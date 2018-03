FT België: Krijgt KV Mechelen in degradatiestrijd steun uit onverwachte hoek? - Japan speelt twee interlands op Sclessin De voetbalredactie

06 maart 2018

21u55

Bron: Eigen berichtgeving 35

Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Apart spandoek in Eupen - Moeskroen

"Laten we het verleden niet vergeten, maar spelen om te winnen". Met dit opvallende spandoek steunen de fans van Moeskroen zondag hun elftal op bezoek bij Eupen. Tussen de fans van KV Mechelen en Moeskroen heerst er een innige vriendschapsband. Toen KVM in het seizoen 2002-2003 failliet ging, leende Moeskroen enkele spelers uit aan de Mechelaars zodat die het seizoen konden uitdoen. En toen, op hun beurt, Moeskroen in 2009 failliet ging, proefde het veel steun van de Mechelse fans. In de competitiewedstrijd Achter de Kazerne (0-1) uit het seizoen 2008-2009 voorafgaand aan dat faillissement, verbroederden fans van beide clubs en waren er ook Mechelse spandoeken om hun steun aan 'Les Hurlus' te betuigen. Zondag is het voor KV Mechelen erop of eronder thuis tegen Waasland-Beveren. Alleen het doelsaldo (+1 in het voordeel van KV Mechelen) scheidt KVM met rode lantaarn Eupen.

@kvmechelen, "Courage Mouscron" On n'oublie pas..

Pour vous, et votre merveilleux public, l' @ExcelMouscron gagnera dimanche ! Donnons tout !

"N'oublions pas le passé, jouons pour gagner" ; "Vergeet niet het verleden, spelen om te winnen". #kvmechelen #proleague #Belgium pic.twitter.com/fAepcRrruR Hurlus Red Fans(@ HurlusRedFans) link

Strafvermindering voor Taiwo Awoniyi (Moeskroen)

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vandaag twee speeldagen schorsing, waarvan één effectief, en een boete van 250 euro opgelegd aan Taiwo Awoniyi. De aanvaller van Moeskroen is daardoor enkel geschorst voor de wedstrijd in en tegen Eupen op de slotspeeldag van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League.

Voor zijn elleboogstoot in het gezicht van Lokeren-speler Monsecour afgelopen weekend vorderde het Bondsparket drie speeldagen schorsing, waarvan twee effectief, en een boete van 800 euro. Moeskroen ging niet akkoord en verscheen dinsdagmiddag voor de Geschillencommissie. Daar pleitte advocaat Laurent Denis voor de vrijspraak. Volgens Moeskroen wilde Awoniyi geen elleboogstoot geven. De Nigeriaanse aanvaller en diens advocaat Denis zeiden dat Awoniyi vastgehouden werd door Monsecour en zich wilde losrukken. De Geschillencommissie was niet helemaal dezelfde mening toegedaan.

"Awoniyi wordt wel degelijk tegengehouden en probeert zich vrij te maken via een beweging met de rechterarm. Maar met een geplooide linkerarm lijkt hij wel een stoot uit te delen. De Geschillencommissie stelt wel vast dat er geen intentie was om de tegenstander te blesseren. Awoniyi heeft bovendien geen stafblad", luidde het oordeel. Tenzij Moeskroen nog in beroep gaat tegen de schorsing, mist Awoniyi zaterdag de match tegen Eupen.

Beerschot-speler Maes geschorst voor terugwedstrijd tegen Cercle Brugge

De Geschillencommissie heeft zich vandaag uitgesproken over de zaak rond Alexander Maes. De speler van Beerschot-Wilrijk kreeg een rode kaart in de heenwedstrijd van de twee promotieduels tussen de Antwerpse club en Cercle Brugge. Maes wordt nu voor een week geschorst en zal dus niet mogen aantreden in de terugwedstrijd van het beladen duel. Hij krijgt ook nog eens een boete van 200 euro.

Beslissing Geschillencommissie Profvoetbal: Alexander Maes (@beerschot_wlrk) 1 w. schorsing vanaf 08.03.2018 + € 200 Belgian Football(@ Belgianfootball) link

Japan oefent eind maart op Sclessin tegen Mali en Oekraïne

Het Japan van voormalig Standard-doelman Eiji Kawashima werkt eind maart twee WK-voorbereidingswedstrijden in het Maurice Dufrasnestadion van Standard Luik af. Op 23 maart (13u20) speelt Japan er tegen Mali, vier dagen later (14u20) volgt er het duel in de Kirin Challenge Cup met Oekraïne, zo maakte Standard dinsdag bekend.

Medio november was Japan al eens op bezoek in België. Toen werd er in het Brugse Jan Breydelstadion met 1-0 verloren van de Rode Duivels. Enkele dagen eerder waren ze in het Noord-Franse Rijsel met 3-1 onderuitgegaan tegen Brazilië.

