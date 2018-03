FT België: Ibrahimovic: "Niet verrast dat Thelin het zo goed doet" - Leye niet in kern De voetbalredactie

03 maart 2018

09u17 1 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Leye niet in Eupense selectie

Opvallend: Mbaye Leye (35) zit niét in de selectie van Eupen op Antwerp. De spits keert nochtans terug uit schorsing, maar trainer Makelele houdt vast aan de kern die vorig weekend won van Lokeren. De speler zelf kreeg geen uitleg, maar er zou geen incident aan de basis liggen. (PJC)

Ibrahimovic: "Niet verrast dat Thelin het zo goed doet"

Zlatan Ibrahimovic liet zich in de Zweedse pers zowaar uit over landgenoot en Waasland-Beveren-spits Isaac Kiese Thelin. "Ik kijk niet zo veel naar andere aanvallers, maar ik ken Isaac al een tijdje en het verbaast me niks dat hij het zo goed doet." Met zijn 16 goals is de Anderlecht-huurling op dit moment de beste Zweedse doelschutter wereldwijd. Marcus Berg (31) is de enige die iets of wat in de buurt komt met 12 goals voor Al-Ain. "Misschien heeft Zweden Zlatan niet meer nodig, nu Isaac het zo goed doet. Nee, ik denk dat Isaac zich goed voelt waar hij nu speelt. Voetbal is vijftig procent mentale sterkte, dat heb ik al vaker gezegd. Als je zelfvertrouwen hebt, is het makkelijker om te presteren."

Afwachten of Zlatan en Kiese Thelin komende zomer een duo vormen op het WK. Zlatan kondigde eerder z'n afscheid aan als international, maar liet eerder deze week weten dat "de deur nog niet dicht is." Overigens liet José Mourinho zich gisteren ontvallen dat hij denkt dat Ibrahimovic (36) bij Manchester United aan zijn laatste seizoen bezig is. "Dan wordt het voor hem een persoonlijke keuze om nog te blijven voetballen of te stoppen." (MVS)

Essevee wil Doumbia houden

Zulte Waregem is tevreden over Idrissa Doumbia (19). Essevee wil dan ook een poging wagen om de middenvelder nog een seizoen van Anderlecht te huren. Het bezit een optie om dat te doen, maar als Anderlecht zelf op Doumbia rekent of hem wil verkopen, vervalt die. "Doumbia heeft een interessant profiel", aldus Zulte Waregem-CEO Eddy Cordier. "We zullen zien wat mogelijk is." Doumbia speelde in de competitie tot dusver 23 wedstrijden en scoorde daarin één keer. (PJC/VDVJ)

Leko: "Niet op stage, want hier kunnen we trainen zoals we gewoon zijn"

Anders dan onder Michel Preud'homme gaat Club Brugge tijdens de interlandbreak voor de play-offs niet op stage. Ivan Leko meent dat blauw-zwart zich beter naar goede gewoonte op Olympia kan voorbereiden op de apotheose van het kampioenschap. "We hebben hier alles om de play-offs optimaal voor te bereiden", aldus de Kroaat. "Een stage is volgens ons niet nodig. De spelers zijn hier met de familie en kunnen trainen zoals ze gewoon zijn. We gaan nu niet anders doen dan dat we al het ganse seizoen gedaan hebben." Club bekijkt de mogelijkheid om eventueel een oefenwedstrijd in te lassen. Leko kreeg gisteren overigens bezoek van de Kroatische ex-internationals en boezemvrienden Igor Tudor en Stipe Pletikosa. Leko werkte eerder als assistent van Tudor bij PAOK. Beiden komen net als de coach van Club uit Split. "Ze zijn hier enkele dagen om trainingen en de match bij te wonen. Dat is zowel voor hen als voor mij een leuke ervaring." (TTV)

Van Wijk: "Wat minder fel gecoacht na opdoffer"

