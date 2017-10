FT België: Karelis voor het eerst in tien maanden in Genkse selectie - Ssst, hier slaapt Anderlecht Voetbalredactie

15u30

Bron: Eigen berichtgeving 10 Photonews Nikolaos Karelis. Belgisch Voetbal Hoe lang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Karelis voor het eerst in tien maanden weer in selectie bij Genk

Heuglijk moment voor Nikolaos Karelis. Na een afwezigheid van tien maanden zit de Griekse spits van Racing Genk morgen in de selectie voor de partij tegen KV Kortrijk. Karelis scheurde eind december vorig jaar de kruisbanden van zijn linkerknie af en stond daarmee maandenlang aan de kant. In september volgde een nieuwe kijkoperatie door overbelasting, daardoor werd zijn comeback met nog eens twee maanden uitgesteld. Karelis speelde een aantal keren met de beloften en scoorde daarin ook twee keer tegen STVV. Stuivenberg neemt hem nu dus op in zijn selectie. "Voor Nikos is het geweldig dat hij er opnieuw bij is en wij kunnen een spits met zijn kwaliteiten zeker gebruiken", aldus de Nederlander. (KDZ)

Anderlecht-spelers slapen in containers

Opvallend zicht aan de zijlijnen van het oefencomplex van Anderlecht, waar plots een dozijn blauwe containers zijn neergepoot. Het zijn slaaphutten, die onder andere door Tomorrowland gebruikt worden.

In de containers is er plaats voor twee bedden. Tijdens het festivalseizoen doen die vooral dienst als 'luxueus' alternatief voor mensen die liever niet in een tent slapen die nauwelijks geluids- en lichtwerend werkt. Op Anderlecht bieden de slaaphutten de spelers (hierboven Trebel) de mogelijkheid om tussen twee trainingen door te rusten - iets wat tot nu toe niet kon. Het idee komt uit de hersenpan van Hein Vanhaezebrouck. Dat mag niet verbazen: de nieuwe coach van paars-wit was ook als trainer van AA Gent bezig met de bouw van het oefencomplex, dat hij zelf mee hielp ontwikkelen. Vanhaezebrouck, die veel meer dan zijn voorganger René Weiler twee trainingen per dag inlast, wil zijn spelers zo optimaal laten recupereren. (NVK/PJC)

Photo News Trebel voor zijn nieuwste slaapplaats.

Belgisch Voetbal Andrijasevic en Marcq opnieuw bij kern

Yves Vanderhaeghe hoopt de lijn van de voorbije twee weken door te trekken op Mambourg. "7 op 9 doet deugd, maar als je ziet tegen welke ploegen we speelden, moésten we die punten eigenlijk ook pakken. Onze situatie blijft hetzelfde, we moeten ook in Charleroi proberen te winnen. Ik hoor dat Mambourg in het verleden altijd een moeilijke verplaatsing was voor AA Gent, maar iedereen is er zich van bewust dat we een belangrijke stap kunnen zetten om dichter bij de eerste zes te geraken." Om dat doel te bereiken, kan Vanderhaeghe, op de geschorste Esiti na, op nagenoeg iedereen rekenen. "We hebben Birger Verstraete, Marcq en Matton om Esiti te vervangen", zegt Vanderhaeghe, die verder geneigd lijkt om vast te houden aan de ploeg van de voorbije weken. Andrijasevic behoort voor het eerst onder Vanderhaeghe tot de selectie. (RN)

Florian Van Eenoo photonews Andrijasevic kwam met de Gentse beloften in actie tegen Club.

Nieuwe blessure Oulare "niet welkom"

De drang om te spelen was groot, té groot bij Obbi Oulare. Woensdag had hij al wat last op training, gisteren tijdens de opwarming ook. Tien minuten voor de rust ging de aanvaller bij een onschuldige actie tegen de grond. Amper 21 jaar en toch zo broos.

Oulare gaf meteen aan dat zijn wedstrijd er opzat. Er lijkt hem opnieuw een wekenlange revalidatie te wachten. "We moeten de ernst afwachten de komende dagen", zuchtte Bölöni. "Maar dit is niet welkom." In augustus en september miste Oulare al vijf matchen met een scheurtje in de hamstrings. Naast de lichamelijke pijn is er ongetwijfeld ook mentaal oplapwerk nodig. "We voelen allemaal mee met Obbi", aldus Sinan Bolat. Steun die hij kan gebruiken de komende weken. (FDZ/SJH)

Photonews

Photo News

Kortrijk doet wanhoopspoging bij Brys

Gistermorgen liet Beerschot-coach Marc Brys weten dat hij niet ingaat op het bod van KV Kortrijk om de club over te nemen van Yannis Anastasiou. In een reactie op de website van de club meldde Brys - die in voetbalmiddens hoog aangeschreven staat - immers dat hij wilde voortwerken aan het project van Beerschot-Wilrijk. Een wanhopig en financieel armtierig Kortrijk, dat eerder al Yannick Ferrera zag afhaken en waar algemeen directeur Matthias Leterme geen voorstander is van Georges Leekens, deed daarop 's avonds een ultieme poging bij Brys om hem alsnog over de streep te trekken. Inmiddels roeit Kortrijk door met Anastasiou die het éigenlijk liever kwijt dan rijk is. (SK/ESK)

BELGA Brys staat aan het roer bij Beerschot Wilrijk.

Spajic hervat looptraining

Uros Spajic staat weer op het trainingsveld. Dat heeft Anderlecht gemeld op de clubwebsite. De Serviër had de voorbije weken te kampen met een enkelblessure, maar zou nu op korte termijn weer wedstrijdfit moeten geraken. Andy Najar (hamstrings) traint individueel.

GMAX AGENCY

GMAX AGENCY