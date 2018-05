FT België: Igor De Camargo keert terug naar onze competitie - "PSV heeft Edmilson op de radar" - Standard verkoopt Belfodil aan Hoffenheim De voetbalredactie

15 mei 2018

17u46 8 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de binnenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Eerste aanwinst voor KV Oostende

Hugo Broos heeft zopas zijn eerste inkomende transfer als sportief directeur van KV Oostende voorgesteld. Het gaat om de Albanese spits Sindrit Guri (24). Guri komt over van de Albanese eersteklasser Kukesi, waar hij dit seizoen topschutter is in de SuperLiga. In 35 wedstrijden trof hij 20 keer raak. De goaltjesdief ondertekent een contract voor drie seizoenen. Morgen reist de spits af naar Oostende om er zijn medische testen af te leggen.

Bij Oostende zijn ze in hun nopjes met de kersverse aanwinst. "Hij is een grote, sterke jongen met een neus voor doelpunten. We zijn ervan overtuigd dat de Belgische competitie op zijn lijf is geschreven. Een diepe spits was onze absolute topprioriteit en we zijn dan ook blij dat Guri voor KVO kiest", klinkt het bij Broos en coach Gert Verheyen.

Ook Guri zelf is verheugd met zijn overgang. "Ik wil mijn carrière gestaag opbouwen en de Belgische competitie past perfect in dat kader. Er was interesse van andere clubs, maar KVO toonde dat het mij absoluut wou hebben. Dat vertrouwen doet deugd en ik ben erop gebrand om hier te tonen wat ik in mijn mars heb. KVO is een ambitieuze club en ik ben blij met mijn eerste stap naar het buitenland.”

Hugo Broos stelt eerste inkomende transfer voor volgend seizoen voor: "Hij is een stevige en technisch vaardige spits met een neus voor doelpunten."

Welkom Sindrit Guri 👉 https://t.co/QNFu1cZpAU 💚❤️💛🇦🇱 pic.twitter.com/AbwBQBayeR KV Oostende(@ kvoostende) link

Standard verkoopt Ishak Belfodil aan Hoffenheim

TSG 1899 Hoffenheim heeft aanvaller Ishak Belfodil vastgelegd. De Algerijn komt over van Standard, dat hem dit seizoen verhuurde aan Werder Bremen. Belfodil tekende een contract tot juni 2022. In Luik had hij nog een contract tot eind volgend seizoen. Standard ontvangt dus nog een transfersom voor haar targetspits.

De 26-jarige Belfodil, die voor Standard al uitkwam voor onder meer Olympique Lyon, Bologna, Parma en Internazionale, kwam het voorbije seizoen bij Werder Bremen tot 29 officiële wedstrijden (en zes goals). Desondanks had Bremen maandag al aangegeven de uitleenbeurt niet te willen verlengen. De groenhemden eindigden in de Bundesliga in de middenmoot op de elfde plaats. Hoffenheim werd knap derde en verzekerde zich zo van Champions League-deelname volgend seizoen.

❗️| #TSG VERPFLICHTET #BELFODIL



Der zweite Neuzugang steht fest: Ishak Belfodil erhält bei der TSG #Hoffenheim einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. "Ich würde am liebsten gleich loslegen", freut sich Hoffenheims neue Nummer 1️⃣9️⃣.



💻 ➡️ https://t.co/sfJVqlrnyN. pic.twitter.com/wKrvUReerF TSG Hoffenheim(@ achtzehn99) link

Topschuttersstand in Jupiler Pro League wordt afgesloten na finale Play-off II

Het management van de Pro League heeft beslist om de topschuttersstand van de Jupiler Pro League af te sluiten na de finale van Play-off II tussen Zulte Waregem en Lokeren, die op 23 mei plaatsvindt. Dat valt dinsdag te lezen op de website van de Jupiler Pro League.

