strafvoorstel van drie speeldagen schorsing en 3.000 euro boete dat het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vrijdag deed aan Mamadou Sylla. Dat bevestigde Essevee.

Omdat het schikkingsvoorstel geweigerd wordt, mag Sylla vanavond (aftrap om 20u00) spelen op het kunstgras van STVV. Coach Francky Dury nam hem alvast op in de selectie. De 24-jarige Senegalees zal zich dinsdagmiddag voor de Geschillencommissie van de KBVB moeten verantwoorden voor zijn rode kaart op de midweekspeeldag. Een eventuele schorsing geldt vanaf de vijftiende speeldag.

Tien minuten voor het affluiten van de match tegen Standard probeerde Sylla een hoge bal te controleren met de voet. De Senegalese aanvaller vergat echter Collins Fai, die het leer net iets eerder wegkopte. Sylla trapte daardoor in het gezicht van de Standard-verdediger. Scheidsrechter Nicolas Laforge oordeelde dat een rode kaart op zijn plaats was.

De uitsluiting van Sylla, met twee assists en een doelpunt matchwinnaar voor Essevee, had geen gevolgen meer voor de uitslag. Zulte Waregem boekte zijn eerste overwinning sinds 11 augustus en is verlost van de rode lantaarn.