FT België: Hudson buigt zich over nieuwe CEO voetbalbond De voetbalredactie

27 april 2018

08u03 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Hudson bekijkt kandidaturen CEO voetbalbond

Bij de voetbalbond is men dringend op zoek naar een nieuwe CEO, in opvolging van Koen De Brabander. Sommigen hadden graag gezien dat die er nu al zou zijn, maar een aantal kandidaturen werden doorgestuurd naar het selectiebedrijf Hudson. Het gaat om een viertal kandidaten. Eén van hen is Patrick Janssens, voormalig algemeen directeur van RC Genk. Ook Tom Borgions - momenteel financieel directeur bij de voetbalbond - behoort tot de gegadigden. Daarnaast zijn er nog een tweetal personen die van buiten de voetbalwereld komen. (RN)