"Deze beslissing werd gemaakt vanwege de volgende reden. Zulte Waregem, het team van huidige topschutter Harbaoui, zal in de reguliere competitie en Play-off II een wedstrijd minder spelen vanwege het forfait van Lierse. Zulte Waregem heeft nog geen twee wedstrijden tegen Lierse afgewerkt in Play-off IIa. Die wedstrijd stond geprogrammeerd op speeldag 10, maar gaat dus niet door", zo klinkt het.

"Teddy Chevalier, de dichtste rivaal van Harbaoui in de topschuttersstand, heeft met KV Kortrijk al wel tweemaal tegen de Pallieters gespeeld en heeft dus wel zijn optreden kunnen maken in 40 competitiewedstrijden."

"Geen 40 competitiewedstrijden dus voor Harbaoui, maar omdat Zulte Waregem de finale van Play-off II speelt kan hij wel aan 40 partijen geraken. Op die manier hebben beide spelers over het hele seizoen gezien evenveel wedstrijden kunnen spelen." Harbaoui maakte dit seizoen al 22 doelpunten, Chevalier trof één keer minder raak. Op de slotspeeldag van Play-off IIa gaat KV Kortrijk vrijdag op bezoek bij Waasland-Beveren.

Philippe Saint-Jean keert terug naar Moeskroen als directeur van opleidingscentrum

Excel Moeskroen heeft laten weten dat Philippe Saint-Jean terugkeert naar de Henegouwse club. De 64-jarige Waals-Brabander, die niet meer actief was in het voetbal sinds zijn vertrek als sportief directeur bij Tubeke in augustus 2015, wordt opnieuw directeur van Futurosport, het befaamde opleidingscentrum van Les Hurlus. Saint-Jean vervulde die functie ook al eens tussen 1997 en 2002.

Het is voor Saint-Jean de vierde passage bij Moeskroen. Na zijn vijfjarige periode als directeur van het opleidingscentrum, was hij ook nog twee maal hoofdcoach op Le Cannonier. Tussen juni 2004 en maart 2005 was hij T1 van het teloorgegane Excelsior Moeskroen, terwijl hij tussen 2010 en 2012 mee hielp aan de wederopbouw van Royal Moeskroen-Péruwelz met een titel in derde klasse.

Verder was Saint-Jean tijdens zijn carrière actief als nationale beloftencoach (1995-1997), hoofdcoach bij Tubeke (2002-2004 en 2006-2008) en sportief directeur bij Tubeke (2012-2015).

Igor De Camargo naar KV Mechelen

KV Mechelen heeft een nieuwe spits. Igor De Camargo tekent voor twee jaar. De Braziliaanse Belg sprak vanmorgen een eerste keer met het Mechelse bestuur en kwam meteen tot een akkoord om een contract Achter de Kazerne te tekenen, ondanks ook interesse uit het buitenland. In Cyprus veroverde De Camargo (35) twee titels met APOEL Nicosia. In die twee seizoenen speelde hij 75 matchen en scoorde hij 30 keer. Daarvoor speelde hij onder andere bij Standard, waarvoor hij 65 keer scoorde in 242 duels. Na Sclessin trok de diepe spits naar Borussia Mönchengladbach, Hoffenheim en Racing Genk. In Mechelen zou hij meteen ook de kapitein worden van de ploeg die met steile titelambities in 1B start. Al hoopt de club via een een kortgeding en strafrechtelijke procedure tegen de Belgische voetbalbond alsnog startrecht in 1A af te dwingen.

Curatoren maken stand van zaken op bij failliet Lierse

De twee curatoren van de ter ziele gegane voetbalclub K. Lierse SK zijn volop bezig met een stand van zaken op te maken van het bedrijf. Onder meer de middelen worden in kaart gebracht, evenals de lopende contracten. Zo wordt dinsdag vernomen bij curator Jeroen Pinoy.

Maandag heeft de rechtbank van koophandel in Mechelen het failliet uitgesproken van de cvba Koninklijke Lierse Sportkring, alsook van de vzw K Lierse SK jeugd. Dit gebeurde nadat de voetbalclub uit 1B de boeken vrijdag zelf had neergelegd.

