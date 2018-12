FT België. KV Kortrijk ontsnapt aan sanctie na racistische gebaren van fans - Vicevoorzitter KBVB overleden - Union gaat met 2-0 onderuit bij Tubeke Redactie

02 december 2018

12u09

Bron: Belga 1

Union gaat met 2-0 onderuit bij Tubeke

Union Sint-Gillis heeft op de zeventiende speeldag in de Proximus League (1B) een verrassende nederlaag geleden op bezoek bij Tubeke. De Waals-Brabanders, die de duizendste match uit hun bestaan speelden, haalden het in eigen huis met 2-0 en geven de rode lantaarn door aan Roeselare.

Doelpunten van Thomas Henry (45.+1) en Ernest Agyiri (61.) volstonden voor Tubeke. In de slotminuten moesten de Brusselaars met tien verder na een rode kaart voor smaakmaker Selemaini, die met beide voeten vooruit tackelde. “Le Sang et Or” boekte zo zijn tweede overwinning van de tweede periode. Union speelde een puike eerste periode en deed tot op de slotspeeldag mee voor de titel, maar de Brusselaars kennen met 4 op 9 een aarzelende start in de tweede periode.

Beerschot Wilrijk (7 ptn) voert de stand in die tweede periode aan. Daarna volgen Tubeke (6), KV Mechelen (5), Westerlo en Union (4), OH Leuven en Lommel (3) en Roeselare (1).

KV Kortrijk ontsnapt aan sanctie na racistische gebaren van fans

KV Kortrijk wordt niet gestraft voor de racistische opmerkingen van enkele supporters aan het adres van Standard-spelers Paul-José Mpoku en Christian Luyindama in het competitieduel van 11 november. Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) maakte het dossier “bij gebrek aan enig spreekkoor” aanhangig bij de verkeerde disciplinaire commissie, oordeelde de Geschillencommissie Hoger Beroep.

Na de match tussen Kortrijk en Standard trok doelpuntenmaker Mpoku fel van leer tegen de West-Vlaamse supporters. Die zouden hem en ploegmaat Luyindama met racistische gebaren en spreekkoren van de wijs gebracht hebben. Ook na de wedstrijd waren de spelers met donkere huidskleur het mikpunt van racisme, stelde match delegate Koenraad Van Hal vast in het Guldensporenstadion.

“Bij het arriveren in de spelerstunnel werden de spelers van Standard door een groep supporters van KV Kortrijk uitgefloten en werden racistische opmerkingen gemaakt. In de spelersgang zelf is een stuk doorzichtig waardoor er opnieuw visueel contact is tussen spelers en supporters. Daar aangekomen wilde een speler terug naar buiten, maar ik ben tussengekomen omdat dat niet de juiste reactie was”, getuigde Van Hal. “Bij het verlaten van het terrein maakten kleine groepjes in de tribune obscene gebaren, zoals de middelvinger. Iedereen riep verschillende zaken en er was geen sprake van echte spreekkoren. Het was wel duidelijk merkbaar dat de spelers van Standard geviseerd werden en dan vooral die met donkere huidskleur.”

Voor de Geschillencommissie Hoger Beroep, waarbij bondsprocureur Marc Rubens het dossier aanhangig was gemaakt, toonden die getuigenis en de bijgebrachte tv-beelden aan dat er geen spreekkoren waren, maar hoogstens wangedrag van supporters. “Bij gebrek aan enig spreekkoor had het Bondsparket de vordering enkel voor de Geschillencommissie kunnen brengen”, aldus de Geschillencommissie Hoger Beroep, die zich enkel over spreekkoren in eerste aanleg uitspreekt en zich dus onbevoegd verklaarde.

KV Kortrijk ontsnapt zo aan een sanctie, aangezien de termijnen de zaak aanhangig te maken (een week na de wedstrijd) verstreken zijn. Het Bondsparket, dat 5.000 euro boete had gevorderd, kan nog wel in evocatie gaan. De Evocatiecommissie buigt zich over de te volgen procedure en kan het dossier alsnog naar de Geschillencommissie doorverwijzen.

Kortrijk organiseert wel een open informatiemoment. Dat meldde de Pro League, die toekijkt op het actieplan van de Kerels, aan Belga. KVK wil de fans wijzen op de gevolgen van discriminatie. Een geïdentificeerde supporter volgt een begeleid traject, met een taakstraf in een opvangcentrum voor asielzoekers. Er komt een open en sensibiliserend informatiemoment, waarbij spelers in dialoog gaan met de fans. “Reacties bij spelers en supporters in het heetst van de strijd mogen dan inherent zijn aan het voetbal, racisme en kwetsende en discriminerende spreekkoren hebben hun plaats niet in onze stadions”, legt Stijn Van Bever, CSR-manager van de Pro League, uit. “Daarom zetten we met onze clubs in op sanctionering, maar ook vooral op bewustwording en sensibilisering. Personen die zich in het heetst van de strijd te buiten gaan aan zulke uitlatingen, moeten beseffen dat ze hiermee ook spelers, jeugdspelers, ballenjongens en supporters van hun eigen club kwetsen.”