Het is van moeten voor KV Mechelen op Sclessin. De teleurstelling van vorig weekend - het gelijkspel tegen Charleroi en de zege van Eupen - is intussen doorgespoeld. "Het was erg moeilijk op mentaal vlak", geeft coach Dennis van Wijk toe. "Daarom heb ik het programma tijdens de week ook wat aangepast. Vorige week zondag kregen de spelers vrij. Dinsdag en woensdag merkte je toch dat de jongens een 'boks' gekregen hebben na de wedstrijd tegen Charleroi. Zoiets hakt er toch in. Daarom hebben we hen vanuit de technische staf wat meer ruimte gegeven, waren onze felheid en scherpte wat minder. We coachten iets meer ontspannen. Maar sinds donderdag hebben we de riem opnieuw wat strakker gespannen. De focus is er wel, hoor. De jongens doen hun stinkende best, ik ben tevreden over hoe ze werken. Kijk: het zal op Sclessin voor een groot deel van onszelf afhangen, maar ook van Eupen. Wij hebben het niet meer in eigen handen. Dat is daarom niet slecht, je moet je niet te veel zorgen maken over andere dingen. Of we de wedstrijd van Eupen zullen volgen op de bank? Ja, dat denk ik wel. Zo kunnen we inspelen op de situatie. Iedereen heeft tegenwoordig toch een smartphone aan zijn linker- of rechterhand geplakt. Er zal op de bank wel iemand op de hoogte zijn van wat er in Antwerp gebeurt. Dat kan belangrijk zijn." (FDZ)

Dejaegere wordt gespaard, Neto mee op stage

Hij schuwt de risico's, Yves Vanderhaeghe. Zo wordt Brecht Dejaegere in principe gespaard omdat hij op negen gele kaarten staat. Bij een tiende tegen KV Oostende zou Dejaegere de eerste speeldag van play-off 1 missen. De kans is dan ook klein dat de middenvelder volgende week in Genk wél zal spelen. Naast Dejaegere riskeren ook Gigot en Yaremchuk een schorsing. "Of ik een tactiek heb? Slim zijn en geen vijfde geel slikken", grijnsde Gigot.

Vanderhaeghe heeft met de terugkeer van Asare (rug) en Simon (enkel) voldoende keuze. Nog dit: Neto (knie) traint na zijn operatie weer op het veld en "voelt zich beter dan vóór de ingreep", aldus zijn coach. De Braziliaan gaat dan ook mee op stage naar het Spaanse Campoamor. (NP)

Clement: "Ik verwacht een warme ontvangst"

Pakt Racing Genk uitgerekend op Waasland-Beveren het ticket voor play-off 1? Het zou wat zijn. Philippe Clement leeft in elk geval ontspannen toe naar de clash met zijn ex-club. "Niets dan goede herinneringen aan de Freethiel."

Mekaar verrassen wordt moeilijk. Philippe Clement en Sven Vermant kennen mekaar door en door, gelijkgestemde zielen. "Sven kent mijn ideeën, we hebben bij Club Brugge heel intensief samengewerkt om een bepaalde manier van voetballen over te brengen op de jeugdelftallen." Vermant was beloftencoach op het moment dat Clement T2 was bij blauw-zwart, de twee zaten ook samen op de schoolbanken voor de Pro License-cursus bij de KBVB. Dat Vermant de opvolger van Clement werd op de Freethiel, is dus geen toeval.

Er was veel te doen om het vertrek van Clement uit Beveren, maar de verstandhouding tussen Clement en zijn ex-werkgever is nog steeds optimaal. "Sinds mijn vertrek heb ik eigenlijk nog met iedereen een fantastisch goed contact. Ik heb de voorzitter (Dirk Huyck, red.) nog vaak gehoord, maar ook de technische staf en de spelers hoor ik nog geregeld. Ik verwacht een warme ontvangst. Tijdens de wedstrijd zijn we rivalen, ervoor en erna zijn we vrienden." Een warme ontvangst krijgt Clement wellicht ook van de Beverse fans. Een deel van hen heeft het wel nog steeds moeilijk met de manier waarop Clement Waasland-Beveren verliet. "Supporter zijn is iets speciaals", lacht Clement. "Ze zijn vóór iets of ze zijn tégen iets. Ik begrijp dat ze teleurgesteld zijn, maar dat is voor mij ook wel een bevestiging dat ik er goed werk heb geleverd." (KDZ/MVS)

Beerschot-fans maken erehaag

Beerschot-Wilrijk doet er alles aan om de sfeer op het Kiel, dat met meer dan 12.000 supporters volledig uitverkocht zal zijn, tot een maximum op te voeren. Zondag rond halftwee maken staf en spelers van Beerschot-Wilrijk hun 'blijde intrede' met de bus aan het stadion. De club nodigt alle fans uit om de spelers extra te komen aanmoedigen door een erehaag te maken, op weg naar de kleedkamers. (DPB)