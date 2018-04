FT België: Kortrijk haalt jonge keeper - waarom Club vanavond aan een punt genoeg heeft om gerust te kunnen zijn - einde verhaal voor De Roeck bij STVV? De voetbalredactie

19 april 2018

16u30 1 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de binnenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Kortrijk versterkt zich met 19-jarige doelman

KV Kortrijk heeft Jarno De Smet aangetrokken. Dat heeft de West-Vlaamse club vandaag bekendgemaakt. De 19-jarige doelman, die overkomt van kampioen Lommel uit de eerste amateurklasse, ondertekent in Kortrijk een contract voor twee seizoenen met een optie op nog twee bijkomende jaren.

De Smet kreeg zijn opleiding bij Club Brugge, maar trok nadien naar Lommel. De keeper is ook Belgisch international bij de U19.

Kortrijk eindigde de reguliere fase van de Jupiler Pro League op de zevende stek. In groep A van play-off 2 staat het team van coach Glen De Boeck na vier speeldagen op de tweede plaats, met een punt minder dan Zulte Waregem. Morgen trekt Kortrijk op speeldag vijf naar Essevee.

🤝 Welkom bij KVK, Jarno De Smet! 🔴⚪

✍️ 2020

🇧🇪️ #WelkomJarno



👉 https://t.co/4MKEyEL6Fb pic.twitter.com/uV6OdxyBS7 KV Kortrijk(@ kvkofficieel) link

Rezaeian (Oostende) riskeert twee speeldagen schorsing

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Oostende-verdediger Ramin Rezaeian een schorsing van twee speeldagen en een boete van 600 euro voorgesteld na zijn rode kaart op woensdagavond.

KV Oostende moest de partij in en tegen Lokeren (2-2) op speeldag vier in play-off 2B met tien veldspelers volmaken. Een kwartier voor tijd tikte Rezaeian het leer te ver van de voet. Met een wilde tackle hoopte de Iraanse verdediger zijn foutje recht te zetten, maar hij kwam te laat. Ari Skulason kon het gestrekte been van Rezaeian gelukkig ontwijken. Scheidsrechter Nathan Verboomen stuurde de verdediger van KVO meteen van het veld.

Indien de kustploeg het schikkingsvoorstel van het Bondsparket aanvaardt, mist Rezaeian de play-offduels op het veld van Beerschot-Wilrijk (22/04) en STVV (28/04). Als KVO niet akkoord gaat met de strafmaat moeten club en speler voor de Geschillencommissie van de KBVB verschijnen.

Eén punt vanavond en Club kan gerust zijn

Club Brugge kan (bijna) op beide oren slapen in de titelstrijd. Om die '(bijna)' te schrappen, weet Club wat gedaan vanavond: zeker een punt pakken tegen Charleroi. Want: dan bedraagt de voorsprong minstens 4 punten. En sinds de invoering van de play-offs in het seizoen 2009-2010 is het nog nooit gebeurd dat een ploeg die na vier speeldagen op 4 punten van de leider staat, alsnog kampioen wordt. Op 3 punten wel: Anderlecht deed dat in 2014.

Na vier speeldagen zag de stand er toen als volgt uit:

1. Standard 39;

2. Club Brugge 38;

3. Zulte Waregem 37;

4. Anderlecht 36.

Aan het eind van de rit pakte Anderlecht de titel met 51 punten, Standard volgde op twee lengtes. (GLA)

Einde verhaal voor De Roeck?

Ondanks een lopend contract hangt de toekomst van Jonas De Roeck en zijn staf bij STVV al even aan een zijden draadje. Nadat de Japanse bazen de coach eerder al tijdens een overleg in het ongewisse lieten, volgt er pas na play-off 2 een nieuw gesprek. Intussen komt de geruchtenmolen op gang. Besnik Hasi met Geert Emmerechts als T2 en Yannick Ferrera worden genoemd. In dat geval zou Chris O'Loughlin kunnen aanblijven als T2. De Roeck zelf is ongelukkig met de gang van zaken. "Het is de clubleiding die deze 'speculaties' en 'geruchtenmolen' creëert door geen kleur te bekennen. Ik steek het niet in mijn hoofd." Voorzitter David Meekers noemt alle speculaties voorbarig, maar geeft in bedekte termen toch toe dat de toekomst van Jonas De Roeck onzeker is. "De Japanners bewandelen een aantal pistes, maar ook het aanblijven van De Roeck is er daar één van."

Naast De Roeck zijn ook keeperstrainer Jos Beckx en physical coach Eddie Rob niet meer zeker dat ze volgend seizoen nog bij STVV aan de slag zullen zijn. Ook zij wachten af. De Japanse herstructurering gaat trouwens nog een stuk verder. Nu nemen ze ook de medische staf onder de loep. (FKS)

Chipciu: "Kan niet op de bank blijven"

25 februari, thuis tegen Moeskroen: toen speelde Alex Chipciu (28) voor het laatst voor Anderlecht. Tot gisteren, want de Roemeen mocht invallen. "Dat was niet makkelijk. Ik mis ritme, maar ik moet gewoon de keuzes van de coach respecteren." Toch spreekt het voor zich dat Chipciu geen tweede viool wil blíjven spelen. "Mocht dat wel zo zijn, dan zou ik een foute attitude hebben", sprak de rechterflank. "Ik wil niet nog een seizoen op de bank zitten. Ik heb nog niet met de trainer gesproken, maar ik moet dat na het seizoen misschien toch eens doen. Al wil ik benadrukken: ik wil hier geen polemiek starten."

Andy Najar zat gisteren dan toch nog niet op de bank. Het meest realistische scenario blijft dat Najar, wel helemaal fit maar zonder ritme, ten vroegste op speeldag zes zijn wederoptreden maakt. Ook Lazar Markovic ontbrak. Hij had last aan de adductoren. (PJC)