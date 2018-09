FT België. Integratie U21 in amateurreeksen op de helling - Genks talent breekt enkel - Essevee moet Marcq missen in derby De voetbalredactie

21 september 2018

18u02 3 Belgisch Voetbal Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? Wie moet toekijken vanop het strafbankje? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

ACFF blokkeert onderhandelingen over integratie U21 in amateurreeksen

Na een jaar van onderhandelen over de integratie van de U21-ploegen van de profclubs in de amateurreeksen, is er nog steeds geen akkoord gevonden. De Pro League kan niet akkoord gaan met de versoepeling van de licentievoorwaarden voor het profvoetbal. Voetbal Vlaanderen is bereid in te binden, maar de Franstalige bondsvleugel ACFF houdt het been stijf.

Om de doorstroming van meer Belgische talenten naar het profvoetbal te realiseren, wilde de Pro League de beloftenteams van haar clubs inschrijven in de amateurreeksen. Voetbal Vlaanderen en ACFF werkten mee aan een regeling, maar de onderhandelingen liepen spaak, omdat beide amateurvleugels graag de toegangsvoorwaarden tot het betaald voetbal minder streng wilden maken.

"De enige vraag was om niet al voordat de promotie een feit is, er kostelijke infrastructuurwerken zouden dienen uitgevoerd te worden om de capaciteit van het stadion te verhogen naar 4.000 plaatsen, waarvan 1.500 zitplaatsen", legt Voetbal Vlaanderen uit. De amateurclubs vroegen voor die aanpassing één jaar uitstel. In de eerste amateurklasse zijn de voorwaarden namelijk 1.500 plaatsen, waarvan 300 zitplaatsen. Zo'n infrastructurele uitbreiding kost geld en tijd, klagen de amateurclubs.

De Pro League ziet de voordelen van zo'n maatregel niet in en verwees het versoepelingsvoorstel maandag tijdens de Nationale Studiecommissie naar de prullenmand. Ook binnen de raad van bestuur van Voetbal Vlaanderen waren er tegenstanders van de versoepeling en dus werd dinsdag beslist om de eis uit het voorstel te schrappen. ACFF volgde dat voorbeeld evenwel niet, waardoor de onderhandelingen muurvast zitten. "Zoals kon worden verwacht, was de opening niet gewenst", klinkt het bij de Vlaamse amateurclubs.

"Voetbal Vlaanderen betreurt dit en blijft hopen op juist inzicht en een gunstige beslissing in functie van de realisatie van deze integratie, het liefst zo snel mogelijk. Voetbal Vlaanderen zal zich constructief blijven opstellen in eventuele verdere onderhandelingen en dit in het algemeen belang van het Belgisch voetbal en van de speler in het bijzonder."

"De integratie van de U21-ploegen van het profvoetbal in het hogere amateurvoetbal is een belangrijke maatregel om meer doorstroming van eigen talent in het betaald voetbal te realiseren, des te meer er vandaag slechts 35 procent Belgen deel uitmaken van de kernen van onze Pro League-clubs. En ieder jaar gaat het verder de foute weg op."

ACFF blijft vasthouden aan de versoepeling van de licentievoorwaarden en toont zich ook voorstander van een testmatch tussen de verliezer van de finaleronde in de eerste amateurklasse en de zevende uit de Proximus League (1B). Beide punten zijn voor de Pro League onbespreekbaar, waardoor de onderhandelingen voorlopig geblokkeerd zitten.

Een akkoord over de integratie van de U21-teams moest eigenlijk in juni al gevonden worden, maar ook toen werd dat op de lange baan geschoven. Om ervoor te zorgen dat het project in 2019-2020 van start kon gaan, werden tussentijdse overgangsmaatregelen genomen. "Maar die vallen nu dus weg", zegt Voetbal Vlaanderen-voorzitter Gilbert Timmermans aan Belga. "Het is spijtig voor onze Belgische jeugd. Het project is niet van de baan, maar zal wel met minstens een jaar vertraging doorgang vinden."

Racing Genk ziet Vladimir Screciu uitvallen met enkelbreuk

Vladimir Screciu heeft op training bij Racing Genk een enkelbreuk opgelopen, zo maakte de club bekend.

"Hij sloeg zijn enkel om, zonder contact met een medespeler. Na verder onderzoek werd er een breuk vastgesteld, waarna meteen een operatie volgde. Vladimir zal helaas voor langere tijd out zijn", klinkt het in de mededeling van de club.

Screciu is een achttienjarige Roemeense jeugdinternational die afgelopen zomer bij zijn jeugdclub CS Universitatea Craiova werd weggeplukt. De polyvalente verdediger ondertekende in Limburg een contract voor drie jaar, met een optie op een bijkomend seizoen. Het Roemeense talent kwam dit seizoen nog niet in actie bij de Genkenaars, die nog ongeslagen zijn.

