FT België: Krasnodar doet bod op Spajic, paars-wit wil meewerken - Anderlecht staat op een zucht van Servisch talent De voetbalredactie

18 mei 2018

Anderlecht biedt Servisch talent Adzic vierjarig contract

Het nieuwe Anderlecht krijgt vorm. Paars-wit staat op een zucht van Luka Adzic (19), winger van Rode Ster Belgrado. Hij kan voor vier jaar tekenen.

"Adrian Aliaj is niet op kantoor. Hij is in uw land." 't Was wellicht onbewust, maar de secretaresse van makelaarsbureau Soccer Eleven gaf gisteren wel nuttige informatie. De Albanese ex-international Aliaj, die een verleden bij Charleroi, La Louvière en Standard heeft, is de begeleider van RSCA-target Luka Adzic. En als uitgerekend hij in België is...

Navraag leerde ons dat Adzic effectief dicht bij een akkoord met paars-wit staat. Voor de vleugelaanvaller heeft Luc Devroe een overeenkomst van vier jaar klaar, hij nadert ook met Rode Ster Belgrado een deal voor minder dan één miljoen euro. "Ik praat inderdaad met Anderlecht", aldus Adzic gisteren. "Sowieso verleng ik niet. Ik wil hogerop."

Anderlecht, dat net als Servisch kampioen Rode Ster verzekerd is van Europees voetbal, is in dat opzicht de ideale stap voor Adzic. De club heeft ervaring met Serviërs - de aanpassing zou vlot moeten verlopen - en de Belgische competitie is niet extreem veel hoger aangeschreven dan de Servische. Dat maakt dat Adzic onder coach Hein Vanhaezebrouck kansen ziet om veel minuten te verzamelen, wat bij PSV, Sevilla en Europa League-winnaar Atlético Madrid, die ook interesse tonen, minder vanzelfsprekend zou zijn. "Mijn evolutie is cruciaal."

In eerste instantie fysiek is er nog progressiemarge bij de frêle Adzic, zo valt in Servië te horen. Adzic' kwaliteiten liggen aan de bal: hij is technisch vaardig, heeft een uitstekende linkervoet - hij was goed voor vier goals in 26 competitieduels - en kan prima dribbelen. Daarnaast zijn ook zijn stilstaande fases en zijn versnelling wapens.

Mocht Adzic daadwerkelijk naar Brussel verhuizen, dan krijgt de recordkampioen er een kleurrijke figuur bij. Adzic is, naar het voorbeeld van zijn held Cristiano Ronaldo van Real Madrid, namelijk een hippe kerel. Op zijn Instagram stikt het van de foto's met dure (en vaak extraverte) merkkledij. Daarnaast poseert de jeugdinternational af en toe in ontbloot bovenlijf.

In de marge van het dossier-Adzic is het wachten op de aankondiging van de komst van KV Oostende-spelers Antonio Milic (24) en Knowledge Musona (27). Marc Coucke plukte het duo weg bij zijn ex-club voor een bescheiden prijs, nadat hij op zijn beurt KVO onder de waarde verkocht had. Eerder haalde Anderlecht Makarenko, Abazaj en Cobbaut. (PJC)

Krasnodar biedt op Spajic

Het ziet ernaar uit dat de basisploeg van Anderlecht volgend seizoen in niks zal gelijken op de huidige. Nu is de kans ook reëel dat Uros Spajic (25) paars-wit verlaat. Op Neerpede liep een officieel bod binnen vanuit Rusland voor de Servische verdediger. Wat zeker is, is dat de fax van het Russische Krasnodar komt. Over het geboden bedrag bestaat minder duidelijkheid, maar in makelaarskringen klinkt het dat het nummer vier uit de Premjer Liga bereid is tussen de vijf en zes miljoen euro op tafel te leggen. Hoewel Krasnodar - een stad op 1.250 kilometer van Moskou - niet de meest sexy bestemming is, staat Spajic niet weigerachtig tegenover een overgang. Ook Anderlecht heeft oren naar de Russische miljoenen. (PJC)