Meteen na hun aanstelling zijn de curatoren Jeroen Pinoy en Luc De Pretre, zoals gebruikelijk is, ter plaatse gegaan om te starten met het oplijsten van de verschillende activa die aanwezig zijn in de zaak.

Een inschatting van de schulden van Lierse is er volgens Pinoy voorlopig nog niet. In de komende weken kunnen er verschillende vorderingen van schuldeisers binnenlopen.

Tegelijk worden alle lopende contracten in kaart gebracht, zoals huurcontracten of de contracten met de spelers. Voorlopig zijn zij nog niet ontslagen. Pinoy schat in daar over maximaal twee tot drie weken duidelijkheid over te kunnen scheppen.

De curator herhaalt dat de intentie overeind blijft om geen matchen meer te laten plaatsvinden. Lierse gaf forfait voor de laatste twee duels in play-off 2, tegen Waasland-Beveren en Zulte Waregem.

Dinsdagmiddag had de curatele ook nog geen vragen ontvangen over bijvoorbeeld eventuele samenwerkingsverbanden. Voetbalclub Lyra en het supporterscollectief Lierse Voor Altijd hopen na het faillissement van Lierse samen te werken om een grote eengemaakte club uit Lier uit te bouwen. Beide partijen hopen dat K. Lyra Lierse SK (KLLSK), zoals het team zou heten, volgend seizoen al in competitie kan treden in de derde amateurklasse. Het project werd maandag voorgesteld.

Essevee kan rekenen op Coopman

Zulte Waregem kan in de finale van play-off 2 beroep doen op Sander Coopman. De geschillencommissie van de KBVB vond de uitsluiting voldoende. De huurling van Club Brugge kende op de negende speeldag in play-off 2 een frustrerende avond op het veld van OH Leuven. De 23-jarige middenvelder kopte Essevee al na vijf minuten op voorsprong, maar werd net voor het half uur rechtstreeks uitgesloten. Coopman trok aan de noodrem en haalde als laatste man de weggeglipte Jovan Kostovski onderuit. Scheidsrechter Erik Lambrechts duwde de middenvelder van Zulte Waregem de rode kaart onder de neus.

KV Kortrijk legt huurling Youcef Attal vast tot 2022

Youcef Attal heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot 2022 bij KV Kortrijk, zo bevestigen de Kerels vandaag in een tweet. De 21-jarige Algerijn kwam vorige zomer op huurbasis over van Paradou AC in zijn thuisland. De vleugelverdediger speelde dit seizoen tien competitieduels voor Kortrijk. Door een knieblessure miste hij een groot deel van play-off 2.

Attal debuteerde in juni 2017 bij de nationale ploeg en verzamelde inmiddels vier caps.

🔔 NIEUWSFLASH 🔔



🤝 KVK zet de samenwerking met @YoucefAttal voort! 🔴⚪🇩🇿️ #FourYearYoucef pic.twitter.com/mhzFJfPhPa KV Kortrijk(@ kvkofficieel) link

Coucke nodigt enkele fans uit op beleidsverklaring

Op woensdag 23 mei presenteert Marc Coucke zijn eerste beleidsverklaring als voorzitter van Anderlecht. Opvallend is dat ook enkele supporters aanwezig zullen zijn op de persconferentie. Via de website kan iedereen een vraag aan de voorzitter opsturen. Daaruit kiest de club dan enkele gelukkigen die hun vraag volgende week beantwoord zullen zien.

