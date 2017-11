FT België: KV Mechelen minimaliseert rode kaart Schoofs - Standard pleit voor vrijspraak van Edmilson De voetbalredactie

Antwerp pleit voor boetevermindering na incidenten tegen Charleroi

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vorderde voor supportersincidenten tijdens Antwerp-Charleroi op de veertiende speeldag in de Jupiler Pro League een boete van 2.000 euro tegen de Great Old. Antwerp vindt die sanctie te streng en bepleitte vandaag voor de Geschillencommissie een lagere boete.

Tijdens de thuiswedstrijd tegen Sporting Charleroi (1-3) op 5 november werd Cristian Benavente na zijn tweede doelpunt bekogeld met bekers en andere projectielen. De Peruviaanse aanvaller van de Carolo's vierde zijn treffer voor het supportersvak van de Great Old en kreeg daarbij een blik tegen het hoofd.

Antwerp bracht zelf beelden aan en verwees ook naar het eerste doelpunt van Benavente in de tiende minuut. "Het is toch vreemd dat hij de openingsgoal niet met zijn eigen supporters en staf viert? Hij staat dichter bij het eigen supportersvak, maar viert met provocerende gebaren voor het vak van de harde kern van Antwerp. Bij de treffer, met de incidenten als gevolg, gebeurt hetzelfde. Dat spreekt het gedrag van onze supporters niet goed, maar die viering kan moeilijk los van de incidenten gezien worden", zei advocaat Jorgen Van Laer. "Het scheidsrechtersrapport rept over glazen flessen, maar dat betwisten we ten zeerste. Die hebben we immers niet teruggevonden. De rookpot werd wel gegooid, daarover gaan we niet discussiëren."

"De fans van Antwerp zijn inderdaad soms iets te warmbloedig in de beleving van hun team. Maar we willen wel een eerlijke disciplinaire behandeling. Er was slechts één incident, maar de ref karakteriseert het gedrag van onze supporters wel als 'slecht'", zette Van Laer zijn pleidooi voort. "Antwerp doet er alles aan om de zaken naar behoren en veilig te laten verlopen. We pakken die warmbloedigheid sinds de overname van de club intern hard aan", benadrukte Van Laer, die een bewijsstuk neerlegde met daarop alle fans die burgerrechterlijk uitgesloten werden. "Daar gaan we heel bewust ver in en die inspanningen zetten we voort. We zetten de zoektocht naar de supporter die de rookpot naar Benavente gooide ook voort. Hij of zij zal aansprakelijk worden gesteld en een stadionverbod krijgen. We nemen zoveel mogelijk initiatieven om dit soort gedrag in te dijken."

Antwerp pleitte voor een sanctie "gedeeltelijk of geheel" met uitstel. Bondsprocureur Chris Vandenbossche zei dat "Antwerp genoeg kansen had gekregen". "Sfeer mag en moet op een voetbalveld, maar het gooien van bommetjes, aanstekers, rookpotten, muntstukken en glazen flessen hoort niet. Bovendien heeft Antwerp geen onbesproken strafblad", aldus Vandenbossche, die nadien de vijf supportersincidenten van vorig seizoen opsomde.

KV Mechelen minimaliseert rode kaart van Rob Schoofs: "Zo erg was het toch niet?"

KV Mechelen verdedigde Rob Schoofs vandaag voor de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). De middenvelder van Malinwa werd op de vijftiende speeldag in de Jupiler Pro League rechtstreeks uitgesloten en riskeert voor zijn tackle op de enkel van Dodi Lukebakio twee speeldagen effectieve schorsing.

Het Bondsparket had gisteren drie speeldagen schorsing, waarvan één met uitstel, en een boete van 800 euro gevorderd. Omdat het voor de 23-jarige Schoofs nog maar zijn eerste rode kaart in het profvoetbal was, dacht KV Mechelen aanspraak te kunnen maken op strafvermindering. Sportief manager Herman Stijlemans hoopt zelfs op louter een voorwaardelijke sanctie, zo bleek vandaag uit de zitting voor de Geschillencommissie.

"Schoofs is een voorbeeld voor de spelers op de Belgische voetbalvelden. Hij heeft nooit eerder een rode kaart gepakt. De fase zelf werd door een professionele scheidsrechter beoordeeld als een gele kaart. Schoofs heeft dan de pech dat er een videoref aanwezig is", stak Stijlemans van wal. "Belangrijk is voor ons dat Lukebakio de match had kunnen volmaken. Zijn vervanging (vijf minuten na de tackle van Schoofs, nvdr.) was een puur tactische wissel. Dat bleek uit de persconferentie achteraf. In de pers wordt de fase enorm opgeklopt, maar zo erg was het toch allemaal niet? Zeker niet als je dat vergelijkt met andere fouten in België, waarbij spelers wel de tegenstrever willen raken. Schoofs had allerminst de intentie om Lukebakio te kwetsen en verliet het veld zonder discussie."

Schoofs zelf dacht dat Lukebakio zijn controle had gemist. "De bal leek te ver van zijn voet te stuiten, waardoor ik dacht hem het leer te kunnen afsnoepen. Ik ging vol voor de bal, maar kwam te laat. Ik vond de rode kaart terecht en was zelf enorm verrast toen ik de beelden zag", getuigde de middenvelder van KVM.

Door de vordering van het Bondsparket riskeert de middenvelder van Malinwa geschorst te zijn voor de derby op het veld van Antwerp (25/11) en de thuismatch tegen KRC Genk (29/11) in de Croky Cup. De Geschillencommissie maakt vanmiddag zijn uitspraak bekend.

Standard pleit voor vrijspraak van Edmilson Junior

Standard heeft vandaag ter zitting van de Geschillencommissie Profvoetbal van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) gepleit voor de vrijspraak van Edmilson Junior, die zaterdag een rode kaart kreeg.

Tijdens het doelpuntenloze competitieduel tussen Standard en KV Oostende op de vijftiende speeldag in de Jupiler Pro League werd Edmilson Junior vlak voor het halfuur rechtstreeks uitgesloten. De flankaanvaller deelde een flinke duw uit aan Aleksandar Bjelica. Scheidsrechter Nicolas Laforge toonde hem meteen de rode kaart. Het Bondsparket wil Edmilson Junior schorsen voor de verplaatsing van de Rouches naar KRC Genk (26/11). Hij kijkt ook aan tegen een boete van 400 euro. "De beelden spreken voor zich", verklaarde bondsprocureur Chris Vandenbossche de vordering.

Standard vindt dat Edmilson Junior al voldoende gestraft is en pleitte voor de vrijspraak. "In tegenstelling tot wat Laforge in zijn rapport schreef, gaat het in de bewuste fase niet om een slag in het gezicht. Bjelica zei na de match dat het om een duw in de rug ging. De indicatieve tabel schrijft in dat geval voor dat de uitsluiting voldoende is. Edmilson kan de fysieke integriteit met een duwtje toch moeilijk in gevaar gebracht hebben", zei de verdediging, aangevoerd door meester Gregory Ernes. De Rouches wezen er bovendien op dat Edmilson door de rode kaart al meer dan een uur aan de kant zat en nooit eerder in zijn loopbaan een rode kaart kreeg.

Edmilson zei zelf dat hij Bjelica niet in het gezicht had geduwd. "Ik ben helemaal geen gemene speler. Integendeel, ik incasseer veel tackles maar revancheer me nooit", zei de flankaanvaller van Standard.

Geen Obradovic, noch Stanciu op training bij Anderlecht

Vandaag viel er ook slecht nieuws te rapen op training bij paars-wit. Ivan Obradovic ontbrak nog steeds door een ziekte die hij opliep tijdens de Azië-trip met Servië en hij is dus hoogst twijfelachtig voor het belangrijke treffen met Bayern. Ook recordaankoop Nicolae Stanciu was er niet bij. De Roemeen kampt met een overbelasting aan de hamstring en is out voor morgen.

Verschuivingen op KV Mechelen

Opvallend: bij KV Mechelen stappen onder meer algemeen directeur Marc Faes en oude getrouwe Fi Vanhoof en ondervoorzitter Sylveer Daauwe uit de Raad van Bestuur. Daarvoor werd de akte neergelegd in het Staatsblad. Nieuwe investeerders Penninckx, Somers en Vanroy treden dan weer toe. Daarmee wordt de omzetting van een VZW naar een NV verder gefinaliseerd.

Rentree Najar nog niet voor morgen

Euforie is onnodig. Zelfs nu Andy Najar (24) na zijn hamstringblessure met de groep traint, wil Anderlecht een terugkeer niet overhaasten. Dat is immers al eens gebeurd...

Het einde van de tunnel is in zicht. Andy Najar heeft de groepssessies gedeeltelijk hervat na zijn hamstringblessure - de opwarming en de passvormen deed hij mee. Een opluchting voor de Hondurees, zeker omdat tien weken geleden een operatie nog een reële optie was. Naar verluidt was de medische staf dat idee toen genegen, maar wilde Najar zelf niet onder het mes. Hij verkoos een individueel programma.

Eigenlijk had Najar op dat moment nooit mógen hervallen. Nadat hij tegen Lokeren in september (3-2-zege) zijn rentree gevierd had na maanden gesukkel, voelde hij zich de dagen nadien niet klaar om nog een duel te spelen. Hij sprak die angst ook uit, maar toch dropte René Weiler hem in de basis tegen Bayern. Het gevolg? Hij bezeerde zich na een halfuur opnieuw aan de dij.

Dat scenario mag zich niet herhalen en dus heeft de landskampioen een gedetailleerd revalidatieplan opgesteld. Nu breekt de moeilijkste fase aan: de re-integratie bij de A-kern. Concreet is het de bedoeling dat Najar gedurende minstens twee weken deels onder Vanhaezebrouck werkt, met daarnaast fysieke prikkels. Als hij de opgedreven belasting goed verteert, is hij klaar voor het echte werk op Spaanse bodem. In Najars entourage valt namelijk te horen dat het de bedoeling is om hem tijdens de winterstage in La Manga (5-12/1) klaar te stomen voor de terugronde. Dat neemt niet weg dat de speler nog voor Nieuwjaar minuten kan krijgen, maar binnen Anderlecht wil men geen risico's nemen. (PJC)

Gerkens en Kara terug, Obradovic nog steeds ziek

Goed nieuws voor Anderlecht: Pieter Gerkens en Kara Mbodj zijn terug na blessureleed. Gerkens haakte af voor Moeskroen met pijn aan de voet, Kara had last aan de knie, maar beiden lijken dus fit te geraken voor Bayern. Ook Matz Sels (knie) is helemaal speelklaar. Achter de naam van Ivan Obradovic staat wel nog steeds een vraagteken. De linksachter is ziek. Overigens is de scheidsrechter morgenavond de Engelsman Anthony Taylor (39). (PJC)

Essevee moet sterkhouders nog tijdlang missen

Zulte Waregem blijft in de hoek waar de klappen vallen. Ook uit de ziekenboeg komt nu slecht nieuws. Na onderzoeken werd bij Peter Olayinka (foto) een scheur in de buitenste band van de knie vastgesteld. De spits zal enkele weken onbeschikbaar zijn. Timothy Derijck lijkt eveneens nog een tijdje aan de kant te staan. Hij blijft reactie ondervinden wanneer hij zijn knie hoger belast. Daarnaast mist Essevee nog middenvelders Fredrik Oldrup Jensen (scheur binnenste band knie) en Gertjan De Mets (verrekking mediale band) door blessureleed. (VDVJ)

Standard wil Vanheusden terughalen

Standard overweegt om Zinho Vanheusden (18) terug naar Luik te halen. Het Hasseltse toptalent was zaterdag toeschouwer op Sclessin. Hij woonde de wedstrijd tegen Oostende bij op de eretribune. Standard legde al de eerste contacten en een transfer volgende zomer behoren tot de mogelijkheden. De speler van Inter revalideert momenteel in België en is nog out tot de lente. (SJH)

KV Mechelen streeft lichtere sanctie voor Rob Schoofs na

Ook KV Mechelen aanvaardt het schikkingsvoorstel dat het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) gisteren deed voor Rob Schoofs niet. Dat bevestigde Malinwa dinsdag. De middenvelder werd op de vijftiende speeldag in de Jupiler Pro League rechtstreeks uitgesloten.

Het Bondsparket had maandag drie speeldagen schorsing, waarvan één met uitstel, en een boete van 800 euro gevorderd. Omdat het voor de 23-jarige Schoofs nog maar zijn eerste rode kaart in het profvoetbal was, denkt KV Mechelen aanspraak te kunnen maken op strafvermindering. Door de vordering van het Bondsparket riskeert de middenvelder van Malinwa geschorst te zijn voor de derby op het veld van Antwerp (25/11) en de thuismatch tegen KRC Genk (29/11) in de Croky Cup.

Halverwege de tweede helft van de uitwedstrijd in Charleroi (2-0) op vrijdag pakte Schoofs uit met een gevaarlijke tackle op de enkel van Dodi Lukebakio. Scheidsrechter Erik Lambrechts trok aanvankelijk slechts geel, maar door de tussenkomst van videoref Tim Pots veranderde Lambrechts de kleur van de kaart. Schoofs mocht gaan douchen.

Drie schorsingsdagen voor Capon?

De tumultueuze Standard-KV Oostende blijft niet zonder gevolgen. Daarbij deelde ref Laforge drie rode kaarten uit. Het Bondsparket vordert nu drie speeldagen schorsing - waarvan één met uitstel - voor Brecht Capon, die met opgeheven been op de knie van Mpoku inging. En ook twee wedstrijden - waarvan één met uitstel - voor Kevin Vandendriessche, die Ndongala met een tackle langs achter neerhaalde. KV Oostende gaat sowieso niet akkoord met beide voorstellen. Overigens kreeg ook Standardspeler Edmilson rood, na een weliswaar lichte duw op Bjelica. Voor hem vordert het Bondsparket één dag schorsing. Ook de Rouches weigeren dat voorstel. Zowel KVO als Standard verdedigen zich vandaag voor de Geschillencommissie. (WDK/FDZ)