KV Mechelen zondag voor vol huis

En of het een belangrijke wedstrijd is voor KV Mechelen tegen Waasland-Beveren. Dat beseffen de fans duidelijk ook. De match die beslist over al dan niet degradatie van Malinwa, wordt zondag voor een vol huis gespeeld. Achter de Kazerne is uitverkocht.

Thai koopt Moeskroen, link met Zahavi blijft

Moeskroen komt wellicht in handen van de Thaïse mogul Pairoj Piempongsant. De club hoopt zo komaf te maken met de zweem van belangenvermenging met makelaars. Al heeft Piempongsant een rechtstreekse link met Pini Zahavi.

Het plan is duidelijk. Voor 20 maart - om niet onnodig in de problemen te komen met de licentiecommissie - wil Moeskroen de verkoop van de club helemaal afronden. De onderhandelingen zijn vergevorderd, bevestigt Moeskroen. "Dit is een goede zaak voor onze club. We krijgen een sterke aandeelhouder, met een hart voor voetbal en jeugdwerking", aldus voorzitter Patrick Declercq. "We willen een stabiele middenmoter worden en onze jeugdacademie Futurosport uitbouwen, met meer doorstroming naar het eerste elftal." Declercq wenste zich niet uit te spreken over de identiteit van de overnemer.

Volgens onze informatie is het de bedoeling dat Borgo Limited, een Koreaanse vennootschap, het gros van de aandelen overneemt. Aan de top van Borgo staat de Thaïse ondernemer Pairoj Piempongsant. Een dikke vis in het internationale voetbal. In de jaren '90 was hij onder andere vicevoorzitter van de Thaise voetbalbond, maar hij maakte pas echt naam door via zijn zakelijk netwerk als tussenpersoon te fungeren bij enkele belangrijke deals in het Engelse voetbal. Piempongsant, wiens oom minister van Financiën was en recent zelf aan de slag was als adviseur van de premier, lag in 2008 mee aan de basis van de verkoop van Manchester City aan sjeik Mansour. Eén jaar later was Piempongsant de man die de overname van Portsmouth in goede banen leidde. De Thaise miljardair is sinds 2014 ook eigenaar van het Engelse Reading.

Het valt te benadrukken dat Moeskroen middels de verkoop graag komaf wil maken met zijn reputatie als makelaarsfiliaal - omwille van de band met 'mister fixit' Pini Zahavi. Alleen heeft Piempongsant op zijn beurt wel gewoon een rechtstreekse lijn met de Israëlische makelaar. Bij de deal van City zat Zahavi mee aan de onderhandelingstafel, en bracht hij nadien onder meer Robinho naar Manchester.

Verschillende berichten in de Engelse pers meldden dat Zahavi mee in de deal met Portsmouth betrokken was, getuige ook de aanstelling van zijn landgenoot en vertrouweling Avram Grant als coach van Portsmouth. En bij Reading? Daar zat de twintiger Humberto Paiva, pas afgestudeerd, vanuit het niets plots in het management. Ter herinnering: Paiva, een vertrouweling van de Braziliaanse ster Neymar, is een vazal van Zahavi, die hem tussen 2015 en 2017 technisch directeur van Moeskroen maakte. Paiva heeft zich intussen op kousevoeten opgewerkt tot directielid van PSG. Enkele weken nadat, jawel, Neymar zijn transfer van 222 miljoen euro had gemaakt. Het perceptieprobleem van Moeskroen lijkt nog niet helemaal opgelost. (NVK/PJC)

Ivan De Witte zal zelf spelers AA Gent op scherp zetten

Drie keer op rij op achterstand, zes tegengoals in drie wedstrijden... AA Gent is zijn goeie flow wat kwijt. De spelers mogen deze week een bezoek van voorzitter De Witte verwachten.

"Zorgen maak ik mij nog niet, maar we moeten niet naast de feiten kijken", zegt Ivan De Witte. "Tegen Oostende speelden we héél aanvallend, met twee nummers tien en één zes. Te aanvallend? Wat iedereen gezien heeft, heb ik ook gezien. Sportief wil ik daar niet te veel op ingaan, dat is het territorium van de trainer. Maar die zal ook wel de nodige conclusies trekken."

Voor de goeie orde: Yves Vanderhaeghe wordt binnen de club niet met de vinger gewezen. "Integendeel", zegt De Witte. "Er is veel appreciatie voor wat Yves gedaan heeft. De ploeg stond onderaan toen hij overnam, nu zitten we in play-off 1."

Daarin wil AA Gent wel Europees voetbal afdwingen. "We kijken naar de plaatsen 2, 3 en 4." De 4 op 9 uit de laatste drie wedstrijden is in die optiek niet genoeg. "Ik zie geen mentaal probleem, want anders kan je niet drie keer zo terugvechten na een achterstand. Om dezelfde reden geloof ik ook niet dat er een conditioneel probleem is."