Marcq is enkel voor derby tegen KV Kortrijk geschorst

Zulte Waregem kan enkel in de derby van vanavond tegen KV Kortrijk geen beroep doen op Damien Marcq. De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) legde de Franse middenvelder slechts één speeldag schorsing en 1.000 euro boete op, in plaats van de initiële drie speeldagen, waarvan één met uitstel, en 2.500 euro boete.

Marcq kwam zich voor de tweede keer deze week verantwoorden voor zijn rode kaart van afgelopen weekend. In eerste aanleg kreeg hij drie speeldagen schorsing, waarvan één voorwaardelijk. Zulte Waregem tekende echter beroep aan en haalt zijn gram.

De middenvelder van Essevee moest uitleg komen geven over de trap die hij gaf in de onderbuik van Antwerp-speler Bolingi. Marcq verklaarde dat hij zijn tegenstrever niet had zien komen en dus niet de intentie had om hem te kwetsen. Bovendien raakte Marcq eerst de bal en beschikt hij over een quasi blanco strafregister. Volgens de Geschillencommissie Hoger Beroep was de uitsluiting voor die tussenkomst voldoende geweest, maar moest er omwille van Marcqs gedrag na de rode kaart alsnog een sanctie volgen.

Volgens scheidsrechter Boucaut gaf Marcq immers geen gehoor aan zijn uitsluiting, maar dat acht de Geschillencommissie Hoger Beroep niet bewezen. Ook in de neutrale zone zou Marcq op dreigende wijze hebben aangedrongen om de VAR in te schakelen.

"Ongeacht of dat op een agressieve of beledigende manier gebeurd is: het is nooit passend om verantwoording te eisen van een scheidsrechter. De speler gaf ter zitting toe dat hij dit niet had moeten doen en betuigde ook zijn spijt", luidt het vonnis.

De schorsing gaat in vanaf vandaag, waardoor Marcq niet kan deelnemen aan de derby tegen KV Kortrijk, om 20u30 in het Regenboogstadion van Zulte Waregem.

Union bindt Serge Tabekou tot 2022 aan club

De Kameroener Serge Tabekou heeft zijn contract bij Union vandaag met twee seizoenen verlengd. Hij ligt daardoor tot 2022 vast bij de traditieclub uit 1B. De rechterflankspeler speelt, na passages bij onder meer OHL en AA Gent, sinds de zomer van 2017 voor Union. Hij heeft dit seizoen al vijf competitieduels en een assist achter zijn naam.

Serneels roept 25 speelsters op voor dubbele confrontatie met Zwitserland

Ives Serneels, bondscoach van de Belgische voetbalvrouwen, heeft vandaag een selectie met 25 speelsters bekendgemaakt voor de dubbele ontmoeting met Zwitserland in oktober. Beide landen treffen elkaar in de play-offs van de kwalificaties voor het WK van volgend jaar in Frankrijk.

In de barrages kijken de Belgische vrouwen op 5 oktober de Zwitsers eerst thuis in de ogen, de return gaat op 9 oktober door in Zwitserland. Winnen de Red Flames dat duel, dan treffen ze begin november in een heen- en terugmatch de winnaar van de confrontatie tussen Europees kampioen Nederland en Denemarken, met als inzet het resterende WK-ticket. Nederland-Denemarken is een heruitgave van de EK-finale van vorig jaar. Toen wonnen de Nederlanders met 4-2.

België (FIFA 23) en Denemarken (FIFA 13) waren geen reekshoofd bij de loting. Nederland (FIFA 9) en Zwitserland (FIFA 18) waren dat wel.

- selectie -

. Doel (3): Nicky Evrard (FC Twente), Diede Lemey (Atalanta Mozzanica), Justien Odeurs (RSC Anderlecht)

. Verdediging (9): Maud Coutereels (Lille OSC), Laura Deloose (RSC Anderlecht), Laura De Neve (RSC Anderlecht), Heleen Jaques (Fiorentina), Davina Philtjens (Fiorentina), Nicky Van den Abbeele (KAA Gent), Silke Vanwynsberghe (KAA Gent), Sarah Wijnants (RSC Anderlecht), Aline Zeler (PSV Eindhoven)

. Middenveld (5): Julie Biesmans (Bristol City), Tine De Caigny (RSC Anderlecht), Kassandra Missipo (KAA Gent), Lenie Onzia (RSC Anderlecht), Charlotte Tison (RSC Anderlecht)

. Aanval (8): Janice Cayman (Montpellier), Yana Daniëls (Liverpool), Mariam Toloba (KAA Gent), Elke Van Gorp (RSC Anderlecht), Ella Van Kerkhoven (RSC Anderlecht), Chloë Vande Velde (KAA Gent), Davinia Vanmechelen (PSG), Tessa Wullaert (Manchester City)

Pro League gaat op zoek naar naamsponsor voor uniforme wedstrijdbal

Pro League heeft vandaag de tenderprocedure opgestart voor een officiële naamsponsor van de uniforme wedstrijdbal die vanaf 2020-2021 in de Jupiler Pro League, de Proximus League, de Croky Cup en de Supercup zal worden gebruikt.

