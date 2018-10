FT België. Komt Moeskroen in Zuid-Amerikaanse handen? De voetbalredactie

25 oktober 2018

07u21

Moeskroen-eigenaar Pairoj Piempongsant onderhandelt met Zuid-Amerikaanse investeerders om zijn aandelen op Le Canonnier te verkopen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Piempongsant afstand zou doen van de helft van zijn aandelen – in totaal bezit hij 90 procent – maar nu zou het toch een optie zijn om zijn hele pakket van de hand te doen. De komende weken mag een doorbraak verwacht worden in het dossier. (PJC)