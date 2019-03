FT België. In Genk viel gisteren eerst de VAR en dan walkie-talkie uit - Mechelen zonder De Camargo in promotiefinale De voetbalredactie

11 maart 2019

23u04 0

Communicatie tussen VAR en scheidsrechter viel na 15 minuten weg in Genk

Vanaf de vijftiende minuut stond scheidsrechter Bert Put niet langer in contact met de videoref tijdens de competitiewedstrijd tussen Genk en Lokeren. Zowel het gebruikelijke communicatiesysteem als het reservesysteem vielen uit, legt scheidsrechtersbaas Johan Verbist uit.

Tijdens de opwarming van de scheidsrechter ontstonden er plots communicatieproblemen met de VAR. “De aanwezige technicus heeft geprobeerd om dit euvel zo snel mogelijk op te lossen, maar is daar niet in geslaagd”, aldus Verbist.

Toch stond ref Put in contact met zijn videoref, via de walkie-talkie. Dat back-upsysteem wierp in de zevende minuut zijn vruchten af, toen Leandro Trossard scoorde. Het afgekeurde Genkse doelpunt werd namelijk bevestigd door de VAR, zegt Verbist. Maar vanaf minuut vijftien viel deze communicatie ook uit. “Ondanks verschillende pogingen tot herstel kon het probleem niet opgelost worden”, aldus de scheidsrechtersbaas. “Hierna was er tijdens de wedstrijd Genk-Lokeren geen contact meer tussen de scheidsrechter en de VAR.”

Veel valt er de wedstrijdleiding niet te verwijten, vindt Verbist. “Het enige wat men nagelaten heeft is beide teams, het publiek en de pers op de hoogte te brengen dat de VAR uitgevallen was. Dit werd pas duidelijk net voor de rust bij het niet-goedgekeurde doelpunt van Ally Samatta.”

De topschutter van de Jupiler Pro League dacht in minuut 43 de ban te breken. Zijn schot belandde via de lat ook achter de doellijn, maar stuitte opnieuw in het veld. Door het uitvallen van de communicatielijn kon de VAR niet ingrijpen, en dus kregen de Limburgers het doelpunt niet. Een kwartier voor tijd zorgde Joakim Maehle uiteindelijk voor de bevrijdende 1-0.

Club verliest van Bologna op Viareggio Cup

De beloften van Club Brugge zijn maandag met een 1-0 nederlaag tegen Bologna begonnen aan de 71ste editie van de Viareggio Cup. Na 89 minuten scoorde Leonardo Mazza op strafschop het enige doelpunt van de wedstrijd. In groep 3A neemt Club Brugge het nog op tegen Viareggio (woensdag om 15u) en Ternana (vrijdag om 15u). Viareggio won maandag met 1-0 van Ternana. De tien groepswinnaars en de zes beste tweedes gaan door naar de achtste finales.

Club Brugge neemt voor het derde jaar op rij deel aan het prestigieuze jeugdtoernooi. De beste prestatie van de Bruggelingen dateert van 2017. Toen strandde blauw-zwart in de halve finales. Vorig jaar werd Club Brugge uitgeschakeld in de groepsfase. Anderlecht, in 2013, is de enige Belgische ploeg die de Viareggio Cup al eens wist te winnen

De Camargo mist return promotiefinale

KV Mechelen moet het komende zaterdag in de promotiefinale tegen Beerschot-Wilrijk zonder topschutter Igor de Camargo (35) doen. Een scan wees uit dat de spits een scheurtje in de mediale band van zijn linkerknie heeft opgelopen. De spits moet enkele weken revalideren en hoopt klaar te zijn voor de bekerfinale op 1 mei. In de eerste titelmatch afgelopen weekend moest De Camargo al na 40 minuten geblesseerd naar de kant. Hij liep zijn knieblessure op in een duel met Beerschot-verdediger Denis Prychynenko.