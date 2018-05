FT België: Kopzorgen bij paars-wit: "Ik moet de bank gevuld krijgen hé" - doorstart Lierse stapje dichterbij - Dussenne aan aftrap bij Gent? De voetbalredactie

12 mei 2018

09u24

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de binnenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Markovic out, Najar twijfelachtig

Kopzorgen voor Hein Vanhaezebrouck. De averij na de thuisnederlaag tegen Standard is immers groot. Zo mist de T1 van Anderlecht al sowieso de geblesseerden Saief (knie) en Markovic (hamstring). Trebel is geschorst, wat statistisch een groot nadeel is voor paars-wit. Met Trebel pakt RSCA immers 66% van de punten, zonder amper 22%.

Alsof de afwezigheid van het trio nog niet erg genoeg is, is ook Najar twijfelachtig. "Hij heeft last aan de knie, het wordt wachten tot zondag om te beslissen." Door de vele forfaits neemt Vanhaezebrouck mogelijk Onyekuru en Kara op in zijn selectie. "Nochtans zijn zij niet klaar, maar ik moet de bank gevuld krijgen, hé..." (NP/PJC/JSe)

Maakt Lierse doorstart dankzij Oosterzonen?

Eén doorstartscenario wordt almaar waarschijnlijker voor het failliete Lierse. Zo is het naburige Oosterzonen (eerste amateur) bereid om zijn stamnummer naar een 'new look' Lierse te versassen om dan zelf opnieuw onderaan de ladder te beginnen. Er zou al een voorakkoord zijn met de Belgische bestuurders van Lierse. Ook het supportersverbond van Lierse lijkt zich achter deze constructie te scharen.

De nieuwe club zou op het Lisp in eerste amateur kunnen beginnen, met geel-zwarte clubkleuren. Een parallelle toenaderingspoging met stadsgenoot Lyra - opgezet door de alternatieve supportersgroepering 'Lierse voor altijd' - wordt zo wellicht een slag in het water. Twee- à drieduizend supporters van Lierse hielden gisteravond een soort van wake voor hun geliefde club. Normaal had Lierse het moeten opnemen tegen Waasland-Beveren, maar die wedstrijd werd geschrapt. Ook de spelers en technische staf waren aanwezig. (KDC)

Dussenne aan aftrap?

De match in Genk eiste zijn tol bij AA Gent. Dejaegere en Rosted zijn geschorst voor de match tegen Anderlecht, maar daar bovenop zijn er een aantal blessures. Chakvetadze heeft een enkeldistorsie, Kalu liep een hamstringletsel op, Kubo sukkelt met een contusie in de dij en Foket heeft nog altijd last aan de heup. Enkel Kubo raakt misschien hersteld tegen zondag. Dylan Bronn ondervond voor de match in Genk ook al hinder aan de knie, maar hij blijft inzetbaar.

De kans is behoorlijk groot dat Vanderhaeghe zondag een beroep moet doen op Noë Dussenne. De huurling van Crotone kwam niet meer aan spelen toe sinds de bekernederlaag van 12 december op KV Kortrijk, maar de kans is groot dat hij zondag moet depanneren. "Ik sta sowieso voor een puzzeldag", zegt Yves Vanderhaeghe, "maar toch geloof ik dat we scherp kunnen zijn tegen morgen. Het zal met grinta moeten gebeuren, maar het punt in Genk heeft ons goed gedaan." (RN)