Op woensdag 23/05 stelt voorzitter @CouckeMarc zijn beleidsplan voor #RSCA voor! 💜 Benieuwd wat hij te zeggen heeft? Stel je vraag aan de voorzitter op https://t.co/1OzwoR0eNW en wie weet krijg jij dan wel een uitnodiging voor deze persconferentie! ✍ pic.twitter.com/RS8EiOTBLl RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

STVV geeft tweede beloftevolle keeper contract

Na keeperstalent Maxime Wennsens heeft STVV nu ook de 17-jarige doelman Tibo Herbots een profcontract aangeboden. Hij tekende voor twee seizoenen met twee jaar optie. Tibo Herbots speelt al twee seizoenen voor de Kanaries. De jonge goalie werd ook enkele keren opgeroepen voor de Rode Duivels bij de U16 en de U17. Vanaf volgend voetbalseizoen mag Herbots meetrainen met de A-kern. De bedoeling is dat beide jonge doelmannen zoveel mogelijk ervaring opdoen bij die A-kern en veel wedstrijden afwerken bij de beloften. (FKS)

👍👍 De 17-jarige doelman Tibo Herbots tekent contract bij #STVV !



➡️ Meer info via https://t.co/zjlLacXG8t. pic.twitter.com/c5j2PP9y6v STVV(@ stvv) link

Waasland-Beveren versterkt zich met verdediger uit League One

Waasland-Beveren heeft zich versterkt met Oscar Threlkeld. De Britse rechtsachter (23) komt over van Plymouth Argyle, dat uitkomt in de League One, de Engelse derde klasse. Hij tekent een contract van drie seizoenen op de Freethiel.

Threlkeld speelde bij de jeugd voor Bolton Wanderers, waarvoor hij in het seizoen 2014/2015 zijn profdebuut maakte. Het seizoen daarop werd hij uitgeleend aan Plymouth Argyle, waar hij een goede indruk naliet en een vast contract versierde. Hij was er drie jaar lang titularis en trekt nu dus naar Waasland-Beveren.

"Ook PSV toont interesse in Edmilson"

Volgens Voetbal International zou ook PSV wel wat zien in Junior Edmilson. Bij de Nederlandse topclub volgen ze zijn verrichtingen op de voet, voor het geval dat Steven Bergwijn of Hirving Lozano Eindhoven mochten verlaten, maar een concreet bod is er nog niet binnengelopen op Sclessin. Daar hopen ze nog altijd dat het goudhaantje langer blijft, maar ze weten ook dat dat heel moeilijk wordt. De speler droomt van de Spaanse Primera División.

"Iedereen weet intussen dat mijn contract eind volgend seizoen afloopt", zei hij enkele weken nog geleden aan onze krant. "Het is mijn droom om zo ver mogelijk te geraken. Ik wil in de grootste competities ter wereld voetballen. Spanje, Duitsland, bij een ploeg die Champions League speelt. Na het seizoen ga ik praten met de club, daarna zien we wel. Waar ik binnen vijf jaar wil staan? Goh, bij een topclub in Spanje, stel je voor. Dan zou mijn carrière helemaal geslaagd zijn."

KV Mechelen en De Camargo praten eerste keer

Igor De Camargo (35) landde vanmorgen in België. De aanvaller heeft straks een eerste gesprek met het bestuur van KV Mechelen. Zij hopen De Camargo te overtuigen om bij hen te tekenen. Een akkoord tussen beide partijen is er zeker nog niet. De ex-international heeft nog andere opties - waaronder een paar uitdagingen in het buitenland.

Genk vraagt 3 miljoen voor Schrijvers

Is Siebe Schrijvers aan zijn laatste weken bij Racing Genk bezig? De kans is reëel. De 21-jarige middenvelder gaat zijn laatste contractjaar in en zit op een dwaalspoor in de Luminus Arena. Op Standard stond hij nog in de basis, maar na de 5-0-nederlaag zat hij de wedstrijd nadien tegen Gent in de tribune. Tegen Charleroi mocht hij zes minuten invallen. Volgende week zit de entourage van Schrijvers opnieuw rond de tafel met Racing Genk. Technisch directeur Dimitri de Condé gaf eerder al te kennen dat ze Schrijvers graag langer aan zich willen binden, maar de speler zelf staat open voor andere aanbiedingen. Er zijn overigens al clubs uit binnen- en buitenland die zich gemeld hebben voor Schrijvers, zij kregen te horen dat het jeugdproduct van Genk 3 miljoen moet kosten.