Conclusie: AA Gent begint de laatste weken niet scherp genoeg aan de match. "Daar is iets voor te zeggen", beaamt De Witte. In de loop van deze week mag de spelersgroep van AA Gent dan ook een bezoek van de voorzitter verwachten. "Ik wil de ambities van de club ook nog eens duidelijk maken aan de spelers. Ik verwacht zondag absoluut een reactie in Genk." (RN)

Morioka bliksemsnel naar straffe stats

"Hij is traag, maar denkt snel en kan het uitvoeren." Ziedaar het geheim van Ryota Morioka (26), beslissend om de zeventig minuten voor Anderlecht.

Zijn kopbaldoelpunt tegen Zulte Waregem bracht de teller in totaal op vijf beslissende acties - drie goals en twee assists - voor paars-wit. 't Is dus een understatement om te zeggen dat Ryota Morioka, nochtans vaak afwezig en onzichtbaar tijdens de wedstrijden, zich sinds zijn transfer van Waasland-Beveren bliksemsnel heeft aangepast aan Anderlecht. Straffe stats.

"En toch ben ik niet verrast", zegt Daniël Declerck, hoofdscout van Waasland-Beveren en de man die de Japanner ontdekte bij Slask Wroclaw in Polen. "Want het is simpel: met de kwaliteiten van Ryota slaag je ook aan de top. Hij ziet de openingen sneller dan de rest en kan het ook uitvoeren - met één tik kan hij een ploegmaat afzonderen. Dan pas je bij Anderlecht." Ook al is de speelwijze in het Astridpark helemaal anders dan op de Freethiel. "Bij ons voetbalde de hele ploeg in functie van Ryota, nu staat hij veel hoger - meer als tweede spits. Voorts verdedigt de tegenstander potiger en korter tegen Anderlecht, maar Ryota heeft het voordeel dat hij een sterk karakter heeft. Hij wil absoluut slagen en is niet snel onder de indruk." Het neemt niet weg dat Declerck nog werkpunten ziet. "Allez, 't is te zeggen, er valt niet veel aan te doen. Ryota mist pure explosiviteit op de eerste meters, dat zal nu niet meer veranderen. Maar hij compenseert dat dus door snel te denken - op één-twee-drie heeft hij het gezien. Voor mij is Ryota de ideale Anderlecht-speler. Geloof me: hij zal alleen maar sterker worden." (PJC)

De Wever: " Stadion voor Antwerp en Beerschot-Wilrijk vóór 2024"

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft gisteravond bij de regionale zender ATV verklaard dat een nieuw voetbalstadion voor zowel Antwerp als Beerschot-Wilrijk vóór 2024 werkelijkheid wordt. De nieuwe voetbaltempel zou langs de Schelde aan Petroleum Zuid neergepoot worden. Het Antwerpse stadsbestuur, Royal Antwerp FC en Beerschot-Wilrijk onderhandelen intussen al een jaar over het project, maar De Wever geeft nu positieve signalen.

"Ik denk dat er voldoende interesse is om dit de komende legislatuur, als het mij gegund is, te realiseren”, zegt De Wever aan ATV. "Vandaag stapelen de successen bij de Antwerpse clubs zich op. De aanhang van die ploegen is ongelofelijk. In die ambiance wordt het idee van hypermoderne infrastructuur aantrekkelijk voor iedereen. Als je voldoende actoren hebt die hiermee vooruit willen en eventueel kunnen investeren samen met de stad, wordt dit tastbaar. Ik ben heel optimistisch: ik denk dat voor de volgende legislatuur om is, de lintjes zullen worden geknipt."

Uitspraken trainers over refs zonder gevolg

De uitspraken van Claude Makelele, Dennis van Wijk en Glen De Boeck over de arbitrage blijven zonder gevolg. Zondag zei scheidsrechtersbaas Johan Verbist nog dat die uitspraken zouden aangekaart worden bij de Pro League, maar gisteren waren de gemoederen al flink bedaard. In een gesprek met Pierre François van de Pro League kwam Verbist tot de conclusie dat de scheidsrechters ook fouten maakten en dat de uitspraken van een aantal trainers veroorzaakt werden door de spanning waarin zij met hun clubs verkeren. (RN)

Vandaag alle bekertickets voor Genk-fans de deur uit?

De voorrangsperiode voor Genkse abonnees die een ticketje voor de bekerfinale tegen Standard wilden aanschaffen, is afgelopen. Vanaf vandaag bedient Genk de niet-abonnees die zich registreerden op de wachtlijst, dat zijn er meer dan 7.000. De gelukkigen krijgen vandaag een mail in hun inbox en worden dan morgen tussen 10u en 20u verwachten in de ticketshop om hun finaleticket aan te schaffen. Mogelijk zijn morgen dus alle 20.000 Genkse tickets de deur uit. (KDZ)