FT België. Kost verlies tegen Mandel United (en niet Man United) Yannick Ferrera zijn job? - Schorsing stelt debuut Mata uit bij Club Brugge

26 september 2018

08u20 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? Wie moet toekijken vanop het strafbankje? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Wase bestuur zit vandaag samen

Verliezen van Man United, 't is geen schande. Tenzij dat voluit Mandel United is. Wat een blamage voor Waasland-Beveren. Het verlies te veel voor Yannick Ferrera? We zouden niet graag Yannick Ferrera zijn. Met 1-2 onderuit tegen vierdeklasser Mandel United, in het slot van de match een paar honderd hijgende fans vlak boven je dug-out, die luidkeels je ontslag eisen: brrr. Na de match moest de trainer langs een zijpoortje wegvluchten... 't Ziet er niet goed uit. Het Wase bestuur zat gisteravond laat nog samen, maar besliste nog niet over het lot van hun T1. Vandaag staat er een Raad van Bestuur op het programma, al was die vooraf al gepland.

De Wase bestuurslui - voorzitter Dirk Huyck op kop - willen niets liever dan stabiliteit en op lange termijn door met de trainer, maar dan helpt een bekernederlaag tegen een amateurclub uiteraard allesbehalve. Zelfs al speel je met een volledige B-ploeg. Het enige wat nu nog voor een beetje rust in de tent kan zorgen - en het vel van Ferrera kan redden?- is een (klinkende) zege tegen rechtstreeks degradatieconcurrent Moeskroen, komende zaterdag. Afwachten of hij die kans nog krijgt...

Schorsing stelt debuut Mata uit bij Club

Dan toch geen Clinton Mata vanavond bij Club Brugge. De rechterflank stond voor zijn debuut bij blauw-zwart in de bekerwedstrijd in Deinze, maar blijkt uiteindelijk net als Ruud Vormer geschorst voor de match. Mata slikte vorig seizoen zowel in de achtste finale tegen Mechelen als in de finale tegen Genk een gele kaart - en dus moet hij de 16de finale van vanavond missen. Mata zou net als Nakamba na een maandenlange revalidatie zijn wederoptreden vieren, maar dat is nu minstens tot zaterdag uitgesteld.

Leko stuurt vanavond een veredelde B-ploeg de wei in. Nakamba viert - zo goed als zeker als basisspeler - zijn rentree na lange afwezigheid. Denswil en Poulain reizen niet mee naar Deinze. Het duo krijgt rust met het oog op de derby van zaterdag en de trip naar Madrid volgende week. Ook de geblesseerde Diatta en Rezaei ontbreken. Het stadion in Deinze is uitverkocht. Ruim 4.000 fans zullen de wedstrijd bijwonen. (TTV)

Preud'homme beperkt communicatie met pers

Michel Preud'homme toonde zich gisterenmiddag op zijn persconferentie scherp voor de media. "Sinds mijn terugkomst heb ik geprobeerd om zoveel mogelijk met jullie te delen. Ik legde uit welke problemen we zouden kunnen tegenkomen. Ik stel vast dat die uitleg door bepaalde mensen slecht gebruikt is. Vooral dan mijn woorden over de fysieke voorbereiding. Ik heb nooit iemand bekritiseerd, ik maakte enkel een paar vaststellingen. Die zijn overgepakt en soms veranderd. Ik zal me daarom qua communicatie beperken tot het strikte minimum." Vanavond mist Standard zeven spelers. Mpoku, Djenepo, Marin en Fai zijn geschorst. Miangue, Bastien en Oulare zijn nog geblesseerd. (FDZ)

Nordin Jackers in Genkse doel

Philippe Clement ontmoet voor het derde jaar op rij Lommel SK in de 1/16de finales van de Beker van België. "Als assistent bij Club kwamen we eerst achter, maar wonnen we toch. Met Waasland-Beveren was het harken omdat we snel met tien man stonden. Maar het Lommel van nu is sterker dan dat van vorig jaar en twee jaar geleden." Toch gunt Clement een aantal sloophamers rust. Trossard, Samatta, Malinovskyi, Aidoo en Uronen, die licht geblesseerd is, zijn er niet bij. "Een aantal andere jongens zullen hun kans krijgen. Ik hoop vooral dat zij niet te véél zullen willen doen om zich in de kijker te spelen. Dat wordt de grootste uitdaging." Het is uitkijken naar wie de voorkeur krijgt in de spits, Gano of Ingvartsen. De verwachting is dat Jackers zijn kans krijgt in doel. (KDZ)

Bronn en Andrijasevic onzeker

De spelers van AA Gent verzamelen vanochtend om 9 uur op de club voor een ontbijt. Daarna gaat het met de bus richting Virton, voor een rit van 250 kilometer. De spelers krijgen voor de match nog rust in een hotel in Aarlen. Meteen na de wedstrijd gaat het terug richting Gent, waar de spelers overnachten op het oefencentrum. Morgenochtend wordt daar meteen getraind. Bronn en Andrijasevic kwamen met fysieke ongemakken uit het duel met Club Brugge en zijn onzeker. (RN)

Mbokani in basis?

Laszlo Bölöni roteerde vorig seizoen in de beker. Antwerp overleefde de eerste ronde tegen Lierse, maar ging er nadien in Kortrijk in de 1/8ste finale uit. Het is nog maar de vraag of hij dat vanavond opnieuw doet. Deze week recupereerde de Roemeense coach Borges op training en daarmee is zijn selectie volledig fit. Dat geeft hem de mogelijkheid om wat wijzigingen door te voeren. Het zou niet onlogisch zijn mochten jongens die al nagenoeg alles speelden zoals Arslanagic, Haroun en Owusu een keer aan de kant blijven. Met Batubinsika, Govea en Baby beschikt Antwerp over alternatieven die hun sporen al verdienden. Voor de late nieuwkomers Mbokani en Refaelov lijkt dit dan weer de ideale gelegenheid om meer ritme op te doen. In doel wordt er geen wissel verwacht. Bolat blijft in principe tussen de palen staan. (SJH)

CERCLE BRUGGE_ Zondag had Guyot al bevestigd dat Van Damme in de bekermatch zijn kans zou krijgen in doel en dat ook Omar aan de aftrap staat. De Fransman laat tegen Germinal Beerschot met Nardi, Etienne, Koné, Lusamba en Tormin vier vaste titularissen rusten en ook Taravel (last van de knie) wordt gespaard. Of één en andere betekent dat Kylian Hazard in de basis start, lijkt niet waarschijnlijk. (LUVM)

ANDERLECHT_ De loketten voor Union zullen morgenavond tot 18 uur geopend zijn. Er kunnen ook tickets online gekocht worden. (PJC)

KV OOSTENDE_ Tomasevic krijgt rust. Zo komt Lombaerts nog eens aan de aftrap. (TTV)

STVV_ Teixeira, Garcia, Boli en Garcia zitten niet in de selectie wegens rust of kleine kwaaltjes. (FKS)

ZULTE WAREGEM_ Madu (adductor), Bedia (ziek), H. Bjørdal en Tardieu (beiden enkel) zijn out. (VDVJ)