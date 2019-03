FT België. Iconische momenten uit clubgeschiedenis KVM op reclameborden tijdens promotiefinale - Genk wil Benson terug De voetbalredactie

13 maart 2019

17u59 0

Opvallend: iconische momenten uit clubgeschiedenis KVM op reclameborden tijdens promotiefinale

Opvallende actie van KV Mechelen-sponsor Play Sports. Tijdens de beslissende promotiefinale tegen Beerschot-Wilrijk komende zaterdag zullen er iconische momenten uit de clubgeschiedenis van Malinwa op de reclameborden worden getoond.

Zaterdag volgt de apotheose in 1B. KV Mechelen neemt het in eigen huis op tegen Beerschot-Wilrijk in de beslissende promotiefinale. Ook naast het veld zal er iets te zien zijn Achter de Kazerne. De led-boarding zal live inspelen op wat er in de wedstrijd gebeurt. “We zijn het VRT- en Play Sportsarchief ingedoken. Tijdens de promotiefinale worden telkens legendarische momenten uit de clubgeschiedenis van KV op de reclameborden getoond”, legt Kenn Van Lijsebeth van Play Sports uit. “Een voorbeeld: bij 0-0 krijgen de fans het beslissende doelpunt van Piet den Boer in de finale van de Europacup II te zien. Of bij een redding van de doelman verschijnt de save van Michel Preud’homme uit die finale tegen Ajax. Ook vrijschoppen van pakweg Julien Gorius komen aan bod. We hebben in totaal zo’n 50 momenten klaarstaan.” (ABD)

Beloften van Club Brugge zetten Viareggio makkelijk opzij

De beloften van Club Brugge kenden vandaag, in hun tweede match op de Viareggio Cup, geen moeite met thuisploeg Viareggio en wonnen met 8-2.

De Brugse doelpunten werden gemaakt door De Cuyper (23.), De Wolf (41.), Shala (45.), Appiah (46.,64.), Baeten (77.,88.) en Ngonge (90.). Het team van Rik De Mil staat met drie punten voorlopig op een tweede plaats in het klassement en speelt vrijdag (15u) haar derde wedstrijd tegen het Italiaanse Ternana.

Bologna, dat maandag al won van Club (1-0), klopte Ternana met 3-2 en staat dicht bij de kwalificatie voor de achtste finales. De tien groepswinnaars en de zes beste tweedes gaan door naar de achtste finales.

Club Brugge neemt voor het derde jaar op rij deel aan het prestigieuze jeugdtoernooi. De beste prestatie van de Bruggelingen dateert van 2017. Toen strandde blauw-zwart in de halve finales. Vorig jaar werd Club Brugge uitgeschakeld in de groepsfase. Anderlecht, in 2013, is de enige Belgische ploeg die de Viareggio Cup al eens wist te winnen.

😨 Onze beloften halen enorm uit op de @CGCViareggioCup en hakken thuisploeg Viareggio met 8-2 in de pan! Een mooie comeback na de nederlaag op speeldag 1. #BluvnGoan! #U21Club Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Duivels in het geel tegen Rusland

Op zaterdag 6 juli wordt in Brussel het startschot gegeven van de 106de editie van de Tour de France. Vanaf donderdag 28 maart is het nog exact 100 dagen tot die ‘Grand départ’ in onze hoofdstad en worden er allerlei activiteiten gepland. Maar de feestelijkheden rond de Tourstart in Brussel beginnen één week eerder al, op 21 maart. Meer bepaald in het Koning Boudewijnstadion. Daar spelen onze Rode Duivels hun eerste kwalificatiewedstrijd voor het EK 2020 tegen Rusland. Als verwijzing naar de Tour de France spelen de Rode Duivels die avond in hun gele outfits. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt op een persconferentie in het Beursgebouw van Brussel. Voor de aftrap zullen Eden Hazard en Eddy Merckx, het is dit jaar exact 50 jaar geleden dat de ‘Kannibaal’ zijn eerste van vijf Tourzeges pakte, gele truitjes met elkaar uitwisselen. (KDZ)

Genk wil Benson terug

Manuel Benson (21) wordt eind juni weer gewoon op training verwacht bij Racing Genk. De flankaanvaller toonde zich de voorbije maanden nadrukkelijk bij Moeskroen, dat hem huurt van de Limburgers. Sportief directeur Dimitri de Condé is dan ook vastberaden om de kleine dribbelaar weer naar de Luminus Arena te halen. “Hij moest groeien en is klaar om een volgende stap te zetten: bij een topclub voor een plekje knokken”, zei De Condé bij Le Grand Débrief, de talkshow van Proximus en La Dernière Heure. (KDZ)

Zulj en Lawrence international

Met Zulj heeft Anderlecht alvast een international binnengehaald. De middenvelder werd opgeroepen voor de komende twee EK-kwalificatiewedstrijden met Oostenrijk thuis tegen Polen (21/3) en uit bij Israël (24/3). Ook Lawrence behoort opnieuw tot de nationale selectie van Wales. De 18-jarige Thierry Lutonda, die aan een goed seizoen bezig is bij de U21, verlengde zijn contract in het Astridpark. Lutonda is een beloftevolle linksachter. (MJR)

RSZ-aanpak pas na verkiezingen

De sport- en vakbonden kwamen gisteren voor een derde keer samen om te praten over hervormingen van de RSZ en regeling over de bedrijfsvoorheffing. Sportclubs en atleten betalen veel minder sociale bijdragen dan een ‘normale’ werkgever en -nemer. Een regeling die na het voetbalschandaal onder druk komt te staan. Het zogenaamde ‘paritair comité’ gisteren was andermaal geen succes. De partijen kwamen opnieuw niet in de buurt van een consensus. Wellicht zal een hervorming nu opgelegd worden vanuit de politiek. Alleen is de vraag wannéér dat zal gebeuren. Aangezien we met een federale regering van lopende zaken zitten, zal daar voor de verkiezingen van 26 mei niets meer bewegen.

Twee voetbalclubs uit 1B hebben schulden inzake bedrijfsvoorheffing en BTW - de totale schuld bedraagt 369.025,64 euro. Met betrekking tot de BTW hebben twee clubs uit 1B een totale schuld van 45.673, 51 euro. In 1A is er één club met een schuld van 9,90 euro inzake de bedrijfsvoorheffing. (NVK)