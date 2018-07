FT België. Kums out, Trebel kapitein? - Vandaag duidelijkheid over blessure Odjidja - 5 goals in opener is 12 jaar geleden De voetbalredactie

09u09 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waar maken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Kums niet tegen Kortrijk

Het nieuwe seizoen start in mineur voor Sven Kums. Hij moet passen voor KVK met last aan de heup. Ook Saief is onvoldoende fit. "Ze zijn op de sukkel", zuchtte trainer Hein Vanhaezebrouck, die ook een nieuwe kapitein moet aanduiden. Adrien Trebel lijkt de grootste kanshebber om de aanvoerdersband over te nemen van Dendoncker. De Duivel is op weg naar de exit, Marseille wordt genoemd. Opvallend: wellicht start jeugdspeler Sebastiaan Bornauw (19) centraal achterin. Morgen is het fandag, met voor het eerst een presentatie van de damesploeg. (PJC)

Odjidja ondergaat vandaag echo

Vadis Odjidja debuteerde voor AA Gent, maar na één helft moest de van Olympiakos overgekomen middenvelder alweer naar de kant. Assistent-coach Balette wist te melden dat Odjidja kampte met een stekende pijn in de kuit. De middenvelder incasseerde een trap die verkramping veroorzaakte. Vandaag ondergaat hij een echografie om de ernst van de blessure verder te onderzoeken. (RN)

5 goals in openingsmatch: 12 jaar geleden

Hopelijk de voorbode van een attractief seizoen. Standard - AA Gent leverde vijf goals op. Het was al twaalf jaar geleden dat de openingsmatch zoveel doelpunten telde. Ook toen stonden de Buffalo's in het verliezende kamp. Tegen Club ging het in 2006 met 5-0 onderuit. (VDVJ/JSe)