Leko: "Ik droom groot: Champions League tegen Real Madrid"

The day after van Ivan Leko. Kleine oogjes, ietwat schorre stem en een constante, gelukzalige glimlach. "'t Was zes uur toen ik thuis was - de zon was al op. (lachje) Ach, dat moet kunnen. We mogen trots zijn op wat we bereikt hebben. Je speelt niet elk jaar kampioen. Of ik het al besef? Nog niet volledig. Ik heb nog een aantal dagen vooraleer het echt tot me zal doordringen."

Vandaar dat Leko - gisteravond door zijn collega's en de profvoetballers verkozen tot 'Coach van het Jaar' - voorlopig nog niet aan volgend seizoen wil denken. "We moeten nu eerst en vooral genieten. Vandaag is het nog iets te vroeg om bezig te zijn met wat we allemaal moeten doen voor het nieuwe seizoen", glimlachte Leko. Een kus van Felice Mazzu onderbrak even het gesprek. En al die tijd stond zijn gsm niet stil. "Vanuit alle landen krijg ik sms'jes. Van Kroatië, over Griekenland, tot Spanje. Jeugdvrienden als Tudor en Pletikosa (twee voormalige Kroatische internationals, red.) waren er snel bij. Meteen na de match tegen Standard had ik al een berichtje van hen. Het bewijst allemaal dat we iets fantastisch gedaan hebben. Kijk, in het begin van het seizoen wist ik wel waar we naartoe wilden, maar dat volstaat niet om kampioen te spelen. Je moet iedereen binnen de club meekrijgen. De beleving en het geloof waren er. Van september tot nu. Daardoor hebben we een heel mooi verhaal geschreven."

En het kan nog mooier. Straks wacht de Champions League voor Club Brugge - komaf maken met die 0 op 18 uit het verleden is de opdracht. "Op welke clubs ik hoop? Real Madrid. Wie nog? Real Madrid. (lacht) Als je droomt, droom je beter groot. Coachen in Bernabéu: dat is mijn ultieme droom. Stel je eens voor..."

Drie dagen vrij, feesten op pinkstermaandag?

Na het feesten, het rusten. Als beloning voor de titel kregen de Club-spelers drie dagen vrij. Maandag en dinsdag waren sowieso al als rustdagen ingepland, maar nu valt ook de woensdagtraining weg. Om de fans de gelegenheid te geven hun kersverse kampioenen nog eens aan het werk te zien, is de donderdagtraining om 15u open. Vrijdag en zaterdag wordt er wel achter gesloten deuren geoefend. Eerstdaags maakt Club trouwens ook het programma bekend voor de kampioenenhuldiging op maandag 21 mei. Het stadsbestuur gaat ervan uit dat die net als twee jaar geleden op de Brugse Grote Markt doorgaat, toen de Bruggelingen na een ware zegetocht door de stad in een open bus als volkshelden gevierd werden. De kans is niet denkbeeldig dat blauw-zwart door het toenmalige succes voor dezelfde formule opteert. Overigens zal de match tegen AA Gent zondag grotendeels in het teken staan van het afscheid van Timmy Simons. (WDK/BHT)

Vanhaezebrouck "Sá Pinto? We gaan ermee stoppen"

de Hein Vanhaezebrouck twee keer uit naar Standard-coach Ricardo Sá Pinto - "Hij is geen collega" - waarop de Portugees Hein "een lafaard" noemde, maar een vervolg komt er niet meer. "Ook al lijken de mensen vergeten wat er tijdens het seizoen allemaal gebeurd is: we gaan ermee stoppen", zei Vanhaezebrouck gisteren met de glimlach. "We hebben de voorpagina's gesierd. Dat mag nu stilaan allemaal veranderen." (PJC)