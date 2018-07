FT België. Kortrijk-voorzitter waarschuwt De Boeck: "Bespreek je zorgen binnenskamers" - Delferière dan toch VAR in Lokeren - Genk De voetbalredactie

26 juli 2018

06u51 0 Belgisch Voetbal Het nieuwe voetbalseizoen staat voor de deur. Nog snel even polshoogte nemen bij jouw favoriete club? Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waar maken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Delferière dan toch VAR in Lokeren - Genk

Sébastien Delferière neemt alsnog plaats in het VAR-busje voor Lokeren - Racing Genk. Volgens onze informatie zou de scheidsrechter daar eerst nog voor bedankt hebben. "Maar ik heb contact gehad met Sébastien. Hij gaat zondag gewoon als VAR naar Lokeren - Genk", aldus scheidsrechtersbaas Johan Verbist.

KVK-voorzitter waarschuwt De Boeck

Het nieuwe voetbalseizoen is in Kortrijk niet in peis en vree begonnen. Glen De Boeck strooide met regelmaat alarmkreten in de media en daar waren ze bij de club allerminst gelukkig mee. Hij kreeg van voorzitter Allijns duidelijke raad: "Als het waait, moet je dat binnenskamers bespreken en niet in de media."

De Boeck, dat was de succescoach die vorig seizoen het zwalpende KV Kortrijk in handen nam en ermee tot op een zucht van de bekerfinale én van play-off 1 kwam. Angst heeft de coach blijkbaar bevangen toen enkele sterkhouders het huis verlieten en niet meteen werden vervangen. Perbet, Makarenko en De Smet vertrokken, Kumordzi mist door een dopingschorsing de eerste zes wedstrijden. Toch is het bijna on-Kortrijks dat vijftien spelers die in de basiself stonden of regelmatig invielen, wél zijn gebleven.

Verbazing alom dus bij het bestuur toen De Boeck zich liet ontvallen "dat hij met deze kern niet genoeg had om in eerste te blijven", dat hij de oefenwedstrijd tegen Cercle afgelastte "omdat er niet genoeg inzetbare spelers waren" of - zoals vorige zaterdag - dat hij ons geen interview wou toestaan "omdat hij anders dingen zou zeggen die hij beter niet kan zeggen."

Voorzitter Allijns: "We managen al jaren op dezelfde manier onze club. We kunnen ons niet permitteren om veel tegenvallende transfers af te sluiten. Dan vraagt het bij ons meer tijd om spelers, zoals daarnet nog de Amerikaan Hysen-Ike, te scouten en binnen te halen. Maar De Boeck wist dat we acht spelers zouden halen en hij kreeg daar ook zijn zeg in. Ik weerleg trouwens dat hij vindt dat hij in de kern spelers heeft die het niveau niet aankunnen. Onze kern bevat geen meelopers!"

Zaterdag opent KV Kortrijk zijn seizoen met de komst van Anderlecht. Op KVK willen ze dat alle neuzen meteen in dezelfde richting wijzen.

"Ik heb Glen De Boeck de positieve boodschap gegeven: bespreek je zorgen voortaan binnenskamers en breng geen negatieve berichten via de media. Daar worden noch de club, noch de supporters, noch de spelers die dat ook lezen, beter van", aldus Allijns. (ESK)