Vicevoorzitter KBVB Jozef De Ryck overleden

Jozef De Ryck, de derde ondervoorzitter van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), is op 64-jarige leeftijd overleden. De Lierenaar verloor de strijd tegen een aanslepende ziekte, zo maakte de KBVB gistren bekend. De Ryck was delegatieleider van de jonge Red Flames (U17).

De Ryck was als lid actief bij de club die nu Lyra-Lierse Berlaar heet, maar ook bij Excelsior Bouwel en KFC Grobbendonk. In zijn provincie Antwerpen werd Jozef in 1996 lid van het Provinciaal Comité. Daar groeide hij uit tot voorzitter, waarna hij in september 2006 zijn intrede maakte in het Uitvoerend Comité van de KBVB.

In 2012 werd de Lierenaar Lid van Verdienste en sinds vorig jaar was hij Erelid van de KBVB, de op twee na hoogste onderscheiding binnen de voetbalbond. Sinds juni 2017 mocht De Ryck zich naast Bart Verhaeghe en David Delferière de derde ondervoorzitter van de KBVB noemen.

“Jozef De Ryck was een gewaardeerd lid van onze voetbalfamilie. Hij bouwde een lange carrière uit binnen de KBVB en Voetbal”, klinkt het in een persbericht. “Bij onze nationale vrouwenteams overheerst droefheid, want Jozef De Ryck maakte jarenlang deel uit van de technische staf bij onze jonge Red Flames. Daar liet hij bij de speelsters en stafleden een blijvende indruk na. De KBVB dankt Jozef De Ryck voor zijn toewijding voor onze sport en zijn inzet gedurende vele jaren. Met onze gedachten zijn we bij de familie en vrienden van Jozef.”

De voorbije jaren zette De Ryck zich voornamelijk in voor het vrouwenvoetbal. Zo was hij delegatieleider van de U17. Het hoogtepunt beleefde hij in 2013, toen de jonge Flames vierde werden op het EK in Zwitserland. “Jozef was een grote steun en toeverlaat voor ons. Hij maakte als delegatieleider echt deel uit van de staf. Iedereen kon bij hem terecht. We zullen hem herinneren als een warme familieman, die altijd voor ons klaar stond”, aldus Tamara Cassimon, bondscoach van de U17. “Het is duidelijk dat hij heel graag gezien was. Vanuit zijn rol heeft Jozef mee het vrouwenvoetbal op de kaart gezet”, vulde Ives Serneels, bondscoach van de nationale vrouwenploeg, aan.

Met Jozef De Ryck verliezen we na Marc Lesenfants op korte tijd andermaal een sterke persoonlijkheid, een warme en gemotiveerde delegatieleider van onze jonge @BelRedFlames. Sterkte aan familie en vrienden. pic.twitter.com/cuc2CGxuNT Ives Serneels(@ IvesSerneels) link

Pro League legt 5.000 euro boete op aan Roeselare wegens uitsluiting ex-T3 Daturi

KSV Roeselare moet een vergoeding van 5.000 euro betalen aan de Pro League, omdat een van haar stafleden naar de tribunes werd gestuurd. Dat werd bevestigd. Het gaat om de intussen ontslagen conditietrainer Mauro Daturi, die op 20 oktober uitgesloten werd van de neutrale zone.

In de thuiswedstrijd tegen Union (1-1) gaf Daturi meermaals kritiek op bepaalde scheidsrechterlijke beslissingen. Bij de late gelijkmaker van Schmisser in de negentigste minuut liep de Spanjaard het terrein van Schiervelde op om het doelpunt te vieren. Dat was de spreekwoordelijke druppel voor ref Vanbecelaere, die Daturi naar de tribunes verwees. Na het laatste fluitsignaal enkele minuten later keerde de voormalige conditietrainer van Roeselare echter terug op het terrein om uitleg te vragen over zijn uitsluiting. Daarvoor werd Daturi al bestraft met een wedstrijd schorsing en 750 euro boete door de disciplinaire instanties van de KBVB.

Ook al werd Daturi op 11 november samen met toenmalig T1 Jordi Condom aan de deur gezet bij Roeselare, de club krijgt daar nog eens een boete van 5.000 euro bovenop. Dat geld wordt beschouwd als een vergoeding ten voordele van de maatschappelijke projecten van de Pro League. De West-Vlaamse 1B-club kan de sanctie enkel via het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) aanvechten.