Momenteel worden de wedstrijden in de Belgische competities afgewerkt met een bal gekozen door de thuisploeg. Vanaf het seizoen 2020-2021 - wanneer het nieuwe tv-contract ook in voege treedt - zullen alle duels met een uniforme bal worden gespeeld. Dat wordt nu al gedaan in de grotere Europese competities, zoals de Engelse Premier League, de Spaanse Primera Division of de Duitse Bundesliga.

De Pro League ziet er een uitstekende manier in om extra inkomsten te genereren voor haar 24 profclubs. "De strategie van de officiële wedstrijdbal voor alle competities is gebaseerd op sportieve motieven, namelijk het streven naar de uniformisering van de wedstrijdomstandigheden. Maar ook commerciële motieven, met name het verstevigen van de merknaam van de Pro League en haar competities en het verzekeren van de inkomsten, spelen een rol."

En daarom is de keuze voor een ballenpartner cruciaal. De bal van de gekozen ontwikkelaar zal zichtbaar in beeld komen tijdens de wedstrijden, matchinterviews en persconferenties. Bovendien zou de Pro League-bal op termijn ook verkocht kunnen worden aan de amateurvoetballer. "Dit partnerschap betekent voor de officiële ballenpartner de opportuniteit om een complete package van marketing- en licentierechten te vergaren die hem de kans bieden om zijn naambekendheid en marktinvloed te versterken", klinkt het in een persbericht van de Pro League. Kandidaten kunnen zich tot en met 30 oktober aanmelden bij de Pro League.

Nationale Loterij partner RSCA, maar een 'Lotto-stadion'? "Niet voor meteen"

Is het een Win for Life? Toch zeker voor minstens vijf jaar. Anderlecht heeft een samenwerkingsakkoord gesloten met de Nationale Loterij, de financiële voorwaarden zijn niet gekend. Sommigen zagen in de deal een eerste stap richting een 'Lotto-stadion', maar beide partijen laten weten dat een naamsverandering "niet voor meteen" is. Ook shirtsponsoring komt er in eerste instantie niet. Liever zet Lotto in op een betere fanbeleving in en rond het Astridpark. Het overheidsbedrijf is met RSCA niet aan zijn proefstuk toe: het werkte al samen met Charleroi, Club Brugge en de Belgische voetbalbond en is ook aanwezig in het wielrennen, basketbal en volleybal. (PJC)

Algemeen manager Schroyens verlaat Lokeren eind oktober

Sporting Lokeren moet op zoek naar een nieuwe algemeen manager. Frederic Schroyens verlaat Daknam eind oktober, zo bevestigt de eersteklasser.

Schroyens werd twee jaar geleden algemeen manager bij de Waaslanders. "Hij zette onder andere belangrijke stappen richting automatisering en digitalisering binnen de club", luidt het.

Schroyens gaat nu aan de slag bij Energy Lab, dochterbedrijf van Golazo.

Wie Schroyens vervangt, is nog afwachten. "De komende weken zullen nu worden gebruikt om de club en haar werking volledig door te lichten. De uitkomst van dat onderzoek zal mede helpen bepalen welke weg Sporting Lokeren in de nabije toekomst het best kan bewandelen", laat de club weten. "Wij zijn uitermate tevreden dat Frederic ruim op voorhand zijn vertrek aankondigt, zodat de club in alle rust de toekomst kan voorbereiden. We zijn er trouwens van overtuigd dat hij zich de volgende weken zal blijven inzetten voor Sporting."

Frederic Schroyens verlaat eind oktober Sporting Lokeren, wij wensen hem uiteraard veel succes met zijn nieuwe uitdaging!

Anderlecht traint vandaag nog in Slovakije



De laatste uren van Anderlecht op Slovaakse bodem zullen gepaard gaan met zweetverlies. Hein Vanhaezebrouck verkoos na de late wedstrijd namelijk om niet te vroeg terug te reizen, hij plant vanochtend nog een oefensessie in Slovakije in. Die is er in het bijzonder voor de spelers die niet in actie kwamen gisteren, zij moeten klaargestoomd voor de topper tegen Standard op zondagavond. De basispionnen wacht een hersteltraining. Pas nadien vliegt Anderlecht terug naar Brussel. Omstreeks 16 uur landt de delegatie op Zaventem. (PJC)

Genk evenaart clubrecord

RC Genk bleef voor de achttiende match op rij ongeslagen. Daarmee evenaren de Limburgers hun clubrecord uit het seizoen 2001-2002: start op 26 augustus 2001 (5-1 tegen La Louvière) en einde op 15 januari 2002 (5-2 na verlengingen in de kwartfinales Beker van België tegen Moeskroen). De huidige reeks van RC Genk begon op 10 mei 2018 met een 1-1-gelijkspel tegen AA Gent. Zondag niet verliezen op Cercle Brugge en er staat een nieuw record in